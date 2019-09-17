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 Экономика
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Все про:аграрии (196) земля (1517) рынок земли (5)

 Зеленский обсудит с аграриями земельную реформу

Председатель "Всеукраинской Аграрной Рады" Андрей Дикун на своей странице в Фейсбук сообщил о том, что в четверг состоится большая встреча Президента с представителями аграрного сообщества.

Об этом сообщают Комментарии.

"В этот четверг, 19 сентября, состоится большая встреча Президента с представителями аграрного сообщества. Будем обсуждать вопрос земельной реформы. Президент услышал позицию аграриев о необходимости запретить продажу земли иностранцам", - пишет Андрей Дикун.

Владимир Зеленский откликнулся на соответствующее обращение Всеукраинского Аграрного Совета, под которым уже подписались более 100 000 аграриев.

Напомним, что во всех Регионах Украины идет сбор подписей под петицией в знак протеста против открытия рынка земли для иностранцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3148962
 
 
 Топ комментарии
 
Даже граждане Израиля против продаже земли иностранцам
Зеленский обсудит с аграриями земельную реформу - Цензор.НЕТ 6525
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Просто треба прийняти закон.
Закон про землю.
Ст.1.Землю не дозволено продавати іноземцям.
Ст.2.Іноземцями вважати виключно росіян та їх співучаників.

А ось для баз НАТО кілька тисяч гектарів продати треба було б. Тоді позосталі 600 тис. км² України ціліші будуть.
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Правильно.
Надо обдумать механизм, благодаря которому весь земельный фонд Украины окажется у агрохолдингов, а люди (бывшие владельцы паев), получат дулю.
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Даже граждане Израиля против продаже земли иностранцам
Зеленский обсудит с аграриями земельную реформу - Цензор.НЕТ 6525
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А вот и представители аграрного сообщества!
ЗЫ: "Да вы любого спросите. Где любой? А, вот он. " (с)
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Нечего там обсуждать- Землю крестьянам ,Заводы рабочим ,Власть Советам народных комиссаров ! Зеленский обсудит с аграриями земельную реформу - Цензор.НЕТ 7202
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коммунисты как отобрали в 1919 году землю так то сих пор не отдают народу
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Тогда коммунистов ещё не было ,были большевики !
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А скажите, коммунистический вы наш, вот почему в Российской империи крепостное право отменили в 1861 году, а коммунисты в 1928 году его опять ввели. И советский крестьянин не имел даже паспорта своей страны, т.е. был вообще ни кем. Паспорта колхозникам стали выдавать в 1972 году. Если вы не в курсе.
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кремль голодомор тоже устроил что бы вынудить украинских крестьян отказаться от своей земли и вступить в колхозы
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Правильно.
Надо обдумать механизм, благодаря которому весь земельный фонд Украины окажется у агрохолдингов, а люди (бывшие владельцы паев), получат дулю.
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Папа Беня послал Зеленского-сына договориться про землю.
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- Я Гоцман. Вбейте себе в мозг - беспределу ша. Погромы прекратить. На улицах должно быть тихо, как ночью в бане. Все вежливые до поносу. Кто-то не понял? Тогда - два шага в сторону, чтоб не забрызгать остальных.(с)
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А потом будут голосить и плакаться, как жиды отняли у украинцев землю.
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а что у украинцев есть земля?Правда?Если ты не можешь купить или продать то земли у тебя нет
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согласно Конституции - должна быть. Если Конституция не выполняется - это повод её выполнять, а не отдавать землю кому попало.
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Проснись и пой,земля уже распаевана и решается вопрос о свободном обращении,что бы можно было купить и продать простым людям,согласно Конституции Украины
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"После проведения земельной реформы и отмены моратория на продажу земли, иностранцы смогут покупать земли сельскохозяйственного назначения " Гончарук
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Не ври надоел уже,не иностранцы,а юридические лица зарегистрированные в Украине,такая система есть в Болгарии уже больше 10 лет и никто у них землю не скупил,даже черноземы продаются меньше чем по 1000 евро за гектар,в интернете полно объявлений,а если французы скупают землю под виноградники,то к ним очередь стоит из местных жителей что бы у них работать,так как как платят больше чем болгары и налоги платят,а не на халяву,как украинские хитросделанные агрохолдинги,которые и пудрят мозги мароториями на продажу земли,что бы на халяву всем владеть
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Вы так категоричны, как прапорщик в анекдоте. Поезд стой, раз два!
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Просто треба прийняти закон.
Закон про землю.
Ст.1.Землю не дозволено продавати іноземцям.
Ст.2.Іноземцями вважати виключно росіян та їх співучаників.

А ось для баз НАТО кілька тисяч гектарів продати треба було б. Тоді позосталі 600 тис. км² України ціліші будуть.
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а просто не надо никаких законов. Просто надо выгнать Зеленского-придурка с придурками - и работать во власти, а не дурака валять.
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На сладкие мечты тебе отведено 5 лет. Помечтай пока.
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Почему только 5?10 лет,а потом президент будет Разумков
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Если бы Владимир Ильич Ленин знал, что страной может управлять не только кухарка, но и клоун, возможно у Страны Советов были бы другие результаты.
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Зараз саме сказати Зеленському, що такий Закон не на часі. Уникне багатьох проблем. Спочатку правова система і лад в державі.
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Є такі "аграрії" як мародери: більше 10 років не проводиться оранка землі, використання хімії не для сільськогосподарських земель, мало того, такі "аграрії" знищують під розбирання цілих ферм, птахохерм, тракторних бригад, тобто скуплене за безцін в 90х, все на лом! Не будують а розбирають прямо зараз! Забрали у селян роботу, "оптимізовують" робочі посади 3b1, платятить як рабам!
Коли бачиш як вбивають родючі землі, дискуванням більше 15 років, невільно хочеться тікать з країни світ за очі.
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Тобто питання продажу земель представники Коломойського обговорять з представниками м'ясомолочних підприємств. Селюки чекають вироку десь за рогом.
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