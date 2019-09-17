 "Очень важна встреча в нормандском формате", - глава ОБСЕ Лайчак о миротворцах на Донбассе

Об этом он заявил в интервью BBC News Україна, передает Цензор.НЕТ.
"Я не вижу конкретных шагов для создания такой миссии. Я вижу две несовместимые концепции такой миссии, слышу голоса в ее поддержку и против. Все зависит от договоренностей сторон, если они сочтут целесообразной такую миссию, надо договориться о мандате, конкретной роли такой миссии", - отметил Лайчак.
Он добавил, что если стороны договорятся, то международное сообщество поддержит.
Лайчак уточнил, что многое зависит от встречи в нормандском формате, которую ожидают в сентябре.
"Очень важна встреча в нормандском формате на высшем уровне, потому что она должна дать импульс всем этим рабочим платформам для того, чтобы они знали, какие у них задачи", - сказал глава ОБСЕ.