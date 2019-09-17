 Новый состав украинской делегации в ПАСЕ сформировали, - нардеп Гончаренко

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Всего в делегации 12 участников, 7 из них от партии "Слуга народа" - Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Елизавета Ясько и Юлия Овчинникова.

Также в состав делегации вошли Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности", Сергей Соболев от "Батькивщины" и Юлия Левочкина от "оппозиционной платформы - За жизнь", Леся Василенко от "Голоса" и Дмитрий Лубинец от депутатской группы "За будущее".

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно.

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