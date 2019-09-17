 Наркоман, у которого возникли проблемы с братвой, - Карпюк о Малофееве, давшем в Следкоме РФ показания, что Яценюк воевал в Чечне

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом Карпюк сказал на пресс-конференции в Киеве.
"Этот человек долгое время жил в Керчи, там у него было два уголовных дела, по которым он отбывал наказание. Он сам наркоман. На каком-то этапе у него возникла нешуточная ситуация в Крыму, его начала преследовать братва, и он сбежал к своей маме в Новосибирск. Там за убийство ему дали 23 года. А в 2009 года к нему приехали офицеры ФСБ, предметно с ним пообщались. Он изучил ситуацию, как и в каких местах "воевал", и стал основным свидетелем по Чеченской войне. Этих свидетелей несколько. Например, по Ногайскому джамаату - свой свидетель, который никогда в Чечне не был, как и этот Малафеев. И по каждой группе, по которой завели уголовные дела, есть такие свидетели, похожие на Малофеева", - сказал он.
В 2015 году Малафеева приговорили к России к 24,5 годам лишения свободы по обвинению в вооруженных нападениях на российских военнослужащих в 1994-1995 и 2000 годах на территории Чечни.
Читайте также - "Во время первой чеченской войны Яценюк лично пытал и убивал российских солдат в Грозном", - глава Следкома РФ
В приговоре говорилось, что Малофеев, являясь членом партии "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО), добровольно вступил в отряд "Викинг", созданный Александром Музычко (Сашком Билым), и через Панкисское ущелье на севере Грузии прибыл в Чечню, где воевал против российской армии.
Карпюк сказал, что Малофеев ни к УНА-УНСО, ни к Чечне никакого отношения не имел.
Малофеева судили по тому же делу, что и украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха. Однако в отношении Малофеева уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
Читайте также - "Яценюк был в войсковой каске и расстреливал российских военных из автомата Калашникова", - фрагмент из уголовного дела Карпюка и Клыха
Карпюк настаивает, что в Чеченской войне он не участвовал. "Скажу откровенно, я был командиром УНСО во время войны в Приднестровье и был в 1993 году - в Абхазии, но на Чеченскую войну я не отправлялся", - заявил Карпюк.
Карпюк отметил, что в этот период у него тяжело болела мать и, кроме того, в период чеченской войны националисты УНСО были сосредоточены на подавлении сепаратистских настроений в Крыму.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В России вынесли постановление "суда" об аресте Яценюка "за зверства в Чечне". ДОКУМЕНТ
В начале сентября 2016 года председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью, что его ведомство подозревает Яценюка в том, что он в 1994 году участвовал в Чеченской войне. Яценюк, который тогда был студентом Черновицкого университета, якобы воевал против российских войск. Премьер так прокомментировал это заявление: "Это клинический диагноз российской власти. Сталинское правосудие, замешанное на геббельсовской пропаганде, подтвержденное и подписанное Владимиром Путиным".
Позже российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Арсения Яценюка в связи с выдвинутыми обвинениями: "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух либо более людей, совершенному по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух либо более людей, совершенное по предварительному сговору группы лиц".
Запрос РФ в Интерпол основан на ордере на арест Яценюка, якобы выданным городским судом города Ессентуки Ставропольского края 3 марта 2017 года. Российские следователи, как следует из документа, подозревают пана Яценюка в том, что он (внимание!) огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном, Чеченской республики.
Данные события, якобы, имели место во время участия Арсения Яценюка в "вооружённой банде "Мрія", в составе которой он "принимал участие в атаках на российских военнослужащих" в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции "Грозный" с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года. За якобы три дня в Чечне Следком РФ предъявляет Арсению Яценюку 30 убитых и 13 раненых.
Это не уклонист Зе, который способен только с тараканами воевать....
Для кацапов, состряпать бред собачий, это абсолютно нормальный образ действий.
Если такое будет делать Украина, возникнут вопросы.
Тут ничего из области фантастики нет.
Так на чиїй стороні?
То на якій з двох цих сторін?