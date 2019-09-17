 Зеленский назначил 41 судью в местные суды

Соответствующий указ №698/2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить в местных общих судах на должности", - говорится в документе.
Всего назначен 41 судья.
Соответствующий указ №698/2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить в местных общих судах на должности", - говорится в документе.
Всего назначен 41 судья.
Село Курицине, Олександрівського району, Донецької області.
16.09.2019р.
Не то, что порох: за пять лет одним отпуском обошелся. Пофигист.
Україні є ким
замінити корумпованих суддів і прокурорів - Аслунд
"Ми не бачимо в Україні на даний час будь-якого
покращення системи судочинства. Але в Україні є дуже багато молодих чесних
юристів, які можуть зайняти місця суддів та прокурорів, які себе
скомпроментували корупційними вчинками", - сказав Аслунд.
Він вважає, що в Україні доцільно було б провести таку
"реформу верховенства права", яку було проведено в Східній Німеччині,
Естонії та Грузії, де судова система і прокуратура були повністю заново
упорядковані.
"Це три країни, які змогли досягнути того, що судова
система й прокуратура були наново упорядковані. Подібну реформу варто було б
провести і в Україні", - сказав Аслунд.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2085225-ukraini-e-kim-zaminiti-korumpovanih-suddiv-i-prokuroriv-aslund.html
Представление кандидатов в народные судьи районных (городских) народных судов производилось совместно Министерством юстиции и Верховным Судом союзной республики и избирались вышестоящими Советами народных депутатов.
избирались из единственной кандидатуры, предложенной горкомом партии )))
А тут оказывается, что зеБЕня теперь назначает))
Віримо Нашому Народному ПриЗедету і тримаємо за нього куркулі...
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Харари о будущем: человечество ожидает величайшая революция со времен появления жизни
Данил Романчук
Главный редактор bykvu.com
Израильский историк, автор бестселлеров "Sapiens: Краткая история человечества", "Homo Deus" и "21 урок для XXI века" Юваль Ной Харари в ходе пресс-конференции в Киеве в рамках форума Facing the Future рассказал, исчезнет ли в будущем большинство профессий, как будет меняться человечество в связи с развитием искусственного интеллекта. #Буквы собрали основные тезисы известного историка.
Вторник, 17 сентября 2019, 13:20
Юваль Ной Харари
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Мы, наверное, последнее поколение Homo sapiens. Так же как и уран - нестабильный элемент, так же нестабильно поколение Homo sapiens. Если сжать вместе огромное количество атомов урана, то мы получим ядерный взрыв. Тоже самое произойдет, если мы соберем вместе людей, то мы также получим огромный взрыв. Сейчас на планете Земля почти 8 млрд человек и цепная реакция не заставит себя ждать.
Юваль Ной Харари
Существует два возможных результата "человеческого взрыва": люди либо уничтожат себя, либо возведут себя в божество в самом буквальном смысле этого слова. Искусственный интеллект и биотехнологии дают нам способности, которые традиционно считались божественными. Это, в частности, умение проектировать и создавать жизнь. В Библии описывается, как Бог создает животных, растения и людей в соответствии со своими желаниями. Теперь мы учимся проектировать и создавать животных, растения и даже людей в соответствии с нашими желаниями. По всей вероятности, важнейшими продуктами экономики XXI века будут не транспортные средства, текстиль, продукты питания и оружие, а тела, мозги и умы.
Это будет не просто большая революция в истории. Это будет величайшая революция со времен появления жизни на Земле около 4 миллиардов лет назад.
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За 4 миллиарда лет не произошло никаких принципиальных изменений в основных правилах жизни. В течение 4 миллиардов лет и амеба, и динозавр, и помидор состояли из органических компонентов… и эволюционировали путем естественного отбора. Однако в XXI веке естественный отбор, вероятно, будет заменен разумным замыслом, который станет главной движущей силой эволюции жизни. Наш разумный замысел будет новой движущей силой. Люди создадут новую неорганическую жизнь.
После 4 миллиардов лет органической жизни, которая менялась благодаря естественному отбору наступает эра неорганической жизни, и в этом процессе Homo sapiens, скорее всего, исчезнет, потому что мы изменим себя. Через 200 лет на этой планете, вероятно, будут господствовать существа, которые значительно будут отличаться от нас, чем мы отличаемся от шимпанзе. Сейчас мы делим с шимпанзе строение тела, физические способности, и даже некоторые ментальные.
Юваль Ной Харари
В течение следующих 200 лет искусственный интеллект и биотехнологии, скорее всего, полностью преобразят наши тела, мозги и умы.
Кто в будущем будет доминировать на нашей планете зависит от того, какое решение вы сейчас примем: выберем то, что хорошо для корпорации, в которой мы работаем, страны, в которой живем, или для всего вида homo sapines или, может, для всех существ с сознанием (sentient beings. - ред.). Если мы примем неправильную перспективу, результаты могут быть ужасными.
21 век - это век, когда человечество будет создавать какие-то новые формы жизни - даже органические. Для того, что нам бы быть ответственными, мы должны сметь с космической точки зрения. Я уверен, что мы сможем отреагировать на такие вызовы.
Про образование
Есть очень много вопросов по поводу того, что в будущем станет с теми или другими профессиями. Я точно этого не знаю, я не есть человеком который может что-то прогнозировать. Я не знаю, как будет выглядеть рынок труда через 20-30 лет, но мы знаем точно, что он будет кардинально отличаться от нынешнего - он будет очень быстро меняться. Причиной этому является ускорение технологических изменений, искусственный интеллект, машинное обучение, и что интересно мы не приблизились к концу этой революции. Это всего лишь самое ее начало. Это не означает, что будет огромная революция искусственного интеллекта в 2025 году.
Юваль Ной Харари
Искусственный интеллект будет развиваться ещё больше, и мы даже примерно не знаем этот потенциал. Будет огромная революция до 2025 года, потом будет ещё больше революция до 2035, а потом и до 45-го года. И всё это время люди должны будут адаптироваться. Если вы хотите всю жизнь быть в одной и той же профессии вы должны будете себя снова и снова изобретать (находить).
Но это не означает, что в будущем совсем не будет работы. Работа будет, вопрос только в том, куда пойти работать. Это большая стрессовая проблема. Будет тяжело себя обучать.
Освоение космоса
Сейчас человечество всё больше интересуются эксплуатацией ресурсов на других планетах, чтобы поддерживать земную цивилизацию, например, добывать металл на другой планете и перевозить его на Землю. В определенной мере это может быть хорошо, потому что частично это решает проблему загрязнения окружающей среды. Я считаю, что есть потенциал в освоении космоса, но я также считаю, что необходимо сосредоточиться на сохранении собственной планеты до того времени, как мы полностью погрузимся в фантазии по завоеванию других планет.
Юваль Ной Харари
Стоит отметить, что люди не смогут выжить на других планетах, так как эволюция нас привязала к уникальным условиям на нашей планете - даже полеты на самолетах привязаны к земной гравитации. Момент, когда мы сможем создавать киборгов или неорганическую жизнь - всё поменяется. Вспомнить научно-фантастические фильмы, где наши люди летят на другие планеты… Когда мы перейдём к неорганическим формам жизни, тогда это будет более возможно. Возможно через несколько столетий земная цивилизация начнет изучать другие планеты и распространяться в Солнечной системе или по Галактике. Но это уже будет не человеческая цивилизация.
Про искусственный интеллект
Искусственный интеллект зафиксировал эмоции, которые возникали между ними и всё это контролировал компьютер. Вот когда компьютеры станут лучше людей, что будет тогда? Будет ли мирное сосуществование?
В первую очередь стоит отметить, что существует два вопроса на эту тему. Вопрос: смогут ли компьютеры идентифицировать и определять человеческие эмоции? И второй вопрос, смогут ли компьютеры различать те эмоции, которые предполагают что-то плохое, негативное - ошибку?
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Есть научно-фантастический сценарий, когда робот совершенно случайно себя осознает. У него появляются эмоции и чувства, и после этого робот пытается убить всё человечество. Это всё нереально. Это фильмы не о человеческом страхе перед умными роботами - это о том, что мужчины боятся умных женщин. Потому что, если вы вспомните, то там очень часто роботы превращаются в женщин, и это часто выражение того, что мужчины говорят: "Оказывается, что женщины могут быть умнее мужчин. Что нам тогда делать?" Здесь я не вижу реалистичного сценария, чтобы в следующие несколько десятилетий у роботов появилось сознание. Да, роботы могут быть намного умнее человека, но сознание и ум - это абсолютно разные вещи. Ум - это способность решать определенные проблемы, сознание - это способность чувствовать.
Мы люди решаем проблемы, потому что у нас есть чувства, а компьютер решает проблемы и задачи совсем по-другому, и нет никаких признаков того, что компьютеры приближаются к развитию у них сознания. Например, самолёты намного быстрее птиц, но перья у них не появляются. Самолеты использует абсолютно другие методы. Поэтому об этом нам не стоит даже не переживать.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари. Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Но компьютеры которые обучаются расшифровке человеческих эмоций, которые обучаются манипулировать людьми - вот это на самом деле реалистично. Для того чтобы бы распознавать эмоции других надо уметь распознавать биологическую схему действий.
Вот как я могу узнать вы боитесь меня или восхищаетесь мной? Я смотрю на форму вашего лица, на ваши жесты, на то, как ведёт себя ваше тело, слушаю тон вашего голоса и именно из этого я делаю выводы скучно вам, или я вам надоел. Для этого не нужно сознание - лишь навыки распознавания определенных признаков. И тут возникает вопрос: Как это использовать? Например, замена водителей грузовых автомобилей автопилотами. Это уже требует определенного умения распознавать эмоции. Такой автоматизированный грузовой автомобиль должен уметь распознавать эмоции прохожих, других водителей. Если они увидят человека, которые гневается, то такая машина должна подумать - проезжать быстрее или остановится.
А следующий большой шаг произойдет через 20-30 лет, когда компьютеры станут распознавать эмоции лучше психологов. И в отличие от психологов и психотерапевтов они будут делать это постоянно. К психотерапевту вы можете приходить раз в неделю на 20 минут, а искусственный интеллект с вами будет 24 часа в сутки семь дней в неделю. Он будет постоянно контролировать и мониторить ваше поведение. Здесь риск того, что мы будем постоянно под контролем компьютеров. Компьютеры будут усовершенствоваться в понимании человеческих эмоций и будут, в конце концов, влиять и менять наши эмоции - это будет хуже даже, чем Большой брат.