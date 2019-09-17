 Архиепископ Климент подал кассацию на "выселение" ПЦУ из храма в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Это их судебная система: сначала документы подаются в суд первой инстанции в Симферополе, а потом уже в Севастополь, в апелляционный суд или в Калугу. Зависит от того, какое заявление подано", - сказал архиепископ Климент.
По его словам, документы были отправлены на прошлой неделе.
30 августа архиепископ Климент сообщил, что российский 21-й арбитражный апелляционный суд в Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Симферополе.
Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.
Оккупационные власти Крыма дважды отказали в регистрации на полуострове украинского православного прихода.
Ранее архиепископ Климент заявил, что подконтрольные Кремлю власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной церкви Украины.
це - не держава , а зграя злочинців
ведь нет суда кроме Бошьего и Саломэн - муд.рец егО)
очередной зашквар братвы в рясах. стаду - "смирение" и "закон боший", попам - решалово и договорняки.
Если бы имели в собственности - продать под синагогу - хрен бы кто тронул. А так они типо арендуют, поглощая льготы из бюджета. То есть нормальные - платят тем кто верит в говорящий воздух и змей, дабы они эту заразу распространяли и впредь..... Кто там скулил шо гос-во не вмешивается в цырковь? Зато цырковь еще как вмешивается, только купюры шуршат