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 Политика Украины
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Все про:поджог (639) СБУ (13837) Гонтарева (762) Баканов Иван (61)

 Зеленский поручил Баканову приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой, - СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил Председателю СБУ Ивану Баканов присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой", - говорится в сообщении.

"Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов", - подчеркнул Баканов.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

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Зеленский поручил Баканову приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148951
 
 
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Сама і підпалила,бо нехоче повертатися до України на суд.А чи спале Петро фабріки Рошен?
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Да он пока оттуда все до дверных ручек и выключателей не вывезет, не полпалит. Да и то будет спички просить
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Беня Авакову заказал,

а расследовать Баканову ?
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Члены ЗЕленой ОПГ расследуют заказ своего Босса!)))
Нонсенс))))
Это Украина детка...
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рупь за сто, что по ним даже версию рассматривать не будут
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вот бы портнов и дубинский повторили долю олеся бузины
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Дайте мне хоть трошечки подержаться за её горло...
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нехай бєню запитає...бо тільки йому так "насолила" Лєрка...а цей мстивий злодюга таке не вибачає...
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Зеленский, нафига ты дом спалил Гонтаревой?
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мрази зеЛЕные сами подпалили..и сами расследуют.
годик-два и вся эта зелеНая мразота будет драпать
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Похоже, что в силу своей "гениальности", "лучший банкир Вселенной" сама себя перехитрила. И резонанс вокруг "поджогов" приведет к тому, что выйдут на нее саму.
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Вот ведь, как неловко вышло.
Коломойский свои хотелки удовлетворяет, а отдуваться зелюпинским потешным силовикам.
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Нда, поджигатель ищет виновника...…
Какое же уникальное правительство Зебилов…...
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