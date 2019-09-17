 После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом говорится в Указе главы государства №699/2019 от 17 сентября "О привлечении к дисциплинарной ответственности".

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В.Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор:

- Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса Президента Украины;

- Тимошенко Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в Указе.

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Напомним, Зеленский посетил Днепропетровскую область 14 сентября.