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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2851) квартира (402) моряки (929) пленные (598) Офис Президента (99)

 Всем освобожденным морякам уже купили квартиры, они будут проживать в одном доме, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО

Всем освобожденным удерживавшимся в Российской Федерации 24 украинским морякам куплены квартиры и они будут проживать в одном доме, другие из числа 35 также получат жилье в ближайшие недели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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"Это была инициатива президента, мы занимаемся вопросом покупки квартир, кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Это вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

Тимошенко также отметил, что у одного из моряков были проблемы со здоровьем, и Офис Президента инициировал приезд израильских специалистов.

"Ему была сделана операция, израильские специалисты приехали и сделали ее на волонтерской основе", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы. ФОТОрепортаж

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3148925
 
   
 Топ комментарии
 
контракт в АТО открыт, давай, может сорвешь джек-пот в виде 9 граммов свинца от рашиского снайпера Всем освобожденным морякам уже купили квартиры, они будут проживать в одном доме, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6747
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ну так квартири морякам куплені ще в 2018...причом баригою...схоже хтось знов привласнить чергову суму..
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Восемь семей пленных украинских моряков получили ордера на квартиры в Одессе из рук президента (фото, видео)

Усім звільненим морякам уже купили квартири, вони мешкатимуть в одному будинку, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9165
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СБУшникам с кораблей тоже купили. Или они тоже моряки?
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нет, не моряки, они семушками на базаре торгуют Всем освобожденным морякам уже купили квартиры, они будут проживать в одном доме, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2700
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Много будешь знать скоро помрёшь, примета есть такая.
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Самое смешное в том, что 5 семей получили квартиры от Пороха в декабре 2018 года, и еще 8 семей в апреле 2019 года. Помоему это все женатые моряки на то время, оставшиеся были холосты. И им были выделены кубрики в новом построенном здании общаги. И об этом в ОПУ тишина. Так сколько все-таки квартир выделили сейчас типа ВСЕМ?
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Восемь семей пленных украинских моряков получили ордера на квартиры в Одессе из рук президента (фото, видео)

Усім звільненим морякам уже купили квартири, вони мешкатимуть в одному будинку, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9165
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От Потроха они могли получить разве что книжечки на камеру.
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зеленый ******** появился. Ты просто спутал зеленского и порошенко. Второй как раз уже не раз вкладывал свои деньги в помощь военным, а зеленский только х*ем по пианино играть может и то едва дотягиваясь.
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12 моряків і один гном
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Здоров'я хлопцям і їх родинам, миру і добробуту.
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А русским что были по обмену что там за поребриком купили?
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Украинцам плен выгоднее. Не то что москалям.
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макинтоши деревянные,пока, примеривают
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когда следующий рейс? Квартиру за 9 месяцев и на добрых харчах. Польша нервно курит. А еще звание героя, слава. Вот свезло так свезло. Набирайте эскадрами, будет мощнейший флот.
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контракт в АТО открыт, давай, может сорвешь джек-пот в виде 9 граммов свинца от рашиского снайпера Всем освобожденным морякам уже купили квартиры, они будут проживать в одном доме, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6747
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В ато только прибьют, и 2 квадратных метра землицы выдадут. Надо ехать на корабле с благословения педро пятого
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Это только с картофельных полей Белоруси да с благословения вечного Луки на кораблях едут. Нормальные моряки на кораблях идут.
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ну так квартири морякам куплені ще в 2018...причом баригою...схоже хтось знов привласнить чергову суму..
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Особенно хихикает Гриб. Вместо того чтобы посрамить его и батю ейного - выложили ключи от халявной хаты. Еще и чет чирикал шо надо лечить голову ехать за границу, так как тут "врачи не той системы" - скинемся бедняжке? Усім звільненим морякам уже купили квартири, вони мешкатимуть в одному будинку, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9461
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При чем тут тёкст, ты читал?

\\\\\\\Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Источник: https://censor.net.ua/v3148925\\\\\\
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Ты , и , правда , такой тупой или прикидываешься ? Там же ясно написано , среди тех 35 , а не оставшимся из 35. Имеются в виду Сенцов , Балух и Панов.
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1) еще раньше писало что грибу дают кв.
2) его обменяли вместе с мореходами
3)
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тут и писали. че, я из-за каждого встречного буду рыться в архивах?
3) ....
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Это лучше чем сидеть десяток лет в российской тюрьме или получить медальку от Порошенко.
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Ключи от большей части квартир были переданы еще при Порошенко, а медальки от Зелинского на хлеб мажуться...
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Кому и где переданы? Можно подробности?
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Та потрошенко в лефортово же вручал😀
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Или сидеть в окопах 5 лет под обстрелами. А так сдался в плен и получил квартиру через пол года и еще пару лямов от Путина.
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Логика в ваших рассуждениях есть. Но учитывая, что это была "спецоперация" по продлению президентского срока Порошенко (не важно - знали рядовые или нет, особисты точно знали) - то и поощрение соответствующее...
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И что сразу так давать квартиры? Могли бы просто дать медаль за сдачу в плен. А так завтра вся наша и так особо не мотивированная армия стройными шагами подымет руки вверх и пойдет сдаваться кацапам. Что то после етого я вообще не чуствую себя в безопасности и тем более не имею желания содержать такую армию за свои налоги.
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казённый дом для всех, символический подарок.
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Піду здамся кацапам, може квартиру в Києві дадуть
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Тебя на это должен благословит педро, иначе никак
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Скорые-туфта,квартиры -туфта,квартиру шахтерам лишь после многократных напоминаний,когда уже купил Порох. Маладець Чувак?
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Какой подвиг они совершили? Неужели в стране мало более достойных людей?
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лерке гонтаревой нужно хату прикупить, страдает баба
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Всем освобожденным морякам уже купили квартиры, они будут проживать в одном доме, - замглавы ОП Тимошенко.



а семьи 4000 убитых укрсолдат уже получили квартиры от минобороны??
а 15 000 покалеченных тоже получили??

хотя палтаракам усеравно, каждая квартира по 20 000 за 1 кв метр -

бизнис такой -покупать за бюджетное бабло у самихсебя-

застройщиков.

ахаха


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Мда , почитал и офигел. Надеюсь это ватаны или кацапы в коментах пишут. А , если обычные украинцы , то , нет у этой страны будущего. Какими же надо быть завистливыми тварями. Вспомнилась поговорка про сдохшую соседскую корову
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Тут лахта грає масовку зебілів. З українських айпі.
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зависть ни причем. Люди по безумной воле Петра были брошены на ножны судьбы, и все слава Богу обошлось. Теперь же из них вылепили икон и бьют поклоны. Другие более достойны, только от государства кроме ордена Сутулова ничего не получили, а их взнос намного существенен. По теликам их не показывали, отакэ
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***** , сколько пафоса. На какие , нах , ножны ? Передислокация судов из одного своего порта в другой это преступление ?
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чувак, так передислоцируйся в Крым с оружием. Смогешь? Ну Крым же Украина. А, за клавишами легко стратежничать, без сомнения.
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Не то шо барига шоколадна. Хош квартиру Наааааааааааа.
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Сдавайтесь в плен, желательно с боевой техникой и оружием и вы получите квартиры не только в Москве а и в Киеве.
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Сцикунство прирівнене до хєроїзму.І пропаганда сцикунства.Епоха сцикунів..
Задам ще раз питання.Скільком родинам загиблих ВОЇНІВ,які загинули в бою,натомість щоб здатися,куплені квартири?
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Им через адвокатов передали, всем по хате в киеве, только не скулите, вот они картинно там и героев строили
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