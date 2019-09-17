EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  210  20
Все про:МИД (5126) ООН (2808)

 В рамках работы сессии Генассамблеи ООН Украина продолжит добиваться восстановления суверенитета и территориальной целостности, - МИД

Украина как одно из государств-основателей ООН выступает за усиление роли многосторонних механизмов в решении насущных проблем современности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел по поводу начала 74-я сессии Генеральной ассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ.

"В условиях все более настойчивых попыток разрушить мировой порядок, основанный на международном праве и принципах Устава ООН, лидерство этой международной организации является критически необходимым", - говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 мирных жителей погибли, 60 - получили ранения на Донбассе с мая по август, - Мониторинговая миссия ООН по правам человека

"В рамках работы новой сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжим работать над реализацией национальных приоритетов, прежде всего в сфере восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - отметили в МИД.

В этой связи украинские дипломаты положительно оценивают результаты голосования 16 сентября о включении в проект повестки дня 74-й сессии отдельного пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

"Рассчитываем на дальнейшую поддержку международных партнеров в вопросах прекращения вооруженной агрессии против Украины и достижения мирного урегулирования и деоккупации Крымского полуострова и части Донбасса", - говорится в сообщении.

Также украинские дипломаты выражают поддержку приоритетам работы новоизбранного председателя сессии Тиджани Мухаммад-Банде по содействию укреплению мира и безопасности, борьбе с бедностью, развитию качественного образования и развитию инклюзивных обществ.

Также читайте: Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко

"Ожидаем продуктивные переговоры мирового сообщества в рамках общих политических дебатов на следующей неделе", - заявили в МИД.

Кроме того, в ведомстве заявили о готовности внести активный вклад в успешное проведение в этот период инициированных генеральным секретарем ООН и государствами-членами "пяти саммитов для людей планеты": первого Саммита Целей устойчивого развития, Климатического саммита, а также заседаний на высшем уровне по охране здоровья, финансированию развития и проблематике малых островных государств.

Напомним, 17 сентября открывается 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. В повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября, включен пункт о ситуации на оккупированных территориях Украины. Президент Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3148934
 
 
 Топ комментарии
 
Ты зря так, при Порохе ее величали "сливным бачком". Посмотрим как слуги нарида буду Олечку называть В рамках работы сессии Генассамблеи ООН Украина продолжит добиваться восстановления суверенитета и территориальной целостности, - МИД - Цензор.НЕТ 4381
 показать весь комментарий
 
Чтобы подавить растущее недовольство внутри паРаши, Х**ло может усилить военную напряжённость в духе "родина в опасности".
 показать весь комментарий
 
Будет дякувать, дякувать дякувать, дуже дякувать, дужа дякувать дякувать, дужу дуже дяку дяку дякувать....-сЦарь, очень приятно сЦарь,
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а можно было короче - едим на сессию ООН - будем делать то же шо и обычно - точка
 показать весь комментарий
 
 
Если ты, чувак, индеец ты найдешь себе оттяг .
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк !
😁
 показать весь комментарий
 
Новый состав с представителей слуг народа будет восхищаться скобеевой, говорить что она красотка и делать комплименты на генасамблее?
 показать весь комментарий
 
 
Ты зря так, при Порохе ее величали "сливным бачком". Посмотрим как слуги нарида буду Олечку называть В рамках работы сессии Генассамблеи ООН Украина продолжит добиваться восстановления суверенитета и территориальной целостности, - МИД - Цензор.НЕТ 4381
 показать весь комментарий
 
 
Такки прахолюби вже схожі на закаканий унітаз..
😁
 показать весь комментарий
 
Добиватц..нада вооружатца!
Si vis pacem, para bellum!
🤗
 показать весь комментарий
 
Чтобы подавить растущее недовольство внутри паРаши, Х**ло может усилить военную напряжённость в духе "родина в опасности".
 показать весь комментарий
 
 
А вы что-то наработали с союзниками Украины за три месяца, какие-то совместные действия?
 показать весь комментарий
 
 
После постоянного вранья мальдивской свиньи, тяжело вернуть доверие к Украине.
 показать весь комментарий
 
После выборов Зелемойского, на мнение Украины кладут, за неё всё решают и даже решили - обменяй моряков, а то нам не очень хочется выступать против паРаши за невыполнение решения трибунал...
 показать весь комментарий
 
Отрок. Брльше всех недоволен Х**ло. Об этом свидетельствует антипорошенковский срач "ольгинских" х**лоботов.
 показать весь комментарий
 
ООМ, ООЖ, ООН - можно назвать одним словом КЛОЗЕТ.
 показать весь комментарий
 
"Президент Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН."
Интересно: будет выступать или просто посидит в зале?
 показать весь комментарий
 
Будет дякувать, дякувать дякувать, дуже дякувать, дужа дякувать дякувать, дужу дуже дяку дяку дякувать....-сЦарь, очень приятно сЦарь,
 показать весь комментарий
 
 
а смисл ...всеодно резидент заланував розпродати українську землю ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх