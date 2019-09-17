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Все про:Крым (21873) архиепископ Климент (32) ПЦУ (453)

 Архиепископ Климент подал кассацию на "выселение" ПЦУ из храма в оккупированном Крыму

Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент подал кассационную жалобу в суд в российской Калуге на решение российского 21-го арбитражного апелляционного суда в Севастополе, который оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Симферополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Это их судебная система: сначала документы подаются в суд первой инстанции в Симферополе, а потом уже в Севастополь, в апелляционный суд или в Калугу. Зависит от того, какое заявление подано", - сказал архиепископ Климент.

По его словам, документы были отправлены на прошлой неделе.

30 августа архиепископ Климент сообщил, что российский 21-й арбитражный апелляционный суд в Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Симферополе.

Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

Оккупационные власти Крыма дважды отказали в регистрации на полуострове украинского православного прихода.

Ранее архиепископ Климент заявил, что подконтрольные Кремлю власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной церкви Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Архиепископ Климент попросил включить крымских татар и "украинских диверсантов" в списки на обмен

Источник: https://censor.net.ua/n3148940
 
 
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Что скажет по этому поводу ОБСЕ? Куда, куда идти?
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Що може сказати ОСБЄ коли там 50 росіяні жодного українця ?
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Держава без незалежного суду
це - не держава , а зграя злочинців
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Поп, так радоваться надо. Вы же визжите шо Боб всех видит и дает "испытания веры", а ты побежал вна "суд", роняя мощи. Засомневался что обидчики будут "гореть вечно" что-ли?

ведь нет суда кроме Бошьего и Саломэн - муд.рец егО)
очередной зашквар братвы в рясах. стаду - "смирение" и "закон боший", попам - решалово и договорняки.
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Надо Киево-Печерскую и Почаевскую лавры отобрать ненароком.
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А как аренда то? Что, капище принадлежит кому-то а попы просто арендуют? Архиепископ Климент подал кассацию на "выселение" ПЦУ из храма в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3071
Если бы имели в собственности - продать под синагогу - хрен бы кто тронул. А так они типо арендуют, поглощая льготы из бюджета. То есть нормальные - платят тем кто верит в говорящий воздух и змей, дабы они эту заразу распространяли и впредь..... Кто там скулил шо гос-во не вмешивается в цырковь? Зато цырковь еще как вмешивается, только купюры шуршат Архиепископ Климент подал кассацию на "выселение" ПЦУ из храма в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5965
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