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 Политика Украины
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Все про:Крым (21873) ОБСЕ (3750) Варшава (130)

 Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме", - ATR

Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве, где обсуждалась тема свободы слова, в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт крымскотатарского телеканала ATR.

"Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании. Сейчас проводятся консультации с партнерами касательно дальнейших действий", - рассказала корреспондент телеканала с места событий.

Она объяснила, что таким образом украинская делегация отреагировала на слова крымских пропагандистов, которые во время представления заявили: "Крым, Россия".

Отмечается, что главный редактор пропагандистских изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ в Варшаве, назвала оккупированный РФ Крым российским. После этого ее выступление на совещании прервали, сославшись на международные документы.

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Кроме того, речь генерального директора пропагандистского телеканала "Миллет" Эрвина Мусаева на совещании ОБСЕ, где обсуждали тему свободы слова, прервали, потому что он начал жаловаться на блокаду Крыма со стороны Украины.

Напомним, накануне в Варшаве стартовало ежегодное совещании ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека. 16 сентября делегации обсудили вопросы защиты прав людей, оккупацию Крыма, а также санкции в отношении Российской Федерации. 

Источник: https://censor.net.ua/n3148900
 
   
 Топ комментарии
 
Треба ще розібратися саме чому ОБСЄ запросило російських пропагандонів Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме", - ATR - Цензор.НЕТ 1101 Я думаю, що ОБСЄ це філія ФСБ.
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Покинули они или не покинули - это ничего не меняет. Крым де-факто - Россия, чьим его не назови. Власть там российская, законы российские и валюта российская... Могли бы хотя бы возразить, указав на то, что это украинская аннексированная территория, или оккупированная территория и Украина продолжает дипломатическую борьбу за её возвращение под юрисдикцию Украины. Не, мля, состроили обидку и ушли, а вы, мол, другие участники заседания ОБСЕ, отдувайтесь за нас и возражайте упоротым представителям РФ. Шозанах? Им это что нужнее?
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...телеканал "Миллет"? Ничего в названии не перепутали?
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Не тех крымчан позвали. ОБСЕ не понимает разницы.
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у руских всё так. Они даже "путин" произносят как "путил"... строение челюсти такое...
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То что они покинули зал - это ничего не изменит...
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СТРАННО ПЕТЮНИНОЙ ШОБЛЫ ТАМ НЕТ, А ,ЗРАДЫ" ТОЖЕ НЕТ.
ИЛИ ЭТО ТОЖЕ ,,ЗЕЛЕНСКИЙ ЗДАЁТ УКРАИНУ"??????? 😂😅😂
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Покинули они или не покинули - это ничего не меняет. Крым де-факто - Россия, чьим его не назови. Власть там российская, законы российские и валюта российская... Могли бы хотя бы возразить, указав на то, что это украинская аннексированная территория, или оккупированная территория и Украина продолжает дипломатическую борьбу за её возвращение под юрисдикцию Украины. Не, мля, состроили обидку и ушли, а вы, мол, другие участники заседания ОБСЕ, отдувайтесь за нас и возражайте упоротым представителям РФ. Шозанах? Им это что нужнее?
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То ти якийсь цілий діплАмАнт?
Чи ти будеш сидіти в компанії, де твою дочку називатимуть сусідським байстрюком?
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Шо ты сравниваешь личное оскорбление с работой заседания ОБСЕ, где главный редактор какого-то издания назвал Крым российским? Представители Украины демонстрируют тотальную бесхребетность. Лучше бы вывели эту тётку за патлы. Проку было бы больше.
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А ты попробуй через кацапские банки в кырым деньги отправить. Или выехать оттуда в европу.
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Это украинские санкции надо полагать? Или не?
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ЗЕ сдает, ДА? Тут вопили за Голандию, Цемаха не отдали, без виз потеряем. Да никому мы не нужны. Если ЗЕ будет за свою страну, ему цены не будет. А на коленках к ним ползти Х....... Покинули и правильно сделали. Пусть думают.
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Пусть тогда Зе! не берет кредит от МВФ. Помнится мне он в сериале мвф послал в промежность Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме", - ATR - Цензор.НЕТ 9232
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Это ты косому обьясняеш? Зря.Он считает Что МВФ это Может Вонять Фигово
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и шо они такие обидчивые? духу нет одеть гтнекологические перчатки, взять в руки вантуз и пойти мужественно отражать расейскую ахрессию?
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Треба ще розібратися саме чому ОБСЄ запросило російських пропагандонів Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме", - ATR - Цензор.НЕТ 1101 Я думаю, що ОБСЄ це філія ФСБ.
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Надо нахер слать этих хутинских пуесосов.Толку от них ноль.
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Треба добре собі уяснити. У нас нема іншого виходу як повернути свої території тільки військовим шляхом, або не повертати взагалі. Все інше, це від лукавого. Всі партнери ЄС разом з кацапами, гонять як кацапи "дурку" по цих питаннях по формулі або цап здохне, або кінчиться капуста. Чи згідна на це нація, навряд чи. Чи згідна ця влада? Тут сумніву немає. На мої тверді переконання, які би слова вони не говорили, вони прийшли у владу, щоби здати Україну.
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вот так потихоньку...полегоньку...и привыкнет общественность что крым - это рашка...а на Донбассе таки гражданская война...
начнут постепенно сниматься санкции с рашки... и все поедут на парад Победы в мацк-ву... (тем более что и нашего жизнерадостного преЗЕдента уже туда пригласили мышебратья...)
все меньше патриотов... все больше слуг.. да не народа, а телевизора и холодильника...
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Мало того, что крымские пропагандоны не предъявили справки о прививках от бешенства, так они ещё явились на заседание ОБСЕ без намордников. Все помнят тот случай когда пропагандон "Лайф Ньюз" облаял и чуть не покусал журналистку...
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ИМХО это обсе давным-давно надо послать. куда угодно,но пусть валят.
Более бесполезных тварей я не встречал. Зато расходов по содержанию этих сидоров немеряно. Плюс под ихней крышей смело орудуют вражеские шпионы.
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Пора Миротворцу вводить санкции против руцких участников заседания ПОФАМИЛЬНО
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