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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1442) Гончаренко (268)

 Новый состав украинской делегации в ПАСЕ сформировали, - нардеп Гончаренко

В Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Всего в делегации 12 участников, 7 из них от партии "Слуга народа" - Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Елизавета Ясько и Юлия Овчинникова.

Также в состав делегации вошли Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности", Сергей Соболев от "Батькивщины" и Юлия Левочкина от "оппозиционной платформы - За жизнь", Леся Василенко от "Голоса" и Дмитрий Лубинец от депутатской группы "За будущее".

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148968
 
 
 Топ комментарии
 
зебилы выйдите из ПАСЕ, там не чего делать, кроме как лизать рф, которые вернулись, благодаря клоуну
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А Петрусь шо?Він же так бажав бути депутатом у ПАРЄ.Чи сниней туди не пускають?
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Не знаю нікого із "Слуг", а ось Соболєв Сергій гідна людина представляти Україну.
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Хаааааа а где Европейская Солидарость???? Брехуненков не берут
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Дядя Путін поставіл такоє условіє пріглашенія на «Парад побєди»...
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А Петро Олексыйович де??? Він же хотів бути депутатом Європарламенту
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FYI: Европарламент евросоюза и парламентская ассамблея совета европы - разные организации.
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Ай, молодець, Порошенко! Як вам, смердючим сєпарам хвоста щемив! Досі не забули того прочухону, що отримали в 2014. Він ще повернеться, бо не всім вам зроблена клізма зі скипидаром
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Чього ж молодець він Пуйло засав по повній программі Якщо війна введи воєнний стан в 2014-2015 року в Україні, по-друге що він обіцяв ця барига я закінчу АТО за пару днів, а по-третє ну якщо ти почав силову деокупацію Донбасу йди до кінця. Ан ніііііііі. А то Путін яйки прижме Новий склад української делегації в ПАРЄ сформували, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 4337
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Чтобы быть депутатом Европарламента, надо чтобы Украина была членом Евросоюза. А при нашем нынешнем президенте это едва ли возможно. Скорее Украина станет членом таёжного союза, если конечно граждане с этим согласятся.
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Я другую поговорку знаю - про чорного кобеля. И еще про вовка, которого сколько не корми
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Ну Разумков понятно. Клован, наркоман, огенд кримля...А чего патриотычна Свыня рыгло в свою Будко-партию набирала?
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Тут более интересно че "рыгло" Гончаренко вызывает у тебя лютый батхерт, а рыгло разумков у тебя няша и маладец? Новий склад української делегації в ПАРЄ сформували, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 8285
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Так що він один проти всіх плюс Скабєєва зробить ?
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Накрылся иркин страсбургский шоппинг и пляски гончаренко со скобеевой.

Правда, запускать неотесанных Слуг в кулуары ПАСЕ, где разгуливают без санкций посланцы пуйла - тоже не лучшая идея.... Но, надеюсь, пообтесаются.
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как пообтёсываются, так и пообтешутся.
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Почему Песю не включили он себя там видел... Новый состав украинской делегации в ПАСЕ сформировали, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 9316
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ахахах он же хотел стать депутатом Европарламента Новый состав украинской делегации в ПАСЕ сформировали, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 268
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Под допингом прежде всего предохраняйся! Новый состав украинской делегации в ПАСЕ сформировали, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 3811
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у зе-тыпильной команды "проХвесионалов" спроси.
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Ну скоро почуємо спільне виконання з делегатами рашки «Подмосковних вєчєров»...
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зебилы выйдите из ПАСЕ, там не чего делать, кроме как лизать рф, которые вернулись, благодаря клоуну
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благодоря песе порохобот
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це просто слили баригу .....вони показали своє справжнє ставленн до бариги. А по-друге за 5 років санкцій Донбасс і Крим вернули???? Да ні??? Ні. Дякую Песику за мощну зовнішню політику держави за останні 5 років.
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А Петрусь шо?Він же так бажав бути депутатом у ПАРЄ.Чи сниней туди не пускають?
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у зе-тыпильной команды "проХвесионалов" спроси.
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Європарламен (ЄП) і Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ), різницю бачиш? Чого ви такі тормознуті?
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Різниця в тому,що Поцю у Європі бачити небажають,ні в ПАРЄ,а в ЄП,тільки члени ЄС.Гавкай далі ПЄС.
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Яка "різниця в тому"? Шо ти мелиш? Твої хвор фантазії та кацапські фейки, про "небажаного" Петю, нікому не цікаві. Перш ніж брякнуть, розберись, що таке ЄП і ПАРЄ. Не ганьбись, нещасне
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двоє нормальних Гончаренко і Леся Василенко. Все інше зебіловата...
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Не знаю нікого із "Слуг", а ось Соболєв Сергій гідна людина представляти Україну.
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После профессионалов Порошенко,
эти зе-тыпилы будут ДУШЕРАЗДИРАЮЩИМ ЗРЕЛИЩЕМ!
Я уже заранее сгораю от стыда за Украину.

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Лёвочкина и Гончаренко. Эти наработать такого, что десятеро потом не разгребут.
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И Лёвочкина, и Гончаренко уже работали в ПАСЕ. Ничего такого, чтобы разгребать десятерым за ними не числится. Работали нормально.
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А расеян в ПАСЕ вернул всё равно Зеленский, или при Зеленском или ещё как-то так, ну да, ну да..
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При Порошенко, кацапы даже мечтать не могли попасть в ПАСЕ! недоимперию выгнали из ПАСЕ и уволили совсех руководяших должностей и лишили права голоса! украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ? В 2014-м выгнали, в 2015-м выгнали во второй раз, в 2016-м приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017-м выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018-м сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят сейчас.
А при зеБЕНИНОМ телепузике ,все возвращается на круги своя.
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Ура!! - 7 Слуг на свободе!!! Свободе самовыражения! Гончаренко, поработайте с ними ,,,
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