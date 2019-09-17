 Суд отклонил апелляцию экс-бойца "Торнадо" Пугачева, осужденного за убийство двух полицейских в Днепре

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Сегодня в Днепровском апелляционном суде продолжили рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам Пугачева А.В. и его защитника на приговор суда присяжных Кировского районного суда города Днепропетровска от 8 апреля 2019 года, в отношении Александра Пугачева, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 262, ст. 348, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
"Сегодня в ходе судебного заседания коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Пугачева и его защитника, а приговор суда первой инстанции - без изменений", - говорится в сообщении.
Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, а также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей стороны 3 млн грн морального ущерба. Не согласившись с таким решением суда, обвиняемый подал апелляцию.
Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.
Позже водителя задержали в больнице, куда он обратился с огнестрельным ранением, которое успел ему нанести Кутушев. Им оказался бывший боец "Торнадо", ранее судимый Александр Пугачев. В рамках уголовного производства по факту убийства двух патрульных полицейских в Днепре задержанному Пугачеву выписали уведомление о подозрении, давать показания тот отказался.
Затем в сети появились трагические кадры с нагрудной камеры погибшего в схватке с преступником патрульного полицейского Артема Кутушева. В МВД заявили о том, что полная версия видео убийства патрульных полицейских обнародована не будет.
8 апреля 2019 года Пугачева приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.
30 июля осужденный оспорил приговор суда присяжных Кировского районного суда Днепра.
Але щось у нього не задалося усе оце. Та й у Джумаєва власне теж ))))))))
Артем Кутушев, 27 лет - Артем родился в Днепропетровске, отслужил в армии на должности водителя-механика, после чего поступил в Днепропетровский университет внутренних дел. Учился заочно, закончил учебу в 2015 году, получив образование по специальности "Правоохранительная деятельность".
В день убийства дочери Артема исполнилось три года.
Ольга Макаренко, 36 лет - лейтенант полиции, закончила Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Работала юристом в отделе образования Индустриальной районной рады в Днепре. Переживала, что из-за возраста не попадет в полицию. Но легко прошла отбор. Была отличницей по огневой подготовке, часто помогала коллегам в обучении. Планировала перейти в водный патруль.
У Ольги остались муж и двое сыновей: 11 и 15 лет.
Ви зробили це разом!