EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Киевские новости
  447  25
Материалы по теме:
Все про:Венецианская комиссия (303) Кличко (2732)

 Законопроект "О столице", внесенный фракцией "Слуга народа" должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии, - Кличко

Законопроект №2143 "О внесении изменений в закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве" нуждается в оценке европейских специалистов.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе пресс-конференции на форуме Invest in Kyiv Forum 2019, который проходит сегодня в Киеве.

"Зарегистрированный законопроект "О столице" должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии, выводы других международных экспертов. Должно состояться общественное обсуждение. Я убежден, в таком виде этот законопроект принимать нельзя! Он разрушает принципы децентрализации и самоуправления, лишает киевлян права избирать власть в своем городе. А также создаст хаос в управлении столицей. Подобного нет ни в одной европейской стране, ни в одном европейском городе. Когда люди не будут влиять на процессы, происходящие в городе, а власть не будет отвечать перед горожанами, поскольку ее назначили", – сказал Кличко.

Мэр украинской столицы также обратился к депутатам Киевского городского совета и заявил, что до начала отопительного сезона в Киеве они должны проголосовать за социальные вопросы.

Также читайте: Это централизация власти, - Кличко о возможном назначении выборов мэра Киева на 8 декабря

Источник: https://censor.net.ua/n3148974
 
 
 Топ комментарии
 
а чего ты не согласовуешь 100 процентные авансы Столару с Венецианской комиссией?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В этом вопросе я поддерживаю Кличко. Только потому, что слуги и их ставленники не лучше. Шило на мыло менять нет смысла.
 показать весь комментарий
 
ни один порохобот не поддерживает инициативы Слуг
 показать весь комментарий
 
 
я не порохобот - потому что они делят власть. В свою пользу. И не слуги они, а черти.
 показать весь комментарий
 
 
а чего ты не согласовуешь 100 процентные авансы Столару с Венецианской комиссией?
 показать весь комментарий
 
 
Да зебилы в собственном неповторимом стиле...
Избранный мер теперь будет крайним за всьо а рулить будет какой-нибудь бенин пупс.
 показать весь комментарий
 
 
Просто зеленым ворам нужна власть, чтобы грабить. Больше не за чем. Когда они возьмут власть - они решат, что будут делить Украину ещё ле 30, и что они безсмертные. А законопроекты им в полном комплекте шлют из Москвы. Поэтому Кличко прав, но он в меньшенстве.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо я ее тоже за тебя спрошу, что у тебя с головой.
 показать весь комментарий
 
кличко это зеркало современного киевского лектората ... а когда то киевляне были настоящей элитой нашей страны
 показать весь комментарий
 
а Зеленский и Гончарук - зеркало Украинского народа. А когда то считалось, что Украина - одна из наиболее образованных стран в мире. Так случилось. И это нужно понимать. Что у украинцев нет на вооружении знаний и умений, чтобы поднять не только страну, но и столицу. Надо бы их учить. Да только кто будет учить? Посмотри на министра образования, хотя бы.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, сам факт появления прожектов по ограничению прав избранного мера Киева показывает что зебилы понимают что выборы в Киеве они просрут. Римейк овоща 2010 с назначеным мером даже не помню как того звали.
 показать весь комментарий
 
 
ВВС: Де загубився указ про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА?
Андрій Богдан: Чому загубився?
ВВС: Ви так активно вимагали його відставки, на уряд подавали листа…
Андрій Богдан: Нам подобається, як він поводиться… (сміється). Не знаю, як переформулювати цю нецензурну фразу… "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца" (сміється).
ВВС: Так ви його звільните чи ні?
Андрій Богдан: Ми зобов'язані це зробити, згідно з Конституцією.
ВВС: А чому ж така велика пауза? Рішенню уряду вже тиждень.
Андрій Богдан: Дивимося за ним (сміється).
 показать весь комментарий
 
Без пэтиной будки ЦИК, не одна комиссия ему уже не поможет,разве-шо, только, может МСЭК.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх