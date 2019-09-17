 Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК сообщили в Государственном бюро расследований.

В бюро уточнили, что суд наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права "Кузни на Рыбальском" в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

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Как сообщалось, инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" пятого президента Украины Петра Порошенко продал свой пакет акций завода "Кузня на Рыбальском" за $235,8 млн, а фонд ВИК депутата Игоря Кононенко - за $64,2 млн. Доли Порошенко и Кононенко 15 ноября 2018-го выкупила компания Ewins Limited бизнесмена Сергея Тигипко. Пакет Порошенко включал 73,9% акций, Кононенко - 20,1%.