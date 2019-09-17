 Кабмин требует у "Financial Times" опровержения статьи о "компромиссе" с Коломойским по "ПриватБанку"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Информация, содержащаяся в сегодняшнем материале издания "Financial Times", не соответствует принципам объективности, которые должны соблюдать средства массовой информации - тем более СМИ такого уровня. Цитата, на которой базируется вывод авторов материала, вырванная из контекста и не является репрезентативной в контексте всей предоставленной Премьер-министром Украины информации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Кабмина отмечают, что Гончарук не предоставлял никакой информации по ведению любых переговоров как с господином Коломойским, так и с любым другим по указанному вопросу.
"Данная публикация не соответствует высоким стандартам журналистской работы. В связи с этим, мы направили официальное письмо-обращение к авторам материала с просьбой опровергнуть изложенные в нем положения, связанные с вышеупомянутым", - сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Напомним, утром 17 сентября издание "Financial Times" опубликовало статью, в которой предоставило комментарий Гончарука относительно вероятного компромисса с Игорем Коломойским в отношении ПриватБанка.
Позже Гончарук прокомментировал статью "Financial Times". Он отрицает наличие переговоров с экс-владельцами "ПриватБанка" и заявил, что правительство только изучает ситуацию вокруг "ПриватБанка".
Ой, эти "финансовые времена" насочиняют таке...
придется отвечать за базар, партайгеноссе Гончарук, это вам не СН ("Сельские новости")
FT это вам не Г+Г или 112 анал!)))
Вы ведете себя как....как...ну...о!!!!
Как 73% идиотов!)))))
Они просто ДОЛБ...БЫ!!!))))
Будет страдать СРАКА!))))
она будет голой и откупореной гражданином Израиля!)))
И вот теперь хай зелебобы попробую проделать то же самое в странах, в которых на Коломойского уголовные дела.
Це повна і беззаперечна перемога бородатої бабусі.
Позорище...
Это вам не прямой кошмарить...
Під цим соусом хочуть подарувати Коломойському 250млн. баксів типу "компенсації збитків" заподіяних забороною перельотів у раху та неможливістью прольоту наж Донбасом та Кримом!
Гірше не буде, так, Зє! Біли?
Я коли прочитав вперше, то подумав, що Беня втратив інстинкт самозбереження і не може на старість так відкрито доїти Україну. Мало того, що ми за нього всі борги віддаємо, та ще й тут літаки його найгіршого в світі авіаперевізника трохи гак робили. «Фігня. Пороха уберем, і охлос заплатить».
Так ось скрін, як починають цю тему форсити зелені чати та пабліки. Мало того, що ми маємо 5 мільярдів віддати просто так Коломойському, так ще й скоро зроблять сполучення з Росією, менше гак, більше профіт - та ще Пороха і Луку накажемо! От де многоходовочка!
Виявляється, Гладковський через Укроборонпром КЕШ привозив від кожного квитка в Мінськ. Сам Лукашенко віддавав кейс, і той летів до Порошенка. А зараз шах і мат! Наказали Порошенка, Лукашенка, прямі рейси на Росію, вказати, що вона саме в лапках агресор, - і готовити Донбас до інтеграції в Україну.
Ніякої війни, ніхто не напав, Росія, максимум, то гумконвой відправляла з однієї сторони, а Ахметов з іншої. Воювали армія під проводом Порошенка та якісь повстанці. А про танки Росії то Порох точно сам придумав. Ніхто їх не бачив!
Тому думайте, розказуйте близьким і друзям, що саме твориться зараз в Україні, а не чекайте, поки поїзд дружби з кацлами приїде на тільки-но відкритий новий вокзал Донецька…
А ГДЕ ВЗЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ОПРОВЕРЖЕНИЯ? ЕСЛИ ЕСТЬ ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ "КОМПРОМИССА".
Но они правы: про "компромисс" брехня! Зеленые человечки "добазарились" на полный слив Коломойскому.