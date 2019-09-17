Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе пресс-конференции на форуме Invest in Kyiv Forum 2019, который проходит сегодня в Киеве.
"Зарегистрированный законопроект "О столице" должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии, выводы других международных экспертов. Должно состояться общественное обсуждение. Я убежден, в таком виде этот законопроект принимать нельзя! Он разрушает принципы децентрализации и самоуправления, лишает киевлян права избирать власть в своем городе. А также создаст хаос в управлении столицей. Подобного нет ни в одной европейской стране, ни в одном европейском городе. Когда люди не будут влиять на процессы, происходящие в городе, а власть не будет отвечать перед горожанами, поскольку ее назначили", – сказал Кличко.
Мэр украинской столицы также обратился к депутатам Киевского городского совета и заявил, что до начала отопительного сезона в Киеве они должны проголосовать за социальные вопросы.
Законопроект "О столице", внесенный фракцией "Слуга народа" должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии, - Кличко
Законопроект №2143 "О внесении изменений в закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве" нуждается в оценке европейских специалистов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе пресс-конференции на форуме Invest in Kyiv Forum 2019, который проходит сегодня в Киеве.
Избранный мер теперь будет крайним за всьо а рулить будет какой-нибудь бенин пупс.
Андрій Богдан: Чому загубився?
ВВС: Ви так активно вимагали його відставки, на уряд подавали листа…
Андрій Богдан: Нам подобається, як він поводиться… (сміється). Не знаю, як переформулювати цю нецензурну фразу… "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца" (сміється).
ВВС: Так ви його звільните чи ні?
Андрій Богдан: Ми зобов'язані це зробити, згідно з Конституцією.
ВВС: А чому ж така велика пауза? Рішенню уряду вже тиждень.
Андрій Богдан: Дивимося за ним (сміється).