 После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом говорится в Указе главы государства №699/2019 от 17 сентября "О привлечении к дисциплинарной ответственности".
"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В.Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор:
- Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса Президента Украины;
- Тимошенко Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в Указе.
Напомним, Зеленский посетил Днепропетровскую область 14 сентября.
Адже недаремно в народі кажуть - "бл*дєй частіше міняти потрібно".
а шо такое? Трофимов и Тимошенко штаны преЗЕденту не поддержали???