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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Коломойский (1161) поджог (639) пожар (3701) Гонтарева (762)

 "Чушь не комментирую", - Коломойский на вопрос о причастности к поджогу дома Гонтаревой

Олигарх Игорь Коломойский назвал "бредом" обвинения в поджоге дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом.

Об этом он сказал в комментарии украинской службе "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ

"Я бред не комментирую", - отметил Коломойский и посоветовал обратиться за комментарием "к тем, от кого звучат" обвинения в его адрес.

Ранее Гонтарева заявила, что в ее адрес поступали угрозы "от Коломойского и Портнова".

Как сообщалось ранее, дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

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В ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ Гонтаревой перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3148910
 
 
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от падлюка - хату спалила и не при делах!
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- Доктор Борменталь, умоляю вас, … если вы скажете, что это… Я ваш кровный враг на всю жизнь. Это плохо? Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.
- Это бесподобно.(c)
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Точно Коломойский спалил. Его камера с канистрой бензина сняла.
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так то путен и агенты фсб расстарались лерку ракулачить...точна. точна
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Ну раз убийца, шантажист и вымогатель Коломойский сказал, то конечно...

Этот врать не станет.
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Чушь не коментирую, но предельно удовлетворен!
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зря сожгли... лучше бы детдому передали после конфискации...
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Ніякий дитячий будинок не потягне проживання дітей в такому будинку.
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Ось і головний підпалювач України - кучерявий жид
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Интересно, а чего фото той хатынки не показывают？ Когда целой была еще
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Будет прикольно если прилетит ответочка и Игорю Валерьевичу что-нибудь подпалят "Чушь не комментирую", - Коломойский на вопрос о причастности к поджогу дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 7389
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А вона і прилетить, тільки не за цю паскуду.
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Зачем ему жечь? Чтобы Гонтарева страховку получила? Она то нападения на себя организует, то поджоги. Терористические акты.
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Тут швидше натяк щоб мовчала, а от від кого, тут необмеженне поле.
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пока Беня скрывался в Швейцарии и Израиле, а рейдер Портнов в Австрии и Русне - то никто в Украине НБУ и их сотрудников не прессовал. И как только объявились сразу вернулись и их методы отжатия и устрашения.
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бєня, чючєло, ти і єсть сплошная чушь.
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Спалить бы саму ведьму
Вот это была бы тема...
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Гонтарева в панике. Боится грядущего суда, конфискации и длительного тюремного срока
А ты не воруй
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Зебилы вернули в Украину самых мерзких рейдеров и бандюганов.
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