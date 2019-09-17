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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (21873) Чехия (889)

 "Они не нарушали чешские законы", - в МИД Чехии назвали частным визит граждан страны в оккупированный Крым

Недавняя поездка граждан Чехии в оккупированный Россией Крым носила "исключительно частный, а не официальный характер, и чехи не нарушали чешские законы".

Об этом заявили в МИД Чехии, сообщает "Европейская правда" передает Цензор.НЕТ.

Посольство Украины в Чехии ранее призвало компетентные чешские органы осудить посещение оккупированного РФ Крыма некоторыми чешскими гражданами, в том числе представителями руководства так называемого "Всемирного совета Подкарпатских русинов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Чехии был вызван для дачи пояснений относительно встречи Земана с "подкарпатскими русинами", - МИД Украины

Большинство участников этой группы уже не впервые нарушают украинское законодательство о порядке въезда в оккупированный Крым, отметили дипломаты Украины.

МИД Чехии призвал чешских граждан во время своих путешествий "уважать законы иностранных государств, в частности Украины". Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Зузана Штихова подчеркнула, что "чешская дипломатия в течение долгого времени не рекомендует гражданам совершать туристические поездки в Крым, идущие вразрез с законами Украины".

Напомним, лица из числа руководства т.н. "Всемирного совета Подкарпатских русинов" недавно встретились с президентом Чешской Республики Милошем Земаном, что также вызвало протест со стороны Киева.

Эта организация действует в русле и под руководством Кремля с целью дестабилизации ситуации в Украине, заявили в посольстве.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что "в рамках визита в Крым в Евпаторию приехала делегация из Чехии", в состав которой вошли представители "торговой палаты города Усти-над-Лабем, общественники и члены Чешского союза борцов за свободу".

Источник: https://censor.net.ua/n3148929
 
 
 Топ комментарии
 
Цікаво, а якби цю ситуацію Чехія пояснила для США, Великобританії чи кого іншого?
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Чехи мабуть бовдури повні? З яких то пір в Україні діють "чєшскіє закони"? "Вони не порушували чеські закони", - у МЗС Чехії назвали приватним візит громадян країни в окупований Крим - Цензор.НЕТ 7081 чеські може й не нарушалі,а от українські так.
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Почему на инцидент реагируют дипломаты? А где прокуратура и суды? Срок за незаконное пересечение границы Украины никто не отменял. Заочно осудить. Данные о судимости попадут в международные базы данных и больше никто с этими людьми в мире связываться не будет.
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ахаха, ну шо получили харчек в рыло от чехов,
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Вони порушили закони України і будуть оголошені в міжнародний розшук як терористи!
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У чехов даже флаг на кацапский похож, оно и не удевительно. Просто думали что возвращаются в родную говень "Они не нарушали чешские законы", - в МИД Чехии назвали частным визит граждан страны в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5512
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Чехи мабуть бовдури повні? З яких то пір в Україні діють "чєшскіє закони"? "Вони не порушували чеські закони", - у МЗС Чехії назвали приватним візит громадян країни в окупований Крим - Цензор.НЕТ 7081 чеські може й не нарушалі,а от українські так.
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Цікаво, а якби цю ситуацію Чехія пояснила для США, Великобританії чи кого іншого?
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такое себе частное, от вращательного деления че на хию.
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Интересно если БМ 21 отработает полным пакетом по ближайшему поселку в Чехии, то это будет считаться нарушением законов Чехии?
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Пристайко ж нібито обіцяв покращити стосунки з сусідами...
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Почему на инцидент реагируют дипломаты? А где прокуратура и суды? Срок за незаконное пересечение границы Украины никто не отменял. Заочно осудить. Данные о судимости попадут в международные базы данных и больше никто с этими людьми в мире связываться не будет.
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а потом кормить этих чехов в наших тюрьмах с наших налогов? Или мы их, этих чехов, потом на пленных наших ребят поменяем?
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а как ты их собираешься посадить в украинскую тюрьму? похитить что ли?
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Схоже хтось когось дипломатично послав...............
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Прогнозируемый процесс. Исторически все предают Украину. Что делать - вот вопрос?
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Перестати перед ними прогинатися. А то полякам щось дай, венграм дай, та ще й незадоволені.Є закони України нехай дотримуються. Скільки було крику за п/потік-не вигідний, ні економічно, ні політично, ні екологічно,під ці лозунги вже його благополучно закінчують...
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Тільки от завдяки полякам ***** зможе використовувати його лише на 50% потужності.
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думать, почему предают. Впрочем, я не помню, чтобы чехи клялись в верности. Может, не стоит преувеличивать?
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От така вона Європа, говорить одне, а робила, робить і є підозра що буде робити те що самим вигідно, не далі того.
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Всегда вам кто-то виноват . В зеркало смотрите ? Вы все хорошо хотяб этой Европе делаете ?
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Память короткая. Давно русня на пражский аеродром не высаживалась...
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То есть пересекли границу Украины без виз? Нарушили? МИД Чехии ОФУЕЛ
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Пересекли границу не через официальный пункт пропуска
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То есть нарушители государственной границы Украины . Что положено в суде за это?
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это если не вникать в подробности их сотрудничества с оккупационными властями в Крыму. А если вникать, то это посягательство на территориальную целостность и это совсем другие сроки
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В каком месте нарушается граница?Крым не Украина?
Ну и глянул рейсы.15 авиакомпаний-прямые перелеты.С кем судится?
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Вони порушили кордони і закони України. Нота МЗС протесту і запит на видачу Україні для пред'явлення претензій в порушенні кордону України, контрабанді, тероризмі.
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" і запит на видачу Україні для пред'явлення претензій "

Дурня. За закондавством України санкція за незаконне відвідування Криму - це якраз заборона в'їзду на територію України на 3 роки. Запит на видачу задля того, щоб заборонити в'їзд?
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Так они нарушили украинские законы, потому въезжать в Украину, а затем и в сам Крым не смогут.
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Вони порушили кордони і закони України. Нота МЗС протесту і запит на видачу Україні для пред'явлення претензій в порушенні кордону України, контрабанді, тероризмі.
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А там був кордон України, звідкіль вони в'їжджали? "Вони не порушували чеські закони", - у МЗС Чехії назвали приватним візит громадян країни в окупований Крим - Цензор.НЕТ 7737
Не все так просто і однозначно в цьому питанні.
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Во-первых, в украинских тюрьмах неизвестно кто кого кормит, тюрьма - заключенных или заключенные кормят тюрьму. Во-вторых, после того , как они отсидят в украинской тюрьме, они и правнукам своим "закажут" в украинскую тюрьму не попадать.
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Враги окружают Украину...как пиндосы Россию
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Вони знехтували законами УКРАЇНИ!
Цього вистачить!
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Друзья, кто в курсе? Сегодня на "60 минут" у скабеняхи Карасев сказал, что вчера, в Крым Украина дала воду. А Скабеняха еще посмеялась, что в жару не давали воду, а, сейчас дали.
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Забыли видимо русскую весну в Праге 1968г!
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вот в такую Европу вы прётесь
у вас есть безвиз и право на торговлю?
вот и успокойтесь
другое дело - НАТО, тут надо влезать как можно быстрее
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В аэропорту Праги надписи на 3 языках: чешский (что естественно), английский(что понятно) и .....русский (???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!). Такое впечатление, что они спят и видят повторение 68-го. Они этого ХОТЯТ!
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Нічого дивного, враховуючи кількість російськомовних заробітчан.....
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туристов много из России, поэтому и надписи. Ну и есть некоторое недовольство у чехов ЕС. "Цебо" теперь в Китае с соответствующим качеством (ах, какая была обувь!), с пивом там что-то тоже. Только в маленьких пивоварнях нормальное пиво осталось. А для них это как религия.
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Въехав на территорию Крыма они нарушили закон Украины, а не Чехии. Если я, находясь в Чехии буду там нарушать её законы, то при этом законы Украины я не нарушу.
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Если Украины не хочет наказывать тех , кто нарушает ее границу , то причём тут Чехия ? Все правильно и конкретно ответили в МИД Чехии .
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Украина хочет руками чехов наказывать граждан Чехии за то , что граждане Чехии нарушили закон Украины ? Вы в Украине там не о ху е ли ? А самим слабо наказывать нарушителей своей же границы ?
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Причем тут чешские щаконы, а если он на себе будет тонну кокаина в бангкоке тащить и это будет разрешено по чешским законам то что его не привлекут? Логика идиотов
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А вот взять и задержать парочку этих борцунов-чехов, да помурыжить пару недель, ну как у нас умеют, так сразу чешский МИД порядок начнёт наводить.
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