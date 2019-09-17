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Все про:Евроцентробанк (4) Евросоюз (12586) Лагард (112)

 Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на пост главы Европейского центробанка

17 сентября Европейский парламент одобрил назначение 63-летней Кристин Лагард (Франция) на должность главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Европарламента.

Кандидата не было в зале пленарных заседаний. На вопросы европарламентариев она ранее ответила письменно, кроме того, выступала на открытых слушаниях, организованных комитетом по экономическим и валютным вопросам 4 сентября.

Кандидатуру президента ЕЦБ утверждает Европейский совет на восьмилетний срок без права переизбрания. В голосовании примут участие представители стран, входящих в зону евро.

Позиция Европарламента не является обязательной для Европейского совета, но имеет существенный вес для легитимности кандидата. Телеканал Euronews уточнил, что за Лагард проголосовало 394 европарламентария, против – 206, 49 депутатов воздержались.

Если Лагард утвердят, она станет первой женщиной – президентом ЕЦБ.

Полномочия нынешнего главы Европейского центробанка итальянца Марио Драги истекают 1 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор МВФ Лагард написала заявление об отставке

Источник: https://censor.net.ua/n3148955
 
   
 Топ комментарии
 
От дурні,там Лєрка Аблігація на волі і без роботи,а вони її непомічають))
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она щас занята.у неё "всю её жисть" спалылы,а ты тут про какой-то банк центровой
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Там Гонтарева без работы, ау, какая Лагард, вы чо?
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она щас занята.у неё "всю её жисть" спалылы,а ты тут про какой-то банк центровой
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От дурні,там Лєрка Аблігація на волі і без роботи,а вони її непомічають))
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Это мелко для лерки. Оно на банкиршу галактики метит, не меньше
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Новость вроде о главе центробанка ес...
А ЗЕбобы своими ночными полюциями залили всю ветку))))
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Минсрррраалить будет..
Жабоїдка:..
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Представляете, это Кристина Лагард в молодости. Что с ней сделала служба темным силам. Європарламент підтримав кандидатуру Лагард на пост глави Європейського центробанку - Цензор.НЕТ 7177
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Там тоже нет свежих лиц. Тасуют старую колоду. Совсем уже Кристинушка засохла...К концу правления в тень превратится.
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