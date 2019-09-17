 Без участия США конфликт в Украине урегулировать не получится, - Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом Лукашенко заявил сегодня в Минске на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.
"США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", - подчеркнул Лукашенко.
"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - отметил Лукашенко.
Он добавил, что это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы.
"Новые идеи должны появиться", - считает президент Беларуси.
"Атака зі шкіряними багнетами з тилу на позицію ерцгерцога Пердінанда", так би мовити...
https://www.youtube.com/watch?v=LZ5pRQnUR0o
А потом ногой со всей дури добавить
🤣🤣🤣
Тимошенко говорит об єтом года три , не меньше.
Никому не хочется воевать.
Проглотили нападение на Грузию, Крым, Сирию, MH -17, Донбасс, химатаку на Скрипалей, псевдовыборы в Штатах...
Получили атаку на Саудовскую Аравию!
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