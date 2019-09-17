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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1801) минские соглашения (2642) Олифер (227) Трехсторонняя контактная группа (140) Понсен (3)

 Завтра в Минске обсудят вопросы безопасности и освобождения удерживаемых лиц, - Олифер

Леонид Кучма принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине Этьена де Понсена. В разговоре речь шла о ходе имплементации Минских соглашений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"Подробно обсудили повестку дня работы Трехсторонней контактной группы. Ключевыми вопросами завтрашней встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц", - написала она.

Также она отметила, что во время встречи с послом Кучма подчеркнул первоочередность выполнения именно блока безопасности Минских договоренностей - прекращение огня, вывод российских вооруженных формирований, восстановление Украиной контроля над временно неподконтрольным участком российско-украинской границы.

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Завтра в Минске обсудят вопросы безопасности и освобождения удерживаемых лиц, - Олифер 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148909
 
 
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Интересно она и по паспорту Дарка Олифер или это псевдоним?
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И еще интересно с какого перепугу у кучи есть свой прес-секретарь. И встречный вопрос кто прес-секретать у януковича, если они положены бывшим президентам пожизненно. Портнов штоле?
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Рыжая такая паскуда. Начинала свою ...хм... карьеру,как прессекретарь дваждынесудимого
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Дарка Олифер. Прям графиня де Ляфер. Пиарится по полной. Кучма ее любовник?
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В Слуге народа была бы уже министром иностранных дел. Не тому дала.
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Цікавить думка ЗелеСосов з цього приводу. Авжеж, як завжди згідно вказівок та темнеків, згадають Петра Порошенко. 😄
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