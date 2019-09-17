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 Политика Украины
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Все про:поджог (639) посольство (544) США (15347) Гонтарева (762)

 Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США

Посольство США в Украине рассчитывает на проведение срочного расследования поджога дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и привлечение к ответственности всех виновных, в том числе заказчиков.

Об этом говорится на странице посольства в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома бывшей главы НБУ Гонтаревой. Мы солидарны с украинским народом и надеемся, что компетентные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гонтарева: Мне угрожали последние пять лет. Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости

Источник: https://censor.net.ua/n3148899
 
 
 Топ комментарии
 
По моему шо амеры шо европа сгоревшей хатынкой преступницы обеспокоены больше, чем войной на далбасе и оттяпаным крымом.
На не хорошие мысли это наталкивает
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А поджогами домов других граждан Украины посольство США не озабочено? Те пускай молча сгорают?
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100%
Не озабоченность выражают, а ТРЕБУЮТ! Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США - Цензор.НЕТ 1272
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ЕС и США поставили Гонтареву. Теперь отмазывают своих.
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ну гадишь пока ты и такие же таёжные как ты.
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Та это она сама же и подпалила - хочет политическое убежище получить.
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Я притягнути замовника... Якщо вона в Англії сидить..
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По моему шо амеры шо европа сгоревшей хатынкой преступницы обеспокоены больше, чем войной на далбасе и оттяпаным крымом.
На не хорошие мысли это наталкивает
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100%
Не озабоченность выражают, а ТРЕБУЮТ! Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США - Цензор.НЕТ 1272
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Каждый день, что-то где-то горит!!! Давайте будем расследовать каждый случай с таким пристальным вниманием. Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США - Цензор.НЕТ 2666
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"Коли зорі запалюються, значить комусь це потрібно".

1. Самозамовлення щоб просити політпритулок в Англії.
2 Гебня буянить, підставляє Україну перед світом.
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Обычно, среди первых подозреваемых те, кто угрожал.
В Вашем списке их почему-то нет...
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Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США


аха , в рельсу еще постучите . Придурки Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США - Цензор.НЕТ 8833
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а посольство сша знает, сколько у гонтаревой этих домов, и на какие деньги у гонтаревой столько недвижимости..
пусть посольство сша поинтересуется, на сколько этот дом в деревне был застрахован..
никому, кроме гонтаревой - эти поджоги и прочие страшилки не нужны..
гонтарева, украинскому правосудию нужна живой, она ценный свидетель по уничтожению гривны, и поджоги могут быть на руку только тем, кто боится того, что лерка-инфляция слишком много знает))
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Заерзали... Ну, как же, у жительницы Лондона дом сожгли!
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А поджогами домов других граждан Украины посольство США не озабочено? Те пускай молча сгорают?
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А теперь все что потребует от Гонтаревой следствие окажется в сгоревшем до тла доме и машине невестки Круто!
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придеца даме жить в лондонском шалаше
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Согласен. Расследовать нужно тщательно. Есть все признаки того, что поджог устроили петюнинцы.
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Ну пусть расследуют, флаг им в руки, может выйдут на петю, зачем ему лишние свидетели, при чем главные.
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говорят, это Богдан в Марике *********** грохнул. приметы полностью совпадают.
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Навеяло сбитием Гонтаревой на переходе. Приезжает наряд на ДТП. На переходе лежит бездыханное тело старушки. А перед ней бентли, расхеряченный, за ней мазератти, роллс-ройс, майбах, лендровер... Окинул инспектор это всё взглядом и промолвил: "Красиво ушла!"
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Предлагаю озвучить мыслю, дескать делается всё возможное, задействованы все силы, всё ищут злоумышленников. А тем временем вывезти эту сволочь дипломатической почтой прямо в Киев.
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знаете как называется то село под Киевом где полыхнуло - Гореничи
(просто как бы...без комментариев) Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США - Цензор.НЕТ 1259
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