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Все про:награда (1192) Паралимпиада (180) плавание (77) чемпионат (253) Сушкевич (10)

 Украинские паралимпийцы завоевали наибольшее количество медалей на чемпионате мира по плаванию

Паралимпийская сборная Украины успешно выступила на чемпионате мира по плаванию, завоевав наибольшее количество медалей - 55 наград.

Об этом сообщил в Facebook президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич, передает Цензор.НЕТ.

Всего в соревнованиях, которые проходили в Лондоне, приняли участие спортсмены из 77 стран.

"Украина завоевала наибольшее количество медалей среди 77 стран-участниц: 55, среди которых - 17 золотых, 22 серебряных и 16 бронзовых. По количеству золотых медалей нам немного не хватило до первого места", - отметил Сушкевич.

Кроме того, сборная завоевала наибольшее количество лицензий для участия в XVI летних Паралимпийских играх в Токио среди стран-участниц чемпионата мира. По данным "5 канала", речь идет о 18 лицензиях.

"Наши спортсмены установили 3 рекорда мира, 5 рекордов Европы и 9 рекордов чемпионатов мира", - добавил Сушкевич.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148953
 
 
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Это просто нонсенс... Здоровые спортсмены мало что завойовывают. А параалемпийцы в тяжелейших условиях куют золото. Молодцы, браво!!!
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