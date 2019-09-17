 Это централизация власти, - Кличко о возможном назначении выборов мэра Киева на 8 декабря

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".
"Предварительно могу сказать, что этот законопроект разрушает местное самоуправление, возможность киевлян избирать власть. Такого нет ни в одном европейском городе и я убежден в том, что такие шаги делаются не для децентрализации. Это наоборот централизация власти", - сказал Кличко.
Мэр также выступил за оценку законопроекта международной и украинской общественностью, а также Венецианской комиссией, перед его рассмотрением в парламенте.
"Если хотят киевлянам спускать сверху человека, который не отвечает перед ними, а полномочия киевского руководителя минимизируют, то есть он не может исполнять свои прямые обязанности перед общественностью - это недемократично", - подчеркнул Кличко.
Он также пригрозил распустить Киевский городской совет в случае неявки депутатов совета на заседания.
"Если депутаты не хотят принимать участие по разным политическим причинам, то они не отвечают ключевому требованию - ответственности перед киевлянами, которые их избрали представлять их интересы. Если они не хотят работать - не останется другого выхода, кроме как досрочные выборы, чтобы прошли новые", - сказал Кличко.
Мэр подчеркнул, что перед депутами стоят вопросы отопительного сезона, зарплаты учителей, проект бюджета столицы на 2020 год и развитие инфраструктуры. Во вторник вечером Кличко намерен провести консультации с председателями фракций горсовета по данному поводу.
Напомним, 13 сентября депутаты от "Слуга народа" зарегистрировали законопроект "О столице Украины – городе-герое Киеве", где предусмотрено проведение 8 декабря внеочередных выборов мэра Киева и членов Киевсовета.
Централизация власти - это уже вторично чисто для его обизянки ЗЕ.
Такі "вибори" в Україні давно декомунізовано.
Бегут в хлев и главное радуются этому.
Мєлочь, а пріятно. : )
А шариковым ничего не остается кроме как радоваться что илита скигле
що тебе лякає -
те, що в твоїй труні кишень немає.
Всё шло так мило, тихо, сладко...
Но не в то горло влезла шоколадка.
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
-" Не важно как голосуют,важно кто считает"
а так голосуй не голосуй все равно добрый царь лучше знает
Невже він дійсно думав що після повалення маріонеточного режиму кровавого бариги - його хтось збирався терпіти на цій посаді?
Все - "прянички" закінчились.
Украине еще очень далеко даже до Турции, не говоря уже о странах ЕС
а при ЗЕбилах мера Киева не будет...городом будет управлять глава КМДА назначенный Зеленским
по новому закону о столице все потоки будет контролировать глава КМДА, а мер будет только ездить перерезать ленточки