EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  300  18
Материалы по теме:
Все про:аудит (286) Киев (17919) Кличко (2732) Ткаченко Александр (45)

 Аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября, - нардеп Ткаченко

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция "Слуга народа"), бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко сообщил, что аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Благодарен премьер-министру Алексею Гончаруку за поддержку инициативы проведения аудита деятельности киевской власти. (…) Проверка всех структур начнется уже на следующей неделе и продлится до 8 октября", - написал Ткаченко.

По его словам, это начало на пути "к перекрытию всех коррупционных каналов в столице и полной перезагрузке Киева".

Как сообщалось, Ткаченко обратился к премьер-министру Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности городского головы Киева Виталия Кличко, Киевской горгосадминистрации и подчиненных структур.

В свою очередь, Кличко обратился к Государственной аудиторской службы Украины относительно осуществления государственного финансового аудита деятельности структур Киевской горгосадминистрации, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015-2019 годы.

4 сентября Кабмин на заседании принял решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко

Источник: https://censor.net.ua/n3148965
 
 
 Топ комментарии
 
Как насчет аудита Г+Г на предмет сепаратизма?
 показать весь комментарий
 
Как насчет аудита Г+Г на предмет сепаратизма?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ткаченко будущий гауляйтер, смотрящий, горячо любимый мер Киева ?
 показать весь комментарий
 
После ЗЕБЕни будут открыты сотни дел и наняты на работу тысячи прокуроров Аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября, - нардеп Ткаченко - Цензор.НЕТ 2881
 показать весь комментарий
 
 
проверку Киева деятельностью главы комитета по информации можно считать ?

или это хобби такое ?
 показать весь комментарий
 
На 8 декабря назначили типа "выборы". Теперь 2 месяца пархатые каналы будут Кличко гноем заливать, а потом снова заткнуться, как с оборонпромом.
 показать весь комментарий
 
 
а я верю, что этот нарид готов с радостью принять в глазные яблоки ещё не одну тонну мочевины.

зачем ему мешать ?
 показать весь комментарий
 
 
Какое отношение эта гнида с г+г имеет к Киеву?
Кроме своих ночных хотелок...
 показать весь комментарий
 
 
это типа наш будущий общенародноизбранный мер
 показать весь комментарий
 
 
Гауляйтер в Киеве уже был...
Плохо закончил...
 показать весь комментарий
 
 
А все остальные "аудиты", которые вы точно так же громко анонсировали - ГДЕ?!!


Ни одного результата - один тупой популизм.

 показать весь комментарий
 
 
Как насчет аудита Г+Г на предмет сепаратизма?
 показать весь комментарий
 
 
Как насчет аудита Г+Г на предмет сепаратизма?
 показать весь комментарий
 
 
Аудит Киева за три недели? Да это же очередная заказуха, когда даже неизвестно кто этот аудит проводить будет.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, в бывший Музей Ленина уже переезжали Аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября, - нардеп Ткаченко - Цензор.НЕТ 9915
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх