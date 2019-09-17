EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Экономика
  422  13
Все про:металлургия (309) Налоговый кодекс (1275) Каленков Александр (52)

 Изменение базы налогообложения сейчас - навредит всей украинской экономике, - Каленков

Изменения в Налоговый кодекс должны вноситься после тщательного анализа их последствий для украинской экономики.

Такое мнение высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков после совещания в ГФС, посвященного вопросу изменения ставок рентных платежей, пишет Минпром.

Комментируя положения внесенного в Верховную Раду законопроекта №1210, А.Каленков отметил, что в документ включили нормы, которые делают его токсичным для украинской экономики. "Против этого законопроекта уже выступили Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Федерация работодателей Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей и многие другие. И основная причина этого заключается в том, что все делается впопыхах, и в документе прописаны нормы, которые при детальной дискуссии туда бы просто не вошли. Поэтому мы просим прежде всего дать время для того, чтобы нас услышали. Гораздо легче потратить время сейчас, посмотреть на экономические модели, сценарии развития и увидеть, к чему это приведет, чем потом дождаться неизбежного ухудшения ситуации", – подчеркнул он.

А.Каленков выразил уверенность, что новая модель рентных платежей на все виды полезных ископаемых должна быть выработана в процессе большой налоговой реформы анонсированной премьер-министром, которая должна начаться весной следующего года. "Поэтому мы предлагаем весной вернуться к этому вопросу, и по-новому прописать многие статьи, касающиеся не только ренты по железорудному сырью, но и рентных платежей на все полезные ископаемые, и сделать это настолько качественно, чтобы система потом устояла на многие годы вперед", – сказал президент "Укрметаллургпрома".

При этом А.Каленков сообщил, что во время совещания в ГФС стороны договорились о том, что предлагаемые законопроектом №1210 нормы в случае их принятия должны вводиться не с момента подписания закона, а как минимум с 1 января 2020 года.

Президент "Укрметаллургпрома" также сообщил, что представители отечественного горно-металлургического комплекса на совещании согласились с предлагаемым законопроектом №1210 повышением ставки рентных платежей с 8% до 10%, но выступили категорически против изменения базы налогообложения. "Менять сейчас базу налогообложения с учетом того, что весной мы к этому вернемся – неэффективно, неправильно, вредит отрасли и всей украинской экономике", – уверен он.

Как известно, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

По оценкам консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в случае принятия изменений в Налоговый кодекс, предусмотренных законопроектом №1210, доля рентных платежей по отношению к коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины существенно превысит аналогичный показатель в других странах. Так, доля ренты по отношению к прибыли в Австралии, Бразилии, Канаде, Казахстане, Индии, ЮАР колеблется в диапазоне от 8,4% до 12,7%. А в России – всего 2,5%. В Украине в случае внедрения предлагаемых изменений в Налоговый кодекс она достигнет 22%.

Источник: https://censor.net.ua/n3148923
 
 
 Топ комментарии
 
Таки хотят +10 % к подоходному налогу на восстановление домбаса и лугандона добавить? Ви зробили це разом Изменение базы налогообложения сейчас - навредит всей украинской экономике, - Каленков - Цензор.НЕТ 3474
 показать весь комментарий
 
Кушайте траву и листья,жидам не до вашей пенсии,у них диджитализация на носу,а Вы про якусь картоху.
 показать весь комментарий
 
Теоретически пофиг - экономика самоупорядочится при любом раскладе. Всё равно ви нихрена не умеете, поэтому пора собирать манатки и драпать.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Таки хотят +10 % к подоходному налогу на восстановление домбаса и лугандона добавить? Ви зробили це разом Изменение базы налогообложения сейчас - навредит всей украинской экономике, - Каленков - Цензор.НЕТ 3474
 показать весь комментарий
 
 
ахметка крутиться як вуж..
значить припекло
 показать весь комментарий
 
 
Как чорт и з табакерки выскочил!.Открываеш ЦН ,а там- Чорт свою преисподнюю защищает.Чорт! У меня пенсия маленькая,а картоха -по20 гр.Как жить?
 показать весь комментарий
 
Кушайте траву и листья,жидам не до вашей пенсии,у них диджитализация на носу,а Вы про якусь картоху.
 показать весь комментарий
 
 
Как беспокоится об украинской экономике! Поразительно! Гвозди бы делать из этих людей!
 показать весь комментарий
 
хроніки боротьби з баригою:
Суд за клопотанням Державного бюро розслідувань наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав екс-президенту Петру Порошенку.
Джерело: Telegram-канал Андрія Портнова, екс-заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича; коментар речника ДБР Максима Білоусенка "Українській правді"
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/17/7226542/

варто нагадати що печсерський(самий чесний після оаск) очолює вовк, давній дружаня портнова. ото тигіпко(як новий власник) зрадіє
 показать весь комментарий
 
Не понял, ты радуешься или огорчен? Логика такая-ты купил автомобиль, а продавец, может быть, что то, когда то, где то не доплатил, и кстати не собирается. У тебя арестовали машину, а ему пох. Кому смеяться?
 показать весь комментарий
 
Налоговое воздержание не повредит.
 показать весь комментарий
 
"Изменение базы налогообложения сейчас - навредит всей украинской экономике"

так ради этого и делается, наивный )))
 показать весь комментарий
 
Теоретически пофиг - экономика самоупорядочится при любом раскладе. Всё равно ви нихрена не умеете, поэтому пора собирать манатки и драпать.
 показать весь комментарий
 
 
Цивилизованная Европа живет по правилам - богатые платят за бедных. В результате чего бедные там называются средним классом и имеют возможность жить комфортно. Украина живет по правилам - богатые нещадно эксплуатируют бедных. В результате чего основное население страны живет за чертой бедности, а богатые украинцы лидируют в списке Форбс. Здесь не то, что правила нужно менять, а ломать всю эту экономическую систему к е.беней матери.
 показать весь комментарий
 
Благодаря Зе вседвижется к иБениной матери выгоде. Вы сделали это вместе.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх