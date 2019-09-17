 Обыски на Криворожской ТЭЦ проводятся в связи с подозрениями о злоупотреблениях на 80 млн грн, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Следственное действие санкционировано и осуществляется в ходе расследования фактов злоупотреблений должностных лиц госпредприятия при осуществлении хозяйственных операций Криворожской теплоцентралью на общую сумму более 80 млн грн", - сообщили в НАБУ.

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Предварительно действия должностных лиц Криворожской ТЭЦ оценивают как присвоение, растрату и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Если вину чиновников предприятия докажут, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, из-за задолженности Криворожской ТЭЦ за газ Кривой Рог может остаться без отопления зимой. Общая сумма долгов ТЭЦ составляет 1,76 миллиарда гривен ($70 млн), из которых компания должна погасить не менее 1,17 миллиарда гривен. Также о срыве отопительного сезона в Кривом Роге сообщал глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров. Он предлагал для решения этой проблемы проводить переговоры с "Нафтогазом".

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