 Количество обысков и рейдов против крымских татар в оккупированном Крыму удвоилось, - Мониторинговая миссия ООН по правам человека

Об этом заявила на пресконфереции председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, представляя новый доклад, который охватывает период с 16 мая по 15 августа 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Богнер, количество обысков и рейдов, направленных против крымских татар, за первое полугодие 2019 удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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"Свобода выражения мнения, как и раньше, подавлялась, в частности путем наложения административных санкций по законодательству о противодействии экстремизму", - подчеркнула она.

Богнер отметила, что это касалось даже тех постов, которые были размещены до начала оккупации, когда в Крыму еще не были введены законы РФ.

В докладе ООН также подчеркнуто, что за правительством Украины сохраняются обязательства по правам человека перед теми гражданами Украины, которые живут в оккупированном Крыму, в частности, обязательства обеспечить им равный доступ к пенсиям и социальным выплатам на материковой Украине.