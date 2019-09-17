 Всем освобожденным морякам уже купили квартиры, они будут проживать в одном доме, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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"Это была инициатива президента, мы занимаемся вопросом покупки квартир, кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Это вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

Тимошенко также отметил, что у одного из моряков были проблемы со здоровьем, и Офис Президента инициировал приезд израильских специалистов.

"Ему была сделана операция, израильские специалисты приехали и сделали ее на волонтерской основе", - рассказал он.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.