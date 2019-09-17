 Зеленский обсудит с аграриями земельную реформу

Об этом сообщают Комментарии.
"В этот четверг, 19 сентября, состоится большая встреча Президента с представителями аграрного сообщества. Будем обсуждать вопрос земельной реформы. Президент услышал позицию аграриев о необходимости запретить продажу земли иностранцам", - пишет Андрей Дикун.
Владимир Зеленский откликнулся на соответствующее обращение Всеукраинского Аграрного Совета, под которым уже подписались более 100 000 аграриев.
Напомним, что во всех Регионах Украины идет сбор подписей под петицией в знак протеста против открытия рынка земли для иностранцев.
ЗЫ: "Да вы любого спросите. Где любой? А, вот он. " (с)
Надо обдумать механизм, благодаря которому весь земельный фонд Украины окажется у агрохолдингов, а люди (бывшие владельцы паев), получат дулю.
А что ты так забоялся?
Закон про землю.
Ст.1.Землю не дозволено продавати іноземцям.
Ст.2.Іноземцями вважати виключно росіян та їх співучаників.
А ось для баз НАТО кілька тисяч гектарів продати треба було б. Тоді позосталі 600 тис. км² України ціліші будуть.
Коли бачиш як вбивають родючі землі, дискуванням більше 15 років, невільно хочеться тікать з країни світ за очі.