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Все про:НАБУ (2876) Кривой Рог (643) обыск (1359) ТЭЦ (58)

 Обыски на Криворожской ТЭЦ проводятся в связи с подозрениями о злоупотреблениях на 80 млн грн, - НАБУ

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводят обыски в помещениях ряда коммерческих компаний и АО "Криворожская теплоцентраль" (100% принадлежит государству).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Следственное действие санкционировано и осуществляется в ходе расследования фактов злоупотреблений должностных лиц госпредприятия при осуществлении хозяйственных операций Криворожской теплоцентралью на общую сумму более 80 млн грн", - сообщили в НАБУ.

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Предварительно действия должностных лиц Криворожской ТЭЦ оценивают как присвоение, растрату и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Если вину чиновников предприятия докажут, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Обыски на Криворожской ТЭЦ проводятся в связи с подозрениями о злоупотреблениях на 80 млн грн, - НАБУ 01

Напомним, из-за задолженности Криворожской ТЭЦ за газ Кривой Рог может остаться без отопления зимой. Общая сумма долгов ТЭЦ составляет 1,76 миллиарда гривен ($70 млн), из которых компания должна погасить не менее 1,17 миллиарда гривен. Также о срыве отопительного сезона в Кривом Роге сообщал глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров. Он предлагал для решения этой проблемы проводить переговоры с "Нафтогазом".

Также читайте: После проверки "ArcelorMittal Кривий Ріг" был уволен руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизов

Источник: https://censor.net.ua/n3148960
 
 
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Набираем материалы, что бы потом просить увеличить штат в 100 раз?
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А зима то близко. Кривой Рог поди единогласно за Зе! голосовал. Ничег - буржуек на всех хватит Обыски на Криворожской ТЭЦ проводятся в связи с подозрениями о злоупотреблениях на 80 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7071
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Эта "котельная" - вотчина семейства Вилкулов... папаши, который 20 лет сидит мером Кривого Рога, при чем - до сих пор.... и сынули-рыгоанала, который был вице-премьером по энергетике при Яныке... там есть, на что посмотреть в финансовых и бухгалтерских документах этой ТЕЦ.... и откуда уголь на нее завозят, и по какой цене, и как и за сколько проводились ремонты, и как тариф на тепло для Кривого Рога они рисуют.... И как Вилкулы готовят саботаж среди зимы - найдут повод вывести из строя ТЕЦ и оставить город без тепла, а потом кричать - что без кацапского газа мы не выживем ... так что ты прав... желательно о буржуйках побеспокоиться заранее....
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Как правило, в угольных котельных есть блоки, работающие на газе, так что это топливо взаимозаменяется....
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Вова, тут тебе земляки из Кривого Рога прошение прислали. Пишут, что останутся они зимой без отопления, но с любимым Президентом. Спрашивают, как ты их обогревать будешь !
Задолженность по городу 1,7 млрд. гривен. Вова, нажми какую то кнопку в "электронном государстве".
Нам было безумно интересно, что же ответил Зеленский на слезное прошение родного города, нагло задолжавшего Родине за газ 1.7 млрд гривен, и приславшего слезное моление Вове мы писали 16.08.). Еле нашли в ворохе документов. Цитируем " Відправити згідно відомчої приналежності. "
Переводим для криворожских фанов Вовы - "Идите н.... ! Я вам ничего не обещал !"

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Вот теперь пытаются доказать зеленожопые уроды, что кто-то виноват, что срывается отопительный сезон в городе. Не сомневайтесь, назначат виновного и все будет харашо!
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Как насчет со старыми делами разобраться?

Или чукча - делооткрыватель а не делозакрыватель?
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