EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  311  11
Материалы по теме:
Все про:миротворцы (833) ОБСЕ (3750) Донбасс (19387) Лайчак (27)

 "Очень важна встреча в нормандском формате", - глава ОБСЕ Лайчак о миротворцах на Донбассе

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак заявил, что не видит конкретных шагов для создания эффективной миротворческой миссии в Донбассе.

Об этом он заявил в интервью BBC News Україна, передает Цензор.НЕТ.

"Я не вижу конкретных шагов для создания такой миссии. Я вижу две несовместимые концепции такой миссии, слышу голоса в ее поддержку и против. Все зависит от договоренностей сторон, если они сочтут целесообразной такую ​​миссию, надо договориться о мандате, конкретной роли такой миссии", - отметил Лайчак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас нет условий для проведения выборов на Донбассе, - глава ОБСЕ Лайчак

Он добавил, что если стороны договорятся, то международное сообщество поддержит.

Лайчак уточнил, что многое зависит от встречи в нормандском формате, которую ожидают в сентябре.

"Очень важна встреча в нормандском формате на высшем уровне, потому что она должна дать импульс всем этим рабочим платформам для того, чтобы они знали, какие у них задачи", - сказал глава ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3148907
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
То есть вопрос миротворцев решили без клоуна? о миротворцах говорят как о уже решенном вопросе. В очередной раз клоун обосрался и все вышло как путин хотел.... Здравствуй Приднестровье лет на 100....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Проведут весной всеукраинские местные выборы. Включая ОРДЛО. И вернут под украинский флаг.
 показать весь комментарий
 
Никакой встречи в сентябре не будет, проснитесь! В лучшем случае- в октябре...
 показать весь комментарий
 
Бросай ЗЕ Европу и прямым курсом на США.
 показать весь комментарий
 
та а может сразу на рашку? Малороссу зеленскому братушки мішибратья близки по духу и говорят они с ним на одном язіке "Очень важна встреча в нормандском формате", - глава ОБСЕ Лайчак о миротворцах на Донбассе - Цензор.НЕТ 5219
 показать весь комментарий
 
А не то продай им за 1 гривню. Порохоидиотов оставь в Европе с П.О.П ом и Леркой.
 показать весь комментарий
 
Миротворцы невозможны, ибо через них(она будет главной в них явочным порядком)легализует,танки Грады и войска в Донбассе.Как в Косово,Приднестровье,Грузии,Карабахе и Таджикистане.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
щас особенно важна мифотворческая миссия зеля енд ко с цим вопросом пока справляюца
 показать весь комментарий
 
Зерептелоиды вы это сделали вместе!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх