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 Экономика
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Все про:аграрии (196) зерновые (47)

 Почти 800 гривен на тонне зерновых теряют аграрии из-за коллапса на железной дороге, – Козаченко

Почти 800 гривен на тонне зерновых теряют сейчас аграрии из-за транспортного коллапса на железной дороге.

 Об этом заявил в эфире 24-го канала глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

Этот коллапс особенно проявился на Юго-Западной железной дороги, которая сейчас вообще остановила перевозки зерна. Из-за критической ситуации с отгрузкой у ​​аграриев прекратили закупать зерновые и цены сразу начали падать. Сколько времени будет остановлена ​​эта магистральная линия, в Укрзализныце пока не говорят. Потери производителей огромные – 800 гривен на тонне, не потому, что зерно портится, осыпается на полях, а потому, что фермеры не могут продать его за достойную цену, – пояснил Леонид Козаченко.

Мы говорили о том, что железная дорога перевозит более 60 процентов таких грузов. К сожалению, и модернизация, которая планировалась, не состоялась. И Укрзализныця сейчас не способна обеспечить необходимое количество локомотивов, которые могли бы обслуживать пока более 20 тысяч вагонов, – отметил глава Украинской аграрной конфедерации.

Нужно развивать частную тягу. Снимать монополию с магистральных перевозок. И в правительстве с этим соглашаются. Однако обещают ввести частную тягу не ранее чем через три года. Сказали, что основной причиной этого является то, что нужно принять три постановления Кабинета Министров и принять около десяти подзаконных актов. Неужели для этого нужно еще три года. Представляете, какие потери за это время испытывают аграрии, – пояснил руководитель профильной Ассоциации.

Кроме демонополизации железнодорожных перевозок, по словам Л. Козаченко, нужно развивать речные перевозки и строить современные автобаны. Тогда Украина действительно станет мировой житницей и способна будет накормить полмира.



Источник: https://censor.net.ua/n3148905
 
 
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это все временно, постоят гыперлуп в каховку и все образуеца
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Ох уж єто мародерство на зерне, клятій баріга Почти 800 гривен на тонне зерновых теряют аграрии из-за коллапса на железной дороге, – Козаченко - Цензор.НЕТ 1893
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Як не він то його люди. Ставлять село раком, щоб продали зерно євреям. Ви думаєте для чого всі ці Димінські-Бужанські покинули землю обітованну і сюди збіглися?
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Боюся, що проблема копилася десятиріччами. Двадцять років промисловість України виживала за рахунок Укрзалізниці. В результаті тепер ми маємо знос вагонів і локомотивів вище критичного. Тепер уже не заважало б промисловості і аграріям допомогти Укрзалізниці. У вас збитки 800 на тону? Заплатіть Укрзалізниці 400 на тону - і у неї з'являться і вагони, і локомотиви. Але жадібність....
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сверхприбыли аграриям глаза застилают - нет чтоб цены внутри страны сделать доступными--- я неделю назад гамбургер по 14 грн покупал - а сейчас он уже 28 стоит - неужели за 2 недели гривна так сильно укрепилась? интересно, а что будет если я прямо сейчас руководству поставлю новый ценник на свою работу , увеличенный в 2 раза?
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Вас, аграриев, не поймешь. Как и металлургов. То вы кричите, что нельзя давать Укрзализнице повышать расценки. То жалуетесь, что у Укрзализницы не хватает вагонов и локомотивов. А с каких шишей Укрзализниця купит новые вагоны, если вы хотите, чтобы она работала себе в убыток, а вам в прибыль? Вот и получили: тарифы вас устраивают, а вагонов нет, и вы несете убытки. А если бы половину этих убытков вы заплатили Укрзализнице - то и вагоны появились бы.
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Тягу отримуєть фірмочки євреїв. Продай зерно єврею - ось гасло Зє!
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На транспортних перевезеннях - колапс, квитки на потяг х.р купиш, за місяць треба брати... За те УЗ державна корпорація... А кому вона потрібна як державна, якщо вона була, є і буде у лайні???
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