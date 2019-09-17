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 Политика Украины, Общество
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Все про:НБУ (4482) атака (112) Гонтарева (762)

 НБУ назвал террором атаки на Гонтареву

Правление Национального банка Украины считает террором атаки на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву и заявляет об их недопустимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении НБУ.

В НБУ назвали преследование Гонтаревой атаками и на "всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины".

"Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель -запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать", - говорится в заявлении.

В НБУ видят неприкрытую угрозу демократии и реформам в Украине. "И не только реформам. Это угроза каждому гражданину, его конституционным правам и свободам, гарантом защиты которых должно быть государство", - отмечается в заявлении.

НБУ требует от правоохранительных органов проведения беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых Национальный банк ранее передал в правоохранительные органы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС отреагировал на серию атак против Гонтаревой: "Ожидаем незамедлительного расследования"

Источник: https://censor.net.ua/n3148904
 
 
 Топ комментарии
 
террор, это когда гонтарева уничтожила гривну и ограбила украинцев, а миллионы с этой аферы, вместе со своим подельником поросенко - вывела в офшоры..
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Для Гонтаревой -это комариные укусы,А НБУ надо прилюдно обезглавить.Осиное гонтаревское гнездо.
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Схоже на те, що Гонтарева сама замовила цю акцію для того щоб на хайпі вийти з під можливого переслідування і відповідальності.
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Для Гонтаревой -это комариные укусы,А НБУ надо прилюдно обезглавить.Осиное гонтаревское гнездо.
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То-то я смотрю гривна укрепляется...
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Серйозно?! Зміцнюється? Це ти по росту цін визначаєш?
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покупал гамбургер 2 недели назад по 14.99 сегодня - 28 грн - гривна укрепилась как никогда!
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На протязі останнього місяця закладав на prom.ua для ремонту квартири - матеріали, двері, замки і т.п. Сьогодні вирішив вибрати і дещо купити. Пілять! Долар падає, а ціни якогось хера ростуть! І то так не трошки, а досить відчутно. Було 1254, стало 1699, було 585, а стало 625... То звіздець, як та гривня зміцнюється
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ну да укрепляется. НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 5589 картошка в 2018 году была в пересчете по 15 евроцентов., а сейчас по 70 евроцентов за килограмм
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На 2020 рік у бюджет закладено прогноз курсу 28,02 (за іншими джерелами 28,20).
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Кто там от имени НБУ высказался за свою начальницу? Пора гнать сраной метлой.
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Клятый барыга не дає спокою колишеім подєльнікам НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 9008
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террор, это когда гонтарева уничтожила гривну и ограбила украинцев, а миллионы с этой аферы, вместе со своим подельником поросенко - вывела в офшоры..
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что такое "вывела в офшоры"??? Ты можешь рассказать? Уши прожужжали дебилы: "вывел в офшоры"... мне, например, очень хорошо известна одна компания в офшорной юрисдикции (BVI) и счетом в лондонском royal bank of scotland... Деньги поступали туда и платились оттуда. Договоры подписывались nominee secretary и заверялись вакуумной печатью. Это был способ оптимизации налогов, ну и как партнерства в JV. Компания вела хозяйственную деятельность как иностранная компания в украинской юрисдикции, получала прибыль, платила соответствующие налоги, прибыль либо капитализировала, либо генерировала на лондонском счете законным образом... Но я до сих пор не могу понять, как это "вывел в офшоры"... вам дебилы-журналюшки рассказали? Привили клише в мозгу? Зебельня, когда вы начнете думать хотя бы на йоту, лягушки безмозглые... что? С мозгами??? На юзика посмотри...
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вот она, вторая мученица шоколадной диктатуры после надьки
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пусть международные эксперты, помогут спецслужбам Украины, расследовать аферы гонтаревой, в результате чего, миллионы украинцев стали нищими..
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Аферы были Порошенко! А Гонтарева - лишь гаджет для входа в банковскую систему... Но на нем могли остаться отпечатки пальцев!
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Как раз эти эксперты и помогли разместить грязные деньги в финансовую систему Англии
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Дадада!!! Запад зло. Роися добро. Вот кацапы помогут обязательно и с удовольствием.
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Пізно. Вже нацбанк підключився, а зарубіжним експертам до них як до Києва рачки...
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Шиза какая то！
Война на далбасе то АТО и ООС, а сожгли хатынку, так террор.
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Потепление с Роисей у ЗЕлюпы. Оно ж удовлетворило *****.
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Так тепер всі соєві будуть верещати-терор. Кому на нари хочеться. А чому головний Педро ще не відмітився,все ж його зв'зкову з офшорами зачепили...
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Этой стране никогда не победить мафию.
Прижали одного Коломойшу и 70% зебилов довольны преследованием той, которая его прижала.
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Источник в МВД: поджогом автомобиля и дома Гонтаревой занимался друг ее сына.(с) НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 9225
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Похоже на то - дом ведь вовсе и не дом, с главными банковскими сейфами, а летняя дачка...
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Схоже на те, що Гонтарева сама замовила цю акцію для того щоб на хайпі вийти з під можливого переслідування і відповідальності.
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А вам не кажется, что сегодня с гонтаревой - перебор?
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Слава богу, шо НБУ - это не Совбез ООН и даже не департамент МВФ по закупке туалетной и офисной бумаги...
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Угруповання по грабуванню українців й знищенню економіки
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вы бы лучше проверили сколько по страховке она за этот дом получит, тогда уже другие вопросы к ней появятся
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Ну вот, спасибо гонтаревой!
Хоть на один день все забили на войну. НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 827
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Та ти шо?!!! По якій причині та за чією командою було девальвовано гривню з 8 до 40 грн зразу після революції , а потім до 28?!
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Називати злочинців їхніми іменами !!
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Это пробный камень, если прокатит и получит убежище, можно не сомневаться что заголосят все по кому тюрьма плачет и все побегут просить убежище. Это будет зрелище почище нашествий цыган.
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А все эти новости про один дом? НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 5350
Или про разные? НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 8978
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А чего молчим про её верную соратницу, Рожкову, тоже изрядную дрянь с крысиной мордочкой?Где оно сейчас, тоже смылось?
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Да блин, бабы с такими мордами годятся только для важной офисной работы! Они умные и уже знают, что нельзя хозяина разменять на "любовь" какого-то жигало. Им платят столько, что они могут купить целый офис из мальчиков... Но для ФБР они кажись флэшки держат...
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Гонтарева и её подельники должны сидеть в тюрьме с полной конфискацией имущества! Эта мразь обокрала нас до нитки и теперь то машина её, *******, сбила, то типа дом и машину сожгли. Почему эту мразь не эктрадируют в Украину, почему барыги и ворюги ещё ходят на свободе и продолжают красть наши деньги!?
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Сначала в турму нужно посадить тех, кто на Гонтареву не смог собрать улик, для того, чтобы посадить в турму ЕЕ! Из-за тупости, или из-за денег, или из страха... А потом уже сажать Гонтареву. Сначала нужен ПРАВОПОРЯДОК - остальное производное от него. Каждый раз рихтовать закон в ручном режиме - прямая дорога в Ростов!
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Петя жлобится в цене - уже два месяца пытаются с ним сговориться, а он пока заплатил только за два поджога... Причем заметь - гарантированное без человеческих жертв! Напоминает про пистолет с изогнутым стволом для стрельбы говнопулями из-за угла! Измельчали бандерiвцi!
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Зняли охорону,аби під ногами неплуталася, й відпалювали з усіх боків -смішно,яка тупа НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 2528
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странный, мягко говоря, кипиш！
Эта лупоглазая курва никто сейчас, а мазу за нее такие авторитеты тянут. Ох и картинка вырисовывается мутная. Кто же руководил Украиной эти пять лет？
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Я буду очень удивлён если СБУ не владеет материалами по так называемому поджогу машины, дома, и дтп с Леркой...это будет феноменальный прокол и потеря удобного случая всю петину контору накрыть сразу!
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Вы шо???!!!

Любая бабка на базаре лучше знает про финансы, чем НБУ.
Любой таксист легко докажет, что Гонтарева воровка.
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