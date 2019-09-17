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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Крым (21873) ООН (2808) пенсия (1847) Донбасс (19387) Богнер Матильда (2)

 Выплата пенсий жителям оккупированных территорий поможет объединить Украину, - Мониторинговая миссия ООН по правам человека

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине считает, что улучшение условий передвижения и обеспечение выплат пенсий всем, кто имеет на них право, поможет новой украинской власти объединить общество.

 Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер во время брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"Мы с оптимизмом услышали, что новое руководство Украины стремиться удовлетворить потребности украинцев и укрепить связи с гражданами, которые живут по ту строну линии соприкосновения и в Крыму", — отметила она.

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Богнер подчеркнула, что эти стремления должны воплотиться в конкретные действия. "Мы готовы обеспечить, чтобы это осуществлялось в соответствии с международными стандартами", — добавила она.

Глава миссии отметила, что руководство Украины декларирует идеи единства. "Улучшение условий для передвижения и обеспечения выплат пенсий всем, кто имеет на них право, были бы конкретными действиями, которые отображают этот тезис", — подчеркнула Богнер.

Источник: https://censor.net.ua/n3148937
 
 
 Топ комментарии
 
Я не хочу, чтоб за мои налоги содержали даунбасскую вату.

ООН - бесполезная организация, идёт нах.
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Да-да,а че,выплата пенсий еврейским пенсионерам обьеденит нас с израилем?
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Богдан будет разносить? Или Лысого наконец-то пристроим?
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При солидарной пенсионной системе, орки обязаны платить налоги со своих иудных доходов в бюджет Украины...
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ПОКАЗАТЕЛЬНО, ЧТО ПОД ТАКИМИ СИМВОЛИЧЕСКИМИ СТАТЬЯМИ, НЕТ НИ ЕДИНОГО КОММЕНТАРИЯ ОТ ЗЕ-БИЛОИДОВ! СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ!
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то есть сепар сидящий в окопе будет получать пенсию? сейчас такие личности не суются через блокпост, а так им пенсию ещё с доставкой в окоп сделают
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Выплата пенсий жителям оккупированных территорий поможет объединить Украину,



давай те по миллиону платите им за каждого убитого укрсолдата.

сегодня еще 1 убитый.

по 500 000 за 1 раненого за вчера 2 .

а где протесты полкаазовов правыхсекторов семей убитых??

дебилы бл



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"Донбас - це ракова пухлина, киньте в пельку імперії, хай подавиться!": Український класик "напророчив" війну на Донбасі за 20 років до її початку

Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучив.
Выплата пенсий жителям оккупированных территорий поможет объединить Украину, - Мониторинговая миссия ООН по правам человека - Цензор.НЕТ 748
"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж".

Выплата пенсий жителям оккупированных территорий поможет объединить Украину, - Мониторинговая миссия ООН по правам человека - Цензор.НЕТ 1404
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75% зелеваты колбасной это как раз те кого ждут в европкйской семье.
Уже каждому по 4 000$ в месяц приготоволись выплачивать.
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Все левобережье Днепра такое, со времен Руины 17 века. История повторяется...
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ну да ...за чужий рахунок можна поради роздавати ...головне що не зі своєї кишені
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Меня поражает , как вы украинцы превратились в тупих баранов . Россия видали паспорта на Донбасе , по факту это уже граждане России и ваше правительство хочет гражданам России платит пенсию . А вы как бараны , даже своё правительство не спрашиваете , на каком основании Украина будет платит гражданам России пенсии
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Основания для этого дал порохнявый министр рева. Ну и сам барыга. Надо было ничего не платить уродам с февраля 2014-го, а оно украло пенсии на "реформе" и еще рассказывало, что мы много жрем.
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они и там и у нас будут пенсии получать - умно ,ну чисто по зебильному это))))
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Я за, только с оговоркой, что ее будут разносить или Слуги Народа лично или те кто за них голосовал
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Все вопросы решаются в пользу кого-либо, только не Украины. Может хватит этих дятлов терпеть? Поправили 4 месяца - не видно, что решают только свои интересы и Путина?
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может наоборот оставшиеся украинцы захотят разьедениться после такого?
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Работайте зебилы , предателям и коллоборантам надо же пенсии платит . Хахаха
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С чего подняли панику? Пенсионеры из оккупированных территорий как получали пенсию, так и получают с 2014 года, посмотрите данные пенсионного фонда, с 2014 года жителям не подконтрольных территорий выплачено 80 млрд грн пенсий. Деньги они держат на банковских картах. Текущих выплат им хватает, чтобы протянуть, а пенсии на картах они собираются потратить на ремонты после войны
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Ремонты после войны на деньги с пенсий умилили. Виплата пенсій жителям окупованих територій допоможе об'єднати Україну, - Моніторингова місія ООН з прав людини - Цензор.НЕТ 8240 В Донбабве столько не живут.
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Вам из Германии плохо видно. Выплачивались пенсии только тем, кто приезжал на подконтрольную территорию, демонстрируя, что он жив.
Теперь же собираются выплачивать НА ордловской территории.
Украина будет доверять данным о пенсионерах органам террористическо-оккупационной власти ОРДЛО?
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так уже ж вроде утвердили там узеленские проверку абсолютно всех соцвыплат на подконтрольной территории. вот отберут у зебилов и отдадут сепарью. красота! Виплата пенсій жителям окупованих територій допоможе об'єднати Україну, - Моніторингова місія ООН з прав людини - Цензор.НЕТ 7197
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Абсолютно верно, так же как и для всех граждан страны. Кому-то назначали пенсию без личного посещения пенсионного фонда? Или оформляли пенсионные карты без личного посещения отделения банка?
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Вы не заметили вопрос?
"Украина будет доверять данным о пенсионерах органам террористическо-оккупационной власти ОРДЛО?"
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допустим ватный пенс сдох. Как определить что ему должна перестать перечисляться пенсия? По свидетельству о смерти. Кто будет выдавать свидетельства о смерти? Органы "днр"?
Украины, получается, должна будет признавать документы "днр"?
А если пенс сдох а "органы "днр" не сообщат в Украину? Зачем "органам "днр" заботиться о сохранении бюджета хунты?
И будут Украина платить тысячам "мертвых душ", пока им не исполнится 200 или 300 лет.
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Помнится Роися еще хотела компенсацию за попорченую технику и расходы на снабжение Крыма.
Неужели ЗЕлюпа откажет таким хорошим людям?
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Для того чтобы платить пенсии на Донбассе Донбасс должен платить налоги в бюджет Украины. У нас солидарная пенсионная система то есть за счет тех кто платит налоги сейчас выплачивается пенсия тем кто работал до пенсии и не иначе.
То есть выплата пенсии возможна после вывода войск российских фашистов и установление контроля над границей.
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Я уже и не удивлюсь если еще и задолженности по зарплате начнем выплачивать за 2014 -2019 годы госслужащим и военным предавшим страну
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выплата пенсий и тд на ОККУПИРОВАННОЙ территории = признанию гражданской войны и рашистской федерастии НЕ страной оккупантом.
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А если всем украинским пенсионерам дополнительно выплатить ещё и вторую, российскую пенсию, то это поможет уровнять их в своих правах ... Виплата пенсій жителям окупованих територій допоможе об'єднати Україну, - Моніторингова місія ООН з прав людини - Цензор.НЕТ 3374
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Гончарука на самокат,сумку и вперёд!
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Правильно,поможем оккупанту содержать захваченные территории.
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Донбасс после оккупации, гангрена для Украины.
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До 2014 року донбаські ватніки українську пенсію справно отримували. І при цьому у 2014 році закричали: "Путин памаги!". То наразі жодних гарантій, що українські пенсії їх вилікують. Пуста трата грошей. Окупанти нехай їх годують, поки не покинуть Донбас.
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Юрий Кузьменко 0edf0b55 На це і розраховують московити,щоб Україна надірвалася і щоб знову можна було захопити якісь території.
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Помнится Яйценюк тоже перечислил 400 миллионов пенсии жителям крыма в марте 2014 чтобы обьеденить их с Украиной. Крысчаны очень по етому поводу радовались что деньги как раз кстати им были для организации рехверендума.
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Что пенсия, её и так платят. Где только человек будет получать. Это только неудобства для пенсионеров.
Нас, после приклеивания ДНРа, ожидает признание пенсионного стажа всем кто обеспечивал жизнедеятельность города в период оккупации.
Ну и инвалидность пострадавшим от обстрелов.
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Скоро, скоро, скоро!

"На офіційному каналі Луганської облдержадміністрації у YouTube опубліковано LIVE-трансляцію з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської. Таким чином, кожен, кому небайдужа доля Луганщини, стане свідком побудови мосту, який стане символом єднання та примирення. "



Сепар во главе ОДА зібрався еднатися з ким?





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Вони будуть вбивати наших солдат і ненавидіти Україну ,а ця держава повина виплачувати пенсії і безплатно постачати воду і електроенергію "железная логика" це вже дурнішого не придумаєш .
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За населення на оккупованих землях, відповідає ОККУПАНТ! Чому "цинічний барига" а тепер і "скоморох" вирішили що Україна має утримувати жителів лугандона, це питання. Тим більше, що більшість лугандонців - ненавидять Україну. Діти тамошніх "пенсів" - або в банд. загонах, що разом з оккупантом вбивають Українців, або наймитують в кацапстані, підтримуючи їхню економіку. Ще один ньюансік. Українці, купляючи нерухомість, мають заплатити в пенсійний фонд - 1% від покупки. З яких хєров, ці гроші мають йти і лугандонцям, які до них ніяким боком? Як би кОбан соєвий, замість мінських угод, та особливого статусу даунбасу, прийняв закони про оккуповані кацапами землі, припинив жителям оккупованих земель виплачувати пенсії, про війну вже б забули. Сумно визнавати, та Українці, навіть не по своїй волі, утримують лугандонію, а ті - вбивають Українців і в чергах стоять за ординськими паспортами.
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28 апреля 2014 года. Разгром последнего украинского митинга в Донецке при активном участии и пассивном пособничестве милиции.Мы им пенсию ,а они в благодарность, мед с гранатой.
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Помнится здесь еще полгода назад жаловались что мародер вам плохо пенсию поднял, ну теперь то возрадуйтесь зебилы теперь прийдется своей пенсией с домбасятами делится
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только после того, как в лугандонских "республиках", просто господи, будут обласные (!) отделения пенс. фонда, укрпочты, ощадбанка, и лугандонские "кормильцы всей украины" будут платить налоги в бюджет Украины.
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Хрен я со своей пенсии теперь за отопление заплачу, пусть ЗЕлень платит.
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ничего не поможет, так и рванут в украину платить европейские тарифы
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Обьясните кто нибудь дебилам про СОЛИДАРНУЮ пенсионную систему ..
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Лохи и терпилы платят всегда,терпите лохи и платите,вас никто не спрашивает,как богомизбранные решат так и будет.
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А ТИМ ЧАСОМ...
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Польща купує ************ у світі літаки F-35, в кількості 32 штук, а також весь комплекс обладнання для їх обслуговування, включаючи запасний двигун. Це суперскладні багатоцільові військові літаючі комплекси, які можуть вести радіоелектронну та оптичну розвідку, а також радіоелектронну боротьбу, проривають будь-яку ППО ворога, несуть високоточну ядерну зброю з регульованою потужністю як для знищення військово-промислового потенціалу ворога на великій площі, так і для знищення глибоких бункерів, обладнані штучним інтелектом, здатні виконувати провідну координуючу роль у керівництві наземними , морськими та повітряно-космічними силами тощо. Якість технології Stealth третього покоління така, що F-35 на екранах радарів має розмір як літаюча комаха, наприклад, бджола, і то лише при деяких, сприятливих для радарів, умовах. Звичайно, під час виконання бойового чи учбового завдання, коли використовуються активні та пасивні радіоперешкоди, виявлення радаром літака фактично неможливе.
Пілотує літак одна людина. Льотчик має на голові шолом "додаткової реальності", який дає йому можливість бачити все на 360°, і "крізь" літак, який для нього є "прозорим".
Модифікації літака здатні злітати і сідати вертикально, чи мати короткий розбіг і посадку, вражати будь-які цілі з відстані сотень кілометрів, летіти на надзвуковій швидкості без "форсажу" двигуна.
Попередньо вартість одного літака оцінено у 200 мільйонів доларів, проте на момент постачання ціна буде знижена, бо росте кількість виготовлених літаків, а ціна падає.
Таблиця порівняння ЕПР F-35 (ефективної площі розсіювання радіохвиль радарів) у порівнянні з відомими об'єктами. З відкритих джерел.

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Выплата пенсий жителям ордло - не заставит любить Украину 100 процентов. ООН гонит.
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расскажите, где логика и здравый смысл? налогов оттуда НОЛЬ, озлобленных и полоумных старух, ненавидящих Украину, ВЫШЕ КРЫШИ!!! так, поди ж, и калекам-сепарам, покалеченных при убийстве украинцев, тоже пособие платить надо???
значит, я, платя налоги не понятно еще какую пенсию получать буди (и буду ли?), а им платить???
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Ну як у тОму бородатому анекдоті - "Ну ви, *** .во-обше!"
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Війскова агресія проти України показала нікчемність ООН, ОБСЕ, ПАРЕ. Який з них толк, якщо вони нічого не виришують, лише підіграють агресору.
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Во идиотизм а сотрудники оон не знают собственных документов? Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Призывают нарушать их тем самым подтверждая что никакие договоры не действуют, только право силы. Мда так они быстро установят мир во всём мире, если что то останется от мира после их деятельности.
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Выплата пенсий жителям оккупированных территорий поможет ....поможет им еще больше ненавидить Украину, и еще больше требовать. Да , а жить они хотят в России,и сейчас с двумя пенсиями их все устраивает.
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там жє наші люді у ніх жє патрони заканчіваются..дайтє дєнєг бандеровци...путін ввєді вайска ...бандеровци дєнєг на патрони нє дают... Виплата пенсій жителям окупованих територій допоможе об'єднати Україну, - Моніторингова місія ООН з прав людини - Цензор.НЕТ 3005
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"-Иося? Адольф на связи. Ах ты грузинское шайзе. Я тут Украину, Беларусь, Прибалтику половину европейской части РСФСР захватил. А ты не платишь пенсии cвоим гражданам на оккупированных территориях, они же голодают, они же граждане СССР.
-Адик, всэ саветские гражданэ эвакуировалысь в саатветствии с маим приказом. А астались одны пасобныки, прэдателы и коллаборцыанысты. Это не наши луды, теперь они твоя праблэма."
Вы можете представить абсурдность и невозможность такого диалога тогда? Тогда почему блеать эти имбецилы, откуда бы они не были (наши предатели, ООН, ОБСЕ, СЕ и т.д.), считают подобное возможным сейчас. Оккупант должен обеспечивать оккупированные территории. Точка.
ПыСы. Может еще и крымлядям-крысчанам пенсии начать платить? А впрочем, что это я, Израилю то ведь платим... Нация терпил. Бандере было бы мучиетльно стыдно за ссыкливых потомков.
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