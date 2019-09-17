 Зеленский назначил 41 судью в местные суды

Соответствующий указ №698/2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить в местных общих судах на должности", - говорится в документе.

Всего назначен 41 судья.

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