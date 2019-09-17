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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:завод (367) суд (22545) арест имущества (203)

 Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском"

Печерский районный суд Киева наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК сообщили в Государственном бюро расследований. 

В бюро уточнили, что суд наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права "Кузни на Рыбальском" в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

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Как сообщалось, инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" пятого президента Украины Петра Порошенко продал свой пакет акций завода "Кузня на Рыбальском" за $235,8 млн, а фонд ВИК депутата Игоря Кононенко - за $64,2 млн. Доли Порошенко и Кононенко 15 ноября 2018-го выкупила компания Ewins Limited бизнесмена Сергея Тигипко. Пакет Порошенко включал 73,9% акций, Кононенко - 20,1%.

Источник: https://censor.net.ua/n3148954
 
   
 Топ комментарии
 
"Меня застукали, я погиб...." (с) Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 8720
Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 5753
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И как мог патриот Порошенко продать в такое время непосильным трудом купленный военный завод, выпускающий военную продукцию, представителю злочынного пророссийского режима Януковича Тигипке?
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Нічого страшного. Україна заможна країна, потім буде з чого відшкодувати збитки власника за цю показуху...
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лучше реформисту не сидеть, а висеть, естественно после полной конфискации.
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Ты статью читал, клоун? Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 7647 Когда это Тигипко был президентом?
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а при чем здесь рагоанальный тягипер?

Кто у нас 5 лет мыролюбничал и шалил потужными реформами? Может лерка? Не?
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Ты сможешь вразумительно пояснить к чему это твое бульканье зеленых соплей?

Арестовано то, что к Пороху уже не имеет никакого отношения. 94% акций этого завода купил Тигипко.

Ты таки дибил с генератором слов вместо мозга ...
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Т.е. статью ты не читало. Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 5058

Пороху конечно очень приочень жаль, что арестовали собственность Тигипко.
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а чего жалеть. вальц рыгоанальному подельнику эту мастерскую скинул по цене пополнения на телефон. Кто кому лох? И с тягипера спросят как с владельца за период мыролюбности в этой майстерне с 14 по 19 год включительно.
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А вам, тупым голодранцам, что до этого?
Вы рыгоналов в этом году выбрали во власть.
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я не голосовал ни за рыгающих аналов ни за свиносявку пинкеса ни за свиносолидарность ни за штейнов. Я голосовал за Сенченко. так что мимо кассы.
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После 2019 есть только две стороны и те, кто не голосовал вобще.

Но то, что вы уже отнекиваетесь от объекта своей дрочки всего через 3 месяца - это уже хорошо.

Хотя на твоих умственных способностях это никак не сказалось. Ты как писал невменяемый бред, так и пишешь.
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Ты слово в слово повторил вопрос рыгонавтов после Майдана 2014.
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а в натуре, Верховный Главнокомандующий, во время войны, продает (или передает) стратегический объект, производящий военную продукцию для нужд армии... действующему офицеру спецслужб воюющей страны!!!
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так это же мыролюбно. и вообще это евробляхеры ему подкинули эту свинонаковальню.
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Дебил, ты ж орал, что он не выполнил обещание избавится от бизнеса!
Совсем тяморошный?
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по этому поводу к нему никаких претензий нет, ты хотя бы новость почитал сначала.
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17 сентября 1939 года в 5 часов утра советская группировка численностью около 600 000 человек, около 4000 танков, более 5500 артиллерийских орудий и 2000 самолётов ударила в тыл Польской армии воюющей с нацистами, вступив во 2 мировую войну.
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Реально стыдно президенту сделки в оффшорах (на Кипре) проводить и не платить налоги. Ведь он неплохо на катерах наварился.
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да ты что... Трамп имеет офшоры, сделки там проводятся в том числе, и никто ему никаких претензий не выдвигает.
Зебилы тявкают "офшоры", а то что это нормальная форма разрешенная во всем мире - не в курсе.
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Став президентом Трамп делегировал свои полномочия, связанные с управлением многочисленными компаниями Дональду Трампу-младшему, Эрику Трампу и Аллену Вейсельбергу.
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Ну так и Порошенко делегировал трасту. Какие претензии?
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А когда уже арестуют в пользу госсударства заводик соевых леденцов поросен?
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не раньше чем вы, нищеброды, на работу устроитесь.
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Ты посмотри как пучит кремлевских и зедебильных уродов! А ничего , что на ваших бень кАломыйских и зелю заведены дела в СЩА, и не одно, а они не наши дебилы, которые по приказу конченной мрази портнова(горячо любимого зелебобиками и рашистами, который всегда грабил Украину и разрушал ее в угоду мАсквобаду, но ведь это "правильный" вор, вашинский, кремлевский, ему можно, да?) занимаютсмя беспределом в Украине, Вангую- мозгов найти что-то и доказать у этих тварей нету! Не, этот беспредел нравится этим зеленым глистам, которые криком орут про закон, но поддерживают сплошное беззаконие от клована. Это не просто когнитивный диссонанс, т.к. мозгов нет у зеленой дрысни нет от слова совсем, это ватно рабский диагноз свидетелей зешмаркли. А у кремлевских троллей на цензоре нет совести, верней-никогда и не было. Их задача уничтожить Украину, под радостное улюлюканье зеленых конченных мух. А дела то по всему миру открыты на ваших "божков" и не только в Денварском суде, но и в Лондонском и, в Нидерландах и т.д. И тут ваш м уродам не отвертеться. Взяток там не берут, портновы там- дерьмо с унитаза!
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это ты перед выборами в Сумах бродил за свиновальцем и кричал слава лолите?
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Вождь ЗЕбилов портянка пакостит по мелкому через свои судишки.
Как наложили так и снимут.
ЗЕботы лапшу по ушам разматывают ничего не понимая ни в корпоративных правах, ни в налогообложении.
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Тигипко ж социально близкий.
Сподвижник бабломойского!
За что ж вы его обули?
Совсем умом тронулись?
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От смены владельца работа завода не прекратилась. Продукция выпускается в тех же объемах (выполнение ДОЗ), штат сотрудников не сокращался. Печерский суд тупо как рабы выполняет политический заказ лично Коломойского.
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Тигипко купил Кузню только из-за хорошего участка https://biz.liga.net/keysy/nedvizhimost/novosti/tigipko-rasskazal-zachem-kupil-u-poroshenko-kuznyu-na-rybalskom . Продовал Кузню - владелец ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд" Прайм Эссетс Капитал . Украинская компания - компания по управлению активами Порошенко (все могут ее найти в госреестре https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) . Которая, естественно, платит все налоги в Украине. А вот Тигипко купил акции Кузни - на свою Кипрскую компанию. https://ru.tsn.ua/groshi/stalo-izvestno-skolko-tigipko-zaplatil-poroshenko-za-kuznyu-na-rybalskom-1252383.html А этот низкопробный тип с омерзительным по жизни выражением лица по фамилии Портнов всем малограмотным лохам пиарит в Фэйсбуке, что он арестовал "один из главных активов Порошенко" https://www.facebook.com/portnov.andrey.ukraine/posts/1216937555159717. Он даже бабки Яныка не отрабатывает на месть Порошенко таким очковтирательством
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