 Законопроект "О столице", внесенный фракцией "Слуга народа" должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе пресс-конференции на форуме Invest in Kyiv Forum 2019, который проходит сегодня в Киеве.



"Зарегистрированный законопроект "О столице" должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии, выводы других международных экспертов. Должно состояться общественное обсуждение. Я убежден, в таком виде этот законопроект принимать нельзя! Он разрушает принципы децентрализации и самоуправления, лишает киевлян права избирать власть в своем городе. А также создаст хаос в управлении столицей. Подобного нет ни в одной европейской стране, ни в одном европейском городе. Когда люди не будут влиять на процессы, происходящие в городе, а власть не будет отвечать перед горожанами, поскольку ее назначили", – сказал Кличко.



Мэр украинской столицы также обратился к депутатам Киевского городского совета и заявил, что до начала отопительного сезона в Киеве они должны проголосовать за социальные вопросы.





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