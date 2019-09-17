 "Очень важна встреча в нормандском формате", - глава ОБСЕ Лайчак о миротворцах на Донбассе

Об этом он заявил в интервью BBC News Україна, передает Цензор.НЕТ.

"Я не вижу конкретных шагов для создания такой миссии. Я вижу две несовместимые концепции такой миссии, слышу голоса в ее поддержку и против. Все зависит от договоренностей сторон, если они сочтут целесообразной такую ​​миссию, надо договориться о мандате, конкретной роли такой миссии", - отметил Лайчак.

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Он добавил, что если стороны договорятся, то международное сообщество поддержит.

Лайчак уточнил, что многое зависит от встречи в нормандском формате, которую ожидают в сентябре.

"Очень важна встреча в нормандском формате на высшем уровне, потому что она должна дать импульс всем этим рабочим платформам для того, чтобы они знали, какие у них задачи", - сказал глава ОБСЕ.