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Все про:Днепр_город (2813) суд (22545) пожизненное заключение (33)

 Суд отклонил апелляцию экс-бойца "Торнадо" Пугачева, осужденного за убийство двух полицейских в Днепре

Днепровский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Пугачева, осужденного за убийство полицейских в Днепре, на приговор суда первой инстанции относительно пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Сегодня в Днепровском апелляционном суде продолжили рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам Пугачева А.В. и его защитника на приговор суда присяжных Кировского районного суда города Днепропетровска от 8 апреля 2019 года, в отношении Александра Пугачева, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 262, ст. 348, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"Сегодня в ходе судебного заседания коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Пугачева и его защитника, а приговор суда первой инстанции - без изменений", - говорится в сообщении.

Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, а также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей стороны 3 млн грн морального ущерба. Не согласившись с таким решением суда, обвиняемый подал апелляцию.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.

Позже водителя задержали в больнице, куда он обратился с огнестрельным ранением, которое успел ему нанести Кутушев. Им оказался бывший боец "Торнадо", ранее судимый Александр Пугачев. В рамках уголовного производства по факту убийства двух патрульных полицейских в Днепре задержанному Пугачеву выписали уведомление о подозрении, давать показания тот отказался.

Затем в сети появились трагические кадры с нагрудной камеры погибшего в схватке с преступником патрульного полицейского Артема Кутушева. В МВД заявили о том, что полная версия видео убийства патрульных полицейских обнародована не будет.

8 апреля 2019 года Пугачева приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

30 июля осужденный оспорил приговор суда присяжных Кировского районного суда Днепра.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148933
 
 
 Топ комментарии
 
Ця падлюка має сидіти пожиттєво!
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Видит пугачев, что Зе! всякую шушеру выпускает и тоже решил попытать счастья?
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Суд отклонил апелляцию экс-бойца "Торнадо" Пугачева, осужденного за убийство двух полицейских в Днепре - Цензор.НЕТ 297

Артем Кутушев, 27 лет - Артем родился в Днепропетровске, отслужил в армии на должности водителя-механика, после чего поступил в Днепропетровский университет внутренних дел. Учился заочно, закончил учебу в 2015 году, получив образование по специальности "Правоохранительная деятельность".

В день убийства дочери Артема исполнилось три года.

Ольга Макаренко, 36 лет - лейтенант полиции, закончила Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Работала юристом в отделе образования Индустриальной районной рады в Днепре. Переживала, что из-за возраста не попадет в полицию. Но легко прошла отбор. Была отличницей по огневой подготовке, часто помогала коллегам в обучении. Планировала перейти в водный патруль.
У Ольги остались муж и двое сыновей: 11 и 15 лет.
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Видит пугачев, что Зе! всякую шушеру выпускает и тоже решил попытать счастья?
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Кто же таким рецедивистам полицейскую форму, оружие и офицерские звания выдавал?
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Спробував катувати фортуну, щоб вийти з тюремного висновку - оно Джумаєва випустили, а тут лише два сміття вбиті зі стовбура...
Але щось у нього не задалося усе оце. Та й у Джумаєва власне теж ))))))))
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Не *****,там не все так,як показали аваковці,тому просто не *****.
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попросите у авакова полное видео,скажу одно,первой стреляла девушка и ранила его в живот.
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С чего бы она стреляла при обычном нарушении ПДВ. Видимо увидела пистолет у нарушителя.
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ПреЗедент зеленский имеет право помиловать. Кстати в августе под шумок они даже комисию поменяли...
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Судья всё таки настоящий, не выпустил под залог и не оправдал за недостаточностью улик.
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А що тама about 10000 захисників Неньки, включно Торнадо, без суду, в вязниці??
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де там защитник гниющих за решёткой, посаженных Порохом патриотов, ivan sulima?
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Та то ж якби Зубожіночка стала президентом - випустила б усіх... а призеленському сидять у тюремному висновку і випробовують борошна... Суд отклонил апелляцию экс-бойца "Торнадо" Пугачева, осужденного за убийство двух полицейских в Днепре - Цензор.НЕТ 2870
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Пусть в Англию там политическое убежище дадут, как Гонтаревой. Петрусь подтвердит что узник режима.
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Суд отклонил апелляцию экс-бойца "Торнадо" Пугачева, осужденного за убийство двух полицейских в Днепре - Цензор.НЕТ 297

Артем Кутушев, 27 лет - Артем родился в Днепропетровске, отслужил в армии на должности водителя-механика, после чего поступил в Днепропетровский университет внутренних дел. Учился заочно, закончил учебу в 2015 году, получив образование по специальности "Правоохранительная деятельность".

В день убийства дочери Артема исполнилось три года.

Ольга Макаренко, 36 лет - лейтенант полиции, закончила Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Работала юристом в отделе образования Индустриальной районной рады в Днепре. Переживала, что из-за возраста не попадет в полицию. Но легко прошла отбор. Была отличницей по огневой подготовке, часто помогала коллегам в обучении. Планировала перейти в водный патруль.
У Ольги остались муж и двое сыновей: 11 и 15 лет.
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Вилкула и Колесникова отпустили на поруки (с)

Ви зробили це разом!
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Есть еще один очень важный аспект этого дела. Маловероятно, что подобное могло случиться лет 10-20 назад. Сегодня страна наводнена оружием, психически неустойчивыми отморозками и "патриотами", которые считают, что имеют право убивать других людей.
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Патриёта судют! Мусоров много - патриётов мало...
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Отпустите человека на поруки или под домашний арест. Или вы только сепаров отпускаете?
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Архиважная новость. Может он и хороший парень, но в полицию стрелять плохо, хоть она и не защищает никого. Вот депутатов взрывать - как Савченко хотела - это доброе дело.
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Тюрьма пошла ему на пользу , если верить фото!
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ну Виту Заверуху отпустили под залог, хотя 100% она участвовала в убийстве двух патрульных, для меня это был шок Суд відхилив апеляцію ексбійця "Торнадо" Пугачова, засудженого за вбивство двох поліцейських у Дніпрі - Цензор.НЕТ 9342 Ни одной страны не представляю где-бы такое могло быть. Но этот тип не из УНА-УНСО, так что будет сидеть.
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