 Аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября, - нардеп Ткаченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Благодарен премьер-министру Алексею Гончаруку за поддержку инициативы проведения аудита деятельности киевской власти. (…) Проверка всех структур начнется уже на следующей неделе и продлится до 8 октября", - написал Ткаченко.
По его словам, это начало на пути "к перекрытию всех коррупционных каналов в столице и полной перезагрузке Киева".
Как сообщалось, Ткаченко обратился к премьер-министру Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности городского головы Киева Виталия Кличко, Киевской горгосадминистрации и подчиненных структур.
В свою очередь, Кличко обратился к Государственной аудиторской службы Украины относительно осуществления государственного финансового аудита деятельности структур Киевской горгосадминистрации, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015-2019 годы.
4 сентября Кабмин на заседании принял решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА.
гауляйтер, смотрящий, горячо любимый мер Киева ?
или это хобби такое ?
зачем ему мешать ?
Кроме своих ночных хотелок...
Плохо закончил...
Ни одного результата - один тупой популизм.