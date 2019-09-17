 Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК сообщили в Государственном бюро расследований.
В бюро уточнили, что суд наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права "Кузни на Рыбальском" в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.
Как сообщалось, инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" пятого президента Украины Петра Порошенко продал свой пакет акций завода "Кузня на Рыбальском" за $235,8 млн, а фонд ВИК депутата Игоря Кононенко - за $64,2 млн. Доли Порошенко и Кононенко 15 ноября 2018-го выкупила компания Ewins Limited бизнесмена Сергея Тигипко. Пакет Порошенко включал 73,9% акций, Кононенко - 20,1%.
Кто у нас 5 лет мыролюбничал и шалил потужными реформами? Может лерка? Не?
Арестовано то, что к Пороху уже не имеет никакого отношения. 94% акций этого завода купил Тигипко.
Ты таки дибил с генератором слов вместо мозга ...
Пороху конечно очень приочень жаль, что арестовали собственность Тигипко.
Вы рыгоналов в этом году выбрали во власть.
Но то, что вы уже отнекиваетесь от объекта своей дрочки всего через 3 месяца - это уже хорошо.
Хотя на твоих умственных способностях это никак не сказалось. Ты как писал невменяемый бред, так и пишешь.
Без комментариев
Совсем тяморошный?
Зебилы тявкают "офшоры", а то что это нормальная форма разрешенная во всем мире - не в курсе.
Как наложили так и снимут.
ЗЕботы лапшу по ушам разматывают ничего не понимая ни в корпоративных правах, ни в налогообложении.
Сподвижник бабломойского!
За что ж вы его обули?
Совсем умом тронулись?