 Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США

Об этом говорится на странице посольства в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома бывшей главы НБУ Гонтаревой. Мы солидарны с украинским народом и надеемся, что компетентные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
На не хорошие мысли это наталкивает
Не озабоченность выражают, а ТРЕБУЮТ!
1. Самозамовлення щоб просити політпритулок в Англії.
2 Гебня буянить, підставляє Україну перед світом.
В Вашем списке их почему-то нет...
аха , в рельсу еще постучите . Придурки
пусть посольство сша поинтересуется, на сколько этот дом в деревне был застрахован..
никому, кроме гонтаревой - эти поджоги и прочие страшилки не нужны..
гонтарева, украинскому правосудию нужна живой, она ценный свидетель по уничтожению гривны, и поджоги могут быть на руку только тем, кто боится того, что лерка-инфляция слишком много знает))
В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 31 человек, во время пожаров - 16, - ГСЧС
(просто как бы...без комментариев)