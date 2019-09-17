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 Политика Украины
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Все про:Крым (21873) ООН (2808) репрессии (2048) крымские татары (2170) Богнер Матильда (2)

 Количество обысков и рейдов против крымских татар в оккупированном Крыму удвоилось, - Мониторинговая миссия ООН по правам человека

Количество обысков и рейдов, направленных против крымских татар, в оккупированном Крыму за первое полугодие 2019 г. удвоилось.

Об этом заявила на пресконфереции председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, представляя новый доклад, который охватывает период с 16 мая по 15 августа 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Богнер, количество обысков и рейдов, направленных против крымских татар, за первое полугодие 2019 удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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"Свобода выражения мнения, как и раньше, подавлялась, в частности путем наложения административных санкций по законодательству о противодействии экстремизму", - подчеркнула она.

Богнер отметила, что это касалось даже тех постов, которые были размещены до начала оккупации, когда в Крыму еще не были введены законы РФ.

В докладе ООН также подчеркнуто, что за правительством Украины сохраняются обязательства по правам человека перед теми гражданами Украины, которые живут в оккупированном Крыму, в частности, обязательства обеспечить им равный доступ к пенсиям и социальным выплатам на материковой Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3148916
 
 
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В докладе ООН также подчеркнуто, что за правительством Украины сохраняются обязательства по правам человека перед теми гражданами Украины, которые живут в оккупированном Крыму, в частности, обязательства обеспечить им равный доступ к пенсиям и социальным выплатам на материковой Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3148916
Вобщем Украина оказывается должна платить всем крымчанам пенсии по мнению ООН.
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А чому відсутня конкретика - скільки обшуків було в минулому році і скільки в цьому?
І ще - а окрім татар, там більше ні в кого не проводять обшуки? А то виходить що в нас татари якісь привелегійовані. Порушення їхніх прав всі бачуть, а порушення прав інших жителів - чомусь ні.
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кацапи натравлюють на татар "місцевих"
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Друзья, кто в курсе? Сегодня на "60 минут" у скабеняхи Карасев сказал, что вчера, в Крым Украина дала воду. А Скабеняха еще посмеялась, что в жару не давали воду, а, сейчас дали.
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Почуяли, што новая власти в Украине не будет перечить.
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