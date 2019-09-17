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 Общество
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Все про:Верховный Суд (749) Горловка (2327) Антитеррористическая операция (15811) Приватбанк (510)

 ВС признал законным увольнение работника банка, отказавшегося переезжать из оккупированной Горловки и пытавшегося отсудить компенсацию

Сотрудник банка отказался выезжать из оккупированной Горловки для работы в другом отделении и был уволен.

Мужчина обратился в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, взыскании невыплаченной заработной платы и возмещении морального вреда, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВС.

Исковые требования мотивировал тем, что он проживал в городе Горловке Донецкой области и работал в учреждении, которое прекратило свою деятельность в связи с проведением антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

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Из этого гражданского дела известно, что истец работал в Горловке в Публичном акционерном обществе "Коммерческий банк "Приватбанк".

Работодатель предложил истцу работу в Днепре, Луцке, Хмельницком, Тернополе, Ужгороде и Черновцах, однако истец не согласился на продолжение работы на новых условиях, в связи с чем был уволен.

Местный суд исковые требования удовлетворил частично, а суд апелляционной инстанции это решение отменил и вынес новое - об отказе в удовлетворении иска.

В кассационной жалобе истец, среди прочего, отметил, что проведение АТО не является основанием для изменения существенных условий труда работника.

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Коллегия судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда передала дело на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда, поскольку сочла, что правовое регулирование характера трудовых отношений, возникающих между работником и предприятием вследствие вынужденного прекращения деятельности предприятия на территории проведения АТО (ООС), содержит исключительную правовую проблему и необходимо для формирования единой правоприменительной практики.

Большая палата Верховного Суда пришла к выводу, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению ввиду следующего.

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 36 Кодекса законов о труде Украины основанием для прекращения трудового договора является отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, учреждением, организацией, а также отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда.

Изменение существенных условий труда, предусмотренное ч. 3 ст. 32 КЗоТ Украины, по своему содержанию не тождественно увольнению в связи с изменением организации производства и труда, сокращением численности или штата работников на основании п. 1 ч. 1 ст. 40 этого Кодекса, поскольку предполагает продолжение работы по той же специальности, квалификации либо должности, но по новым условиям труда.

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Таким образом, изменение существенных условий труда может быть признано законным только в том случае, если будет доказано наличие изменений в организации производства и труда. Если такие изменения не вводятся, собственник не имеет права изменить существенные условия труда.

Ввиду вышеуказанного, Большая палата Верховного Суда согласилась с выводами суда апелляционной инстанции. Поскольку истец отказался продолжать работать в новых условиях, увольнение его на основании п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины является правомерным.

Источник: https://censor.net.ua/n3148942
 
   
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Как же так подло поступили с сепаром? Ну ничего щас зеленский его трудоустроит ВС признал законным увольнение работника банка, отказавшегося переезжать из оккупированной Горловки и пытавшегося отсудить компенсацию - Цензор.НЕТ 446
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Обычное увольнение в связи с сокращением из-за закрытия подразделения. АТО или другая причина закрытия - не важно. Приватбанк сделал все правильно: предложил другие места работы, а если крендель отказался - то его уволили. Или истец думал ,что будет сидеть дома, а ему будут зарплату платить?
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Хай теперь этот хитросракий сепар обратится в справедливый суд Лугандонии, там он ему и выпишут компенсацию.
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СБУ ЗАЩИЩАЕТ ЛНР!
#АДВОКАТ #ЧУДОВСКИЙ #СБУ #ОДЕССА
Перые выводы по делу об организации незаконного пересечения госграницы Украины. Очередной правовой бред от спецслужбы, которая создаёт видимость работы по защите национальной безопасности. Нашему подзащитному в меняется то, что он якобы давал советы о том, как доехать в Луганск через пункт пропуска Изварино. То есть тот пункт пропуска, который контролируют боевики. Тогда в чем общественная опасность преступного деяния? В том, что люди едут в Луганск? Получается СБУ защищает пункт пропуска контролируемый боевиками?

Да уж.
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Предположительно общественная опасность пересечения неконтролируемого Украиной участка границы жителями некотролируемой территории заключается в том что они все предатели.
Ну как то так наверное.
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Ещё пинка бы хитровыдуманому, чтобы аж до Ростова долетел!
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"Местный суд исковые требования удовлетворил частично" .. Хто бы сомневался...
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