 Выплата пенсий жителям оккупированных территорий поможет объединить Украину, - Мониторинговая миссия ООН по правам человека

Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер во время брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.



"Мы с оптимизмом услышали, что новое руководство Украины стремиться удовлетворить потребности украинцев и укрепить связи с гражданами, которые живут по ту строну линии соприкосновения и в Крыму", — отметила она.

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Богнер подчеркнула, что эти стремления должны воплотиться в конкретные действия. "Мы готовы обеспечить, чтобы это осуществлялось в соответствии с международными стандартами", — добавила она.



Глава миссии отметила, что руководство Украины декларирует идеи единства. "Улучшение условий для передвижения и обеспечения выплат пенсий всем, кто имеет на них право, были бы конкретными действиями, которые отображают этот тезис", — подчеркнула Богнер.