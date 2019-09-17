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 Политика Украины
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Все про:поджог (639) пожар (3701) Гонтарева (762)

 "Там вся моя жизнь", - Гонтарева о сгоревшем доме

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева рассказала, что в ее сгоревшем доме было много личных вещей.

Об этом Гонтарева сказала в комментарии hromadske.ua, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что в доме было много личных вещей, в частности, фотографий. Также Валерия Гонтарева рассказала, что еще в пятницу, за три дня до пожара, в доме ночевал ее сын.

"Там вся моя жизнь ... Но я рада, что там моего сына не было. Еще в пятницу он там ночевал", - рассказала она.

"Я подозреваю, кто за этим стоит, потому что уже больше года как он мне угрожает", - добавила Гонтарева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Спасти удалось несколько вещей", - журналистка Миронюк показала последствия пожара в доме Гонтаревой. ФОТОрепортаж

Напомним, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Чушь не комментирую", - Коломойский на вопрос о причастности к поджогу дома Гонтаревой

Источник: https://censor.net.ua/n3148921
 
 
 Топ комментарии
 
Коли будуть горіти будинки бойків шуфричів медведчуків ахмєтова вілкула та інших покидьків?
"Там вся моя жизнь", - Гонтарева о сгоревшем доме - Цензор.НЕТ 2822
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ой как же ж хочется политического убежища в Великобритании...
жалоби еще! чтоб обрыдались все..
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и тебе бумерангом вернется, не переживай
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"Просим убежища, у нас в Украине дом сожгли"

"Там вся моя жизнь", - Гонтарева о сгоревшем доме - Цензор.НЕТ 1087
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Беняфициары "Там усе моє життя", - Гонтарева про згорілий будинок - Цензор.НЕТ 3810 Встречайте братву в 21-ом веке.
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А моя жизнь была в долларе по 8. Гори, ****, гориии!
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Гонтарева пришла, когда курс был 27.
А стал он таким после того, как беня вывел бабло из ПриватБанка
Как то так.
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Известного знавця киевских ландшафтов и творчества Тургенева и на ниве курса нацвалюты посадили на задницу
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Скорее всего, он и сейчас должен был быть таким. Если бы не Петя с Лерой...
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Женская часть «Вороньей слободки» сплотилась в одну кучу и не сводила глаз с огня. Орудийное пламя вырывалось уже из всех окон. Иногда огонь исчезал, и тогда потемневший дом, казалось, отскакивал назад, как пушечное тело после выстрела. И снова красно-желтое облако выносилось из окон, парадно освещая Лимонный переулок. Стало горячо. Возле дома уже невозможно было стоять, и общество перекочевало на противоположный тротуар.©
🤗
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Скорее у собутыльников его сына и сына Алексея Петровича. Самый возможный вариант по версии выпускников-двоечников факультета минимизаторов рисков игр с фискальными органами!
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Актриса погорелого театра Лерка-Облигацион давит жмёт из публики слезу. Джон Форд, который снимал почти исключительно драмы, должен люто завидовать, ха.
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Занятно.
ЕС та Штати виступили з різким осудженням підпалу.
У зебілів поголовно свято.
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А что Штаты с ЕСами должны были сказать ЖГИ ИСТЧО? "Там усе моє життя", - Гонтарева про згорілий будинок - Цензор.НЕТ 8135
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А жизней скольких людей было сбережениях, которые ты втрое обесценила?
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Портков может вна суд подать, потому что он ей год угрожал, а она не записала этого. Ну, разве что ручкой на листочке: приходил Портняков, угрожал, уже 105-й раз, говорил что сожжет машину и хату и буду жить на одну зарплату.
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Кстати, может она просто оговорились?Не лиЧных вещей, а лиШних?Ну там пара канистр и так далее?
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Неужели все наворованное под половицей держала
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все наворованное она вынесла перед тем как подпалить свой дом - этот пожар выгоден ей больше всех - а на то сколько она стянула вместе с подельником петей можно не один дом такой купить и снова спалить
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==="Там вся моя жизнь", - Гонтарева о сгоревшем доме===

Шо ш тебя там не было?
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Наша Лера громко плачет,
Недруги спалили дачу.
Тише, Лерочка, не плачь,-
У тебя семнадцать дач.
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мазохистка шоле. Так шо ж ты от "всей своей жизни", аж в лондон сиганула？😀
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В доме был сынок, вот он и подпалил.И концы в воду или в огонь. Теперь попробуй докажи
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Из серии "Богатые тоже плачут". Порошенковская "элита" реально конченые. ЖДУТ СОЧУВСТВИЯ. Тогда в 2014-2015 сделали нас всех бедняками, печатая гривну и выводя доллары, миллионы вынуждены были уехать навсегда за границу. А мы должны еще ее пожалеть, хотя она затарилась по самое не могу и по любому жирно живет в Лондоне и будет там жить до конца жизни пока наши пенсионеры забыли что такое морская рыба, так как хек, который при СССР считался говном, стоит 80 грн за кг... И все остальное поднялось в ТРИ РАЗА... Но мы пожалеем ее бедную... сгорела хата.
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Брешеш як псина шедудива. я знаю одного чорта який працює клоуном на естраді. так у нього 20 квартир, вілла в Італії і 10 елітних автівок, і 40 лямів в кіпрських ошорах. і все це він заробив при Пороху. Вміти треба реалізувати себе а не нити що тебе грабують.
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-Житийо мойо житийо, паки- паки..
-Какойо житийо твойо , **** смердящий!
🤗
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там где то доллар по 8 гр, должен быть "Там усе моє життя", - Гонтарева про згорілий будинок - Цензор.НЕТ 4066 "Там усе моє життя", - Гонтарева про згорілий будинок - Цензор.НЕТ 4066
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Несчастная ,некому по головке погладить.Дайте я хоть за горло подержусь.Пенсу легко живется на минималку.
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Кому вигідна та пожежа? насперед самій Гонтарьевій в матеріальному плані для неї це копійки ,а ось показати перед світом, що її в Україні хтось переслідує і попросити політичного притулку в Британії. Коштів в неї хватить не на одну таку хатинку .
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Людина, з ризиком для життя ліквідувала схеми обналу які процвітали до неї, а тут дебільна шобла Коломойского радіє пожежі... суки.
"Там усе моє життя", - Гонтарева про згорілий будинок - Цензор.НЕТ 2253
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И не говори, зелебобики по ночам собираются группами по три человека и радостно курят намекая чьих рук это дело! Безобразие!
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Поки держава не буде карати згідно Закону от таких, то будуть діяти "народні месники".....
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В любую игру можно играть вдвем, а есть и коллективные игры.
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Неужто не вывезла все свои ценные манатки перед тем, как хату свою подпалить? Ай-яй-яй, какая "забывчивость"! "Там усе моє життя", - Гонтарева про згорілий будинок - Цензор.НЕТ 9819
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Та отож! Прокуратура тоже сожалеет об утере "родынных бомаг"
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"Твой дом турма" © Папанов. Берегись автомобиля.
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За то, как ты кинула нас на бабки, народ будет тебя и твою жизнь проклинать всю свою жизнь. Так что гореть тебе еще и в аду.
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Зелене бидло бачу прсуває єдину проограму: палити, садити, виганяти, відбирати, ділити, вбивати. На те що б проводити реформи, будвати економічно сильну, демократичну європейську Україну у зе-скота просто немає а ні часу а ні клепки в голові. Страшна тупорила худоба без совісті і моралі захопила владу в Україні.
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якщо комусь подобається це "сомалі", в яке перетворюється Україна, хочу зазаначити: не репетуйте тоді, коли ця вся шваль, що наводнила державу при зєлєбєні, почне чморити саме вас...Ви радієте беззаконню? Та це до тих пір, коли вона не торкнеться саме вас, ваших рідних, ваших дітей...Типу "класс",- спалили хату Гонтарєвої...але коли скривдять вас особисто, або ваших дітей, не волайте тоді до всирачки про "беззаконня"!!! Бо ви самі цього хочете!!!. Таке вже було, коли червонопузі відбирали все без суду і слідства в тих, кого вони самі ж призначували "ворогами" комуняк! Але це відкинуло державу на десятки років на задвір'я цивілізації, що і досі заважає нам рухатися вперед...Всьому цьому дуууже радіє кремлівське х*йло...цьому беззаконню та безладу, що набирає обертів в Україні...Х8ло дуже вдячний вам за пости, які підтримують часи "льоньки пантєлєва" та інших кримінальних угрупувань, що зараз жирують в державі...
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