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 Политика Украины
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Все про:G7 (320) Зеленский (2851) поджог (639) Гонтарева (762)

 Приветствуем решимость Зеленского пролить свет на этот неприемлемый акт, - послы G7 о поджоге дома Гонтаревой

Группа послов стран "Большой семерки" (G7) одобрительно оценила реакцию президента Украины Владимира Зеленского на поджог дома экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Группа послов G7 приветствует решимость и выраженную волю президента Зеленского пролить свет на этот неприемлемый акт", - говорится в заявлении.

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Приветствуем решимость Зеленского пролить свет на этот неприемлемый акт, - послы G7 о поджоге дома Гонтаревой 01

Ранее Зеленский поручил Баканову приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой. А в Офисе Зеленского потребовали от правоохранителей скорейшего раскрытия этого "брутального преступления".

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3148959
 
 
 Топ комментарии
 
Вотети ребята и подпалили дом, что там расследовать:
Приветствуем решимость Зеленского пролить свет на этот неприемлемый акт, - послы G7 о поджоге дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 887
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А дома Ахметки, Портнова, Дубинина..Медведчука, Гепы, Допы ,Бойко и т.д ЗЕКоманда не палит. У ЗЕсепаров претензия только к Пете. Оно и понятно покацапленная прокремлёвская 73% малоросская шваль не может простить Пете проевропейский, проукраинский курс, безвиз и Томос..
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Да зебилье поганое , которое пишет под дебильными никами типа VERONZA , за воровку заступились G7 . Мозка бог недал , смотрите рашу тудэй.
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