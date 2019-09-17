EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  5638  38
Все про:выговор (29) Днепропетровщина (1412) Зеленский (2851) указ (361)

 После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор первому заместителю руководителя ОП Сергею Трофимову и заместителю руководителя ОП Кириллу Тимошенко за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом говорится в Указе главы государства №699/2019 от 17 сентября "О привлечении к дисциплинарной ответственности".

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В.Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор:

- Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса Президента Украины;

- Тимошенко Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в Указе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский представил нового главу Днепропетровщины Бондаренко

Напомним, Зеленский посетил Днепропетровскую область 14 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3148898
 
 
 Топ комментарии
 
Мабуть пиво виявилося несвіжим... После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 1

После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 5167

 показать весь комментарий
 
Хреновый сценарий написали ?
 показать весь комментарий
 
Бояре плохие. Царь хороший. Знаем, плавали.. После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 6419
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потрібно було взагалі їх вигнати, разом з Богданом, бо вони повністю непрофесійні - повністю провалили всю підготовку до прийомки мосту в Дніпрі, не провели робочі зустрічі з проектувальниками та будівельниками, не опрацювали дані СБУ про зменшення обсягів ремонтних робіт мосту, не з'ясували чи впливає це на прочність конструкції мосту! Фактично Президент приїхав в Дніпро з пустими руками - в нього не було результатів роботи робочих груп офісу Президента по фактам виявленим працівниками СБУ!!!! Президент в Дніпрі виглядав як клоун, як лох! Чесно кажучі було соромно за Президента та його говнокоманду! Богдану потрібно було ще вліпити сувору догану, це він проїпав. Менше треба було гуляти по закордонах і більше працювати! Робота чиновника це не розваги!
 показать весь комментарий
 
 
Потому и наказал,что подставили.Из-за них Вазелин выглядел лохом.Мост по факту в аварийном состоянии.Пидчепурили и все.
 показать весь комментарий
 
Вони провели зустріч по одному разу з моделлю яка обіцяла бігати голою по новому мосту а потім бігали голі чи що
 показать весь комментарий
 
А можна було б і звільнити.........
Адже недаремно в народі кажуть - "бл*дєй частіше міняти потрібно".
 показать весь комментарий
 
 
Бояре плохие. Царь хороший. Знаем, плавали.. После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 6419
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну i пливi далi, не загорожуй...
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы какие то обидчивые стали. Кидаются на все , что видят)
 показать весь комментарий
 
После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 1512

а шо такое? Трофимов и Тимошенко штаны преЗЕденту не поддержали???
 показать весь комментарий
 
 
А что случилось? До пива шаурму не подали
 показать весь комментарий
 
 
Наверное самое смешное на фото с зелей ,это когда он делает умную и серьезную морду лица.
 показать весь комментарий
 
 
"На вид у Трофимова есть! У него строгого с предупреждением нету. Какие будут предложения?"
 показать весь комментарий
 
 
А я предлагаю уволить Трофимова, Богдана, Шефира и отправить в Ростов их начальника!
 показать весь комментарий
 
 
Царь-батюшка суров, но справедлив. Правильно делает что гоняет своих бояр. А то ишь распоясались!
 показать весь комментарий
 
 
зеля боре спор проиграл, и у холопов чубы трещат
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петики, не тупите! Попробуйте хоть что-нибудь толковое придумать. Одни дебилы остались на форуме. Похоже, самые дешёвые...
 показать весь комментарий
 
 
Тупее чем ты, зелерыговское уе... еще поискать надо. Лижешь путлеру и зеле? не отвлекайся, жуй-жуй-глотай!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так денег нет. Контрабандистов придавили, на янтарных промыслах затишье. За малые деньги в порохоботы идет одно говно.
 показать весь комментарий
 
 
Верно. Это говно плавает на всех украинских форумах.
 показать весь комментарий
 
Ну чем же ещё ЗЕбаньку потешить электоральных лохопедин и лохмандеев (дам и господ), как не весёлыми пенделями, столь задорно втыкаемыми специально подготовленной ЗЕ-челяди. Ведь для того она и челядь.
 показать весь комментарий
 
 
Лукашистам тоже нравится, когда царь даёт разгон боярам, чего только стоит разгон за обосранных коров, месяца на полтора разговоров о мудрости великого Лукашенко хватило...
 показать весь комментарий
 
 
А, что же Богдан, своих замов не может наказать...!?
 показать весь комментарий
 
Він під загрозою звільнення "за власним бажанням з моменту бажання".
 показать весь комментарий
 
 
Не справились с диверсией против Филатова?
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть ці господарники щось несвіже підложили сіятєльству в сумку і стався колапс стравохода. После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 5910
 показать весь комментарий
 
А самому богдану обьявить выговор засцал.... После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 5048
 показать весь комментарий
 
 
Привет А самому богдану обьявить выговор засцал....


 показать весь комментарий
 
 
Фото Зеленского зачетное, переживает, смесь страха и ответственности. Что ж поделать если вся политическая элита за 28 лет полностью себя уничтожила.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх