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 Политика Украины
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Все про:выборы (23001) Киев (17919) Кличко (2732)

 Это централизация власти, - Кличко о возможном назначении выборов мэра Киева на 8 декабря

Мэр Киева Виталий Кличко считает законопроект №2143 о назначении выборов мэра Киева на 8 декабря усиливающим централизацию и разрушающим возможность киевлян избирать власть.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

"Предварительно могу сказать, что этот законопроект разрушает местное самоуправление, возможность киевлян избирать власть. Такого нет ни в одном европейском городе и я убежден в том, что такие шаги делаются не для децентрализации. Это наоборот централизация власти", - сказал Кличко.

Мэр также выступил за оценку законопроекта международной и украинской общественностью, а также Венецианской комиссией, перед его рассмотрением в парламенте.

"Если хотят киевлянам спускать сверху человека, который не отвечает перед ними, а полномочия киевского руководителя минимизируют, то есть он не может исполнять свои прямые обязанности перед общественностью - это недемократично", - подчеркнул Кличко.

Он также пригрозил распустить Киевский городской совет в случае неявки депутатов совета на заседания.

"Если депутаты не хотят принимать участие по разным политическим причинам, то они не отвечают ключевому требованию - ответственности перед киевлянами, которые их избрали представлять их интересы. Если они не хотят работать - не останется другого выхода, кроме как досрочные выборы, чтобы прошли новые", - сказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что перед депутами стоят вопросы отопительного сезона, зарплаты учителей, проект бюджета столицы на 2020 год и развитие инфраструктуры. Во вторник вечером Кличко намерен провести консультации с председателями фракций горсовета по данному поводу.

Напомним, 13 сентября депутаты от "Слуга народа" зарегистрировали законопроект "О столице Украины – городе-герое Киеве", где предусмотрено проведение 8 декабря внеочередных выборов мэра Киева и членов Киевсовета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы мэра Киева и членов Киевсовета "Слуга народа" предлагает назначит на 8 декабря

Источник: https://censor.net.ua/n3148927
 
   
 Топ комментарии
 
Сомневаюсь что у людей, 73 %, которые выбирают президентом клована-малороса есть вообще какое-то достоинство или даже намек на него...
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Петя рассчитался в Вовой за поддержку его президентства,теперь пришел новый,будет ставить своего,закономерно. Как мэр кличко оказался нулем в отличии от спортсмена.
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Педалик как всегда не в тему. Ему про одно, а он про другое. Как такое во власть попало? Оно даже не понимает о чем ему говорят
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Не. Это седлание всех финансовых потоков Коломойским.
Централизация власти - это уже вторично чисто для его обизянки ЗЕ.
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Выборы - коммунистический пережиток. Надо декоммунизировать
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Вибори у комуїстів? Явка 99,8%, за єдиного кандидата 99,9%.
Такі "вибори" в Україні давно декомунізовано.
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Большинство опять выберут какого-нибудь Зе. Голосовать должны только политически проверенные.
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как 1 олигарх так поставил раком всю страну, в которой вообще-то не так давно была революция достоинства - это уникально.

Бегут в хлев и главное радуются этому.
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Сомневаюсь что у людей, 73 %, которые выбирают президентом клована-малороса есть вообще какое-то достоинство или даже намек на него...
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Иліта скігліт. )))))
Мєлочь, а пріятно. : )
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у илиты еще и жизнь есть и бабло часто.

А шариковым ничего не остается кроме как радоваться что илита скигле
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Всі знають,
що тебе лякає -
те, що в твоїй труні кишень немає.
Всё шло так мило, тихо, сладко...
Но не в то горло влезла шоколадка.
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можно подумать вот это вот ососзнание что кто-то скиглит ты сможешь с собой в труну забрать
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Не "кто-то", а мародёры. Это продлевает жизнь нормальных людей. А мародёрские сокращает.
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Парахоботику ,шо ти жуєш?
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
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Все просто. Потому, что Революцию достоинства делали не эти 73%. Эти могут только, как в ДНР - грабить и отжимать.
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ПЕТЕраст-Порохоботина-8%-ный!..Вы же с 20 мая-ходячие мертвяки с выбитыми зубами и вырваным жалом!! Так что вы теперь только шипите и срёте под себя))
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Ты строчишь под четырьмя никами, красавчег. Ты поклонник шута горохового, Что ты получил за период с 20 мая, а главное, что надеешься получить в результате цирковой программы?
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Оно у себя на Донбабве шото отожмет у соседей. Других способов оно не знает.
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Щось почав підозрювати стосовно "революции достоинства"?
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Петя рассчитался в Вовой за поддержку его президентства,теперь пришел новый,будет ставить своего,закономерно. Как мэр кличко оказался нулем в отличии от спортсмена.
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по законам примнимаемым выходит что киевляне оказались нулевыми раз им нельзя доверить даже выборы собственного мэра
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А что от этого поменяется? ЦИК ложится под зеленского,а как сказал товарищ сталин
-" Не важно как голосуют,важно кто считает"
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ну так киевляне хоть возмутиться могут если выбрали того кого не поддерживали
а так голосуй не голосуй все равно добрый царь лучше знает
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Педалик уже высказался на встрече с Богданом
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а если что, то Кличко пожалуется Фирташу
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Виталий, выдвигайся на второй срок. В чём проблема?
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а толку...по новому закону о столице все потоки будет контролировать глава КМДА, а мер будет только ездить перерезать ленточки
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А слів то яких вже навчився, цей "вогнегасник"..........
Невже він дійсно думав що після повалення маріонеточного режиму кровавого бариги - його хтось збирався терпіти на цій посаді?
Все - "прянички" закінчились.
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даже в автократической Турции мера Стамбула выбирают сами жители...и Эрдогану пришлось смириться что люди выбрали оппозиционного мера

Украине еще очень далеко даже до Турции, не говоря уже о странах ЕС
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тебе касабу видней. У нас в Украине во всех городах люди выбирают себе мэра.
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ты хотел сказать раньше выбирали? при злочиній владі бариги

а при ЗЕбилах мера Киева не будет...городом будет управлять глава КМДА назначенный Зеленским
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...всегда выбирали и будут выбирать. Так и запиши в свою методичку.
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когда выучишь украинснкий язык, поймешь что такое КМДА
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КМДА - Київська міська державна адміністрація или по другому Представництво Президента України в місті Києві.
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и где в этом предложении местное самоуправление? или мы уже движемся на Восток и Зеленский у нас уже Князь всея Руси? так пусть обьявит об этом и не морочит людям голову
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Во всем мире, во всех крупных городах естб мэрии и муниципалитеты, отвечающие за разную сфрер деятелности. Не читай порохоботские методички, а то совсем идиотм станешь.
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ну ты и даун...Муниципалитет это синоним нашего Городского совета...а мер это глава Городского совета.
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я не понял в чем проблема )? если киевляне захотят видеть тебя мером - изберут еще раз ))
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если ты не понял, то зачем что то пишешь? чукча не читатель?

по новому закону о столице все потоки будет контролировать глава КМДА, а мер будет только ездить перерезать ленточки
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по новому закону в Киеве будет как во всех остальных городах Украины.
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Игорь Д, ты дурак? или совсем мозги позеленели? в каком еще населенным пунктом Украины городскими делами управляет Глава ОДА?
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а ты купи учебник "гугл для чаников" погуогль напрмер ДГА Днепр или ДГА Харьков. Це централізація влади, - Кличко про можливе призначення виборів мера Києва на 8 грудня - Цензор.НЕТ 9657
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Педалик как всегда не в тему. Ему про одно, а он про другое. Как такое во власть попало? Оно даже не понимает о чем ему говорят
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Т.е. совмещение должностей мэра и главы ога, это не узурпация. Пэидиоты, хавайте😀
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Вителик еще не понял ,что совмещение разных должностей это цетрализция власти.
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Сразу видно разницу в интеллекте между Кличко и Филатовым. Результаты налицо!
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Нова влада срисовывает российскую модель, понимая что если не ввести диктатуру - очередной Майдан неизбежен.
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скорее французскую, там мэрии и муниципалитеты.
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