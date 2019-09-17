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Все про:адвокат (1176) Россия (73877) суд (22545) Хизб ут-Тахрир (28)

 Двух из восьми фигурантов второго "дела Хизб ут-Тахрир"​ доставили в СИЗО Ростова-на-Дону, суд начнется 26 сентября, - адвокат Легостов

Двоих фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"​ Эрнеса Аметова и Марлена Асанова уже доставили в СИЗО №1 Ростова-на-Дону из Симферопольского СИЗО №1.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Сергей Легостов, информирует Цензор.НЕТ.

Еще шестеро фигурантов этого дела Тимур Ибрагимов, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, Мемет Белялов, Сервер Зекирьяев и Сейран Салиев находятся в СИЗО Краснодара.

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"Аметов и Асанов уже находятся в СИЗО Ростова. Еще шестеро ребят находятся на транзите в СИЗО Краснодара. Судебное заседание предварительно назначено на 26 сентября. Ожидаем что до этого времени их успеют доставить в Ростов", – рассказал адвокат.

​Напомним, в августе 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.

Также читайте: Восьмерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали на "суд" в Ростов

Источник: https://censor.net.ua/n3148975
 
 
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кацапы без проблем наловят в Крыму обменного фонда. Зеле только успевай сливать...
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ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Власти США полностью запретили вирус Касперского : https://kavkazcenter.com/russ/content/2019/09/17/118444/gibridnaya-vojna--vlasti-ssha-polnostyu-zapretili-virus-kasperskogo.shtml
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При юще эти "хизб ут-хахрир" считались чуть ли не террористической организацией, во всяком случае типа исламистами - на них даже Меджелис жаловался. А теперь они типа узники *****? Кто они теперь? Борцы за независимость Украины? Сомневаюсь. Так кто они?
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Ви вірите слідчим і впевнені, що затримані мають відношення до "Хизб ут-Тахрир"? Чи кацапи, як зазвичай, звинуватили людей безпідставно.
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Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.Источник: https://censor.net.ua/n3148975

Ничего страшного.
Новая ВР приведет украинское законодательство в соответствие с российским и проблема исчезнет.
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А у нас и так законодальство почти соответствует эрефийскому. Строй же у нас один - коррупционно-олигархический, поэтому и законодательства у нас продублированы.
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Почти.
Осталось еще на законодательном уровне признать ВСУ карателями и отличий не будет.
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Ты дурачёк? В параше тихо и не гласно, но тоже стараются приближать стандарты своей недоармии в стандарты НАТО.
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