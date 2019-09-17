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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2875) Лукашенко (1710) США (15347) Хейл Дэвид (7)

 Без участия США конфликт в Украине урегулировать не получится, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом Лукашенко заявил сегодня в Минске на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

"США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", - подчеркнул Лукашенко.

"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы.

"Новые идеи должны появиться", - считает президент Беларуси.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148970
 
   
 Топ комментарии
 
А без участі московитів навіть нічого б не почалось.
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Конфликта в Украине нет ест конфликт с роССией. Лукашенко за 6 лет не раздуплился
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лучше всего подобный "конфликт" решил Жора Буш в 1990м.
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Не зовсім удар... але так, жорстка пенетрація...

"Атака зі шкіряними багнетами з тилу на позицію ерцгерцога Пердінанда", так би мовити...
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Можливо, що власне так. За останні пару тижнів в Мінську побувало більше американських високопосадовців, ніж за останні пару років. Після багаторічної перерви до Мінська приїде американський посол. Неможна виключити, що Трамп вирішив власне через Мінськ вести перемовини про подиктовані Путіним варунки капітуляції.
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Чет в последнее время бацька много балакает. Нервничает... чувствует как мышыбрат засаживать начинает...
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В Украине нет конфликта, верней так можно было говорить до 24 августа 2014, пока рашка не вторглась регулярными войсками. Кстати как с Крымом, забыли навсегда?
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А до 24го августа - шахтеры и парикмахеры с первого пуска сбивали самолеты и вытворяли профессиональный дрифтинг на БМД?
https://www.youtube.com/watch?v=LZ5pRQnUR0o
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вторглась регулярными войсками. Такое как на БМД я сделаю на Т64. Не больше чем срочка. "добровольцы"
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А техника у "добровольцев" из шахт Донбасса ? Да и речь не о пушечном мясе , как его не назьівать .
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Вот мнения картошкина нам только и не хватало. Рассказывает там что-то, сливая свою страну под русню.
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Треба провести інформаційну компанію в України з метою пояснити як влада збирається зупинити війну на Донбасі. А то скільки людей стільки і фантазії
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Бацька озвучивает забаганки московского Хана.
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Лука мечется, как шоколад в проруби. То туда, то сюда - и везде край... Запад посадит, мышебрат отравит... И куда бедному колхознику податься...
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О! Ещё один советчик нашелся) И что это сегодня с ними всеми случилось... У них нет других проблем у себя в странах?!))
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Конфликта в Украине нет ест конфликт с роССией. Лукашенко за 6 лет не раздуплился
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А без участі московитів навіть нічого б не почалось.
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Ого, який крутий Парасюк, всю московську шоблу переселив, треба його до московитів відправити.
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Не получится . Но пока у них трампампашка у руля , никакого существенного участия не будет . При этом придурке Америка во всем мире позиции теряет .
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Бацька говорит - как США скажет, так и будет. В смысле, что украинцам ничего не останется, как выполнить их указание. И это правильно. А то это будет длиться вечно.
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Как будет по беларусски "городской дурачек"?
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США хорошо, но вопрос в другом - как лично Трампа не допустить к переговорному процессу?
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лучше всего подобный "конфликт" решил Жора Буш в 1990м.
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Согласен, но теперь "ножки Буша" надо будет делать из самих парашников.

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Хочется дать бульбоеду в его комуняцкую харю.
А потом ногой со всей дури добавить
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Ща нагнутий "ВКЛ" розкаже , яка позиція з "КАМАСУТРИ" краще...
🤣🤣🤣
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Тут є дві можливості: альбо Лукашенку попередили, що Путін його вже списав на страти, і що єдина надія на США альбо Трамп через нього веде перемовини про здачу Україні *****.
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хотели бы сдать то давно бы сдали. здесь речь идет о силе международного права
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а мне кажется что это намек сша что мол поторгуйтесь с рашей, может она и отцепится от украины. или как обычно, признайте крым рашистским и мы уйдем с донбаса
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Надо ясно понимать, что вопросы Украины для США 10-м месте среди их внешнеполитических интересов, равно как и вопросы России за исключением контроля над оружием массового поражения и глобально опасных технологий. По большому счету у США нет никаких серьезных интересов в этой части света.
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Ага, то власне тому майже кожного тижня до Мінська почали літати американські посадовці, і вперше за багато років відновить працю посол. Мабуть, дуже білоруську бульбу **********.
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Лукашенко за перевод Минского формата в Будапештский , если кто не понял.
Тимошенко говорит об єтом года три , не меньше.
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ВСЕ понимаю.
Никому не хочется воевать.
Проглотили нападение на Грузию, Крым, Сирию, MH -17, Донбасс, химатаку на Скрипалей, псевдовыборы в Штатах...
Получили атаку на Саудовскую Аравию!

Вам нужен удар по Парижу?
Жуйте сопли и дальше -вы его получите!
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