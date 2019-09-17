EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  1556  87
Все про:расследование (2565) Евросоюз (12585) Гонтарева (762)

 ЕС отреагировал на серию атак против Гонтаревой: "Ожидаем незамедлительного расследования"

Делегация Европейского Союза в Украине назвала неприемлемой серию нападений против экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в твиттере дипломатической миссии, передает Цензор.НЕТ.

"Серия недавних атак на личность и имущество бывшего главы НБУ недопустимы, как заявил сегодня утром президент Украины. Мы ожидаем, что правоохранительные органы проведут расследование и привлекут к ответственности виновных без промедления", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Гонтарева: Мне угрожали последние пять лет. Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3148896
 
 
 Топ комментарии
 
ну ты ведь все знаешь, насыпь им пруфов.
облегчи работу.
 показать весь комментарий
 
А может, зебил, сначала расследуют - Почему всё, что связано с Коломойским имеет такую большую активность в Украине?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Мошенница еще та. Как ее назначили?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У Пети надо спросить.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Без ЕС и США тоже не обошлось. Теперь своих отмазывают.
 показать весь комментарий
 
 
Еще одна новость - США призывают защитить Гонтареву. Подтвердили.
 показать весь комментарий
 
этих двух говнюков, которые за угоду всем, кому не лень , сдавали страну- в крематорий
 показать весь комментарий
 
 
молниеносная реакция... (могут же когда захотят)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
гонтарева таки выпросила этими девыми поджогами себе теплое местечка в британии, умная баба.
 показать весь комментарий
 
 
Гроші будь-кому очі закриють, навіть британцям
 показать весь комментарий
 
рептилоиды, возглавляемые пашинским
 показать весь комментарий
 
Стопудово. ЕС отреагировал на серию атак против Гонтаревой: "Ожидаем незамедлительного расследования" - Цензор.НЕТ 354
Только Коломойский объявил зебилам, что в США и ВБ его больше в вымогательстве, шантаже и убийствах не подозревают, как вот опять.
 показать весь комментарий
 
Пусть организует засады возле ее домов и ловит поджигателей, сдает их другу Арсену.
Для него это будет не накладно и репутацию свою защитит.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Велика народная любовь... В ЕС так не любят.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Добилась таки, говна, своего. Но за филей всё равно возьмут.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а коли сабака рюкзаков буде раслєдовать, скільки вкрала гонтарєва у держави?
 показать весь комментарий
 
 
Сразу после того, как расследует злоупотребления, подкуп и дезинформацию в СМИ на выборах 2019 и преступную деятельность Коломойского.
 показать весь комментарий
 
 
главное по концу следствия на беню не выйти а то оччень не удобно получится
 показать весь комментарий
 
 
А может сначала пусть ЭС расследует ее счета в западных банках,имущество,недвижимость ее и ее окружения?
 показать весь комментарий
 
 
ну ты ведь все знаешь, насыпь им пруфов.
облегчи работу.
 показать весь комментарий
 
 
Когда назначат ген.прокурором,тогда и займусь,а пока вынужден заниматься просвещением неуков типа ...я.
 показать весь комментарий
 
 
Неук Рябошапка не додумался до такого?
Зачем же его такого назначили?
 показать весь комментарий
 
Там многих назначили погадав на кофейной гуще,начиная с зеленского.
 показать весь комментарий
 
ЗубожЫлы все знают, все слышали. Читают правда по слогам и охранниками в супермаркетах почему-то работают.
Но все подозрения у них обоснованы надписями на заборах и эфиром Г+Г. Так что сомнений быть не может.
 показать весь комментарий
 
 
А может, зебил, сначала расследуют - Почему всё, что связано с Коломойским имеет такую большую активность в Украине?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ты хочешь что бы и дальше Петина активность продолжалась?
 показать весь комментарий
 
Зебил, я хочу, чтобы Украина, под водительством Зелемойского, побыстрее попала к нам в таёжный союз. У тебя разве не такие же желания?
 показать весь комментарий
 
 
Вот ты мокшанин упоротый!Я на зеленского пуй ложил точно так же как и на порошенко. А теперь еще и ты в эту компанию добавился.
 показать весь комментарий
 
Зебил, твой выбор был - Зелемойский, т.к. в результате твоей "патриотической" борьбы он стал президентом.
 показать весь комментарий
 
У меня желание одно,что бы ты укусил меня за какашку!
 показать весь комментарий
 
В какое место, зебил, если твоя какашка начинается на макушке, а заканчивается на пятке?
 показать весь комментарий
 
Не против, если под черепушкой твою какашку выгрызу, она у тебя там самая вонючая?
 показать весь комментарий
 
Твои фантазии настолько же тупы как и посты.
 показать весь комментарий
 
 
И потом вы жалуетесь, что живете хреново. С такими мечтами нифига не удивительно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
кому, кроме гонтаревой, это выгодно? и, на сколько эта баня была застрахована?
 показать весь комментарий
 
Интересную сегодня информацию выложили на другой ветке

Сергей Лещенко, доверенное лицо Зеленского, выложил видео, где Коломойский угрожает сдать Украину "русским" и атаковать ТЭЦ и офис "Укртрансгаза" - кадры

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/175393_1554325926
 показать весь комментарий
 
 
С какого Лещенко стал лицом Зеленского? Он сам себя назначил?
 показать весь комментарий
 
Зеб, высунься в окно и спроси у бабок на скамейке - "С какого?", если не видишь название статьи и ссылку на неё.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а поконкретнее кто это в т.н. ес так озаботился мыролюбной свиножабой сатановской. Имя этого демократа.
 показать весь комментарий
 
 
В очередь ее поставьте, после Гонгадзе и Шеремета ее очередь на расследование.
 показать весь комментарий
 
Євросовок захищає свою агентуру злочинців.
 показать весь комментарий
 
 
это Баканов статьи про Гонтареву пишет. ************ ищет. вот кто тебя залайкает - всех завтра загребут.
 показать весь комментарий
 
пусть ЕС поможет украинским спецслужбам, расследовать хищения гонтаревой и поросенко, в результате которых, гривна обесценилась, поросенко и его подельники вывели в офшоры миллионы, а народ Украины оказался за чертой бедности))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так они этого и хотели.
 показать весь комментарий
 
враги сожгли родную хату, сгубили всю ее семью ЕС отреагировал на серию атак против Гонтаревой: "Ожидаем незамедлительного расследования" - Цензор.НЕТ 3453
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В военное время хищение и убитки таких масштабов приравнивется квисшей мере.так что жалости ниукого небутет к єтой особи если она вдруг с небоскроба випригнет или от инфаркта сконаєт .от судьби неуйдеш лярва
 показать весь комментарий
 
Ви наші сусіди з усіх сторін, яке ваше діло до наших подій?! Ви краще повертайте з ваших банків вкрадені в Україні гроші та тих злочинців, які грабують Украхну та її народ. А не сприяєте цьому, щоб жити за рахунок слабших. Якщо ви робите з людей варварів, то знайте скоро цих варварів стане занад то багато і вони прийдуть до вас і буде всім лихо. І ви нічого з цим не зможете зробити. Ось тоді настає найгірше, коли начеб то розумні та розвинені, найо*ують самі себе............ Це стосується всіх і у всіх сферах.
 показать весь комментарий
 
ЗЕлёная ботва продолжает тупость демонстрировать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Насыпте валерке новичка с полонием и все дела
 показать весь комментарий
 
Евро оптимисты, немедленно извиняйтесь.
 показать весь комментарий
 
Итого Запад уже сказал ЗЕ "фу" насчет Гонтаревой и Порошенко.

Неужели Коломой проигнорирует и подставит своего самого независимого президента в Мире? ЕС отреагировал на серию атак против Гонтаревой: "Ожидаем незамедлительного расследования" - Цензор.НЕТ 8476
 показать весь комментарий
 
 
Когда это он сказал?
Дайте ссылку, где послушать? ЕС отреагировал на серию атак против Гонтаревой: "Ожидаем незамедлительного расследования" - Цензор.НЕТ 8053
 показать весь комментарий
 
Могу не бесплатно обучить гуглу.
Получи эксклюзивное знание со скидкой и сможешь хвастаться перед другими зебилами.
 показать весь комментарий
 
И Коломойский и Зеленский - дурни. Нет, они конечно думают что очень крутые, а фактически глупые людишки. Интересно, кто ими манипулирует?
 показать весь комментарий
 
В этой матрешке выше Коломойского только бог Яхве.
 показать весь комментарий
 
А уж как 35 млн украинцев ожидает незамедлительного расследования по Гонтаревой ! Это вам не крики "варовка тимошенка", ее действия реально обездолили украинцев. Простое решение экстрадиция в Украину и выполнение пожеланий ЕС и всех украинцев про справедливый суд
 показать весь комментарий
 
 
Что до сих пор мешает нынешним вернуть доллар по 8 и дешевый газ?
 показать весь комментарий
 
 
А где было это ЕС, когда эта дама выводила деньги в оффшоры.
 показать весь комментарий
 
 
Действительно!!!
Последний сантехник в мощной финансовой стране Украине все знает про деньги и оффшоры, а финансовые разведки Запада нифига не в курсе.
 показать весь комментарий
 
 
да западу уже давно пофигу на Украину, они живут так, как им лучше, а не Украине и украинцам: из этого следует - меньше слушать запад и делать как выгодно украинцам, а поджег очень выгоден гонтаревой - теперь ее украинцы преследуют по "политическим" мотивам, а это называется своим оправданием.
 показать весь комментарий
 
Ну я ж и говорю. Полуграмотные жлобы лучше загнивающего Запада знают, как надо!!!

Где-то это уже было... Ах да - на Роисе ж.
 показать весь комментарий
 
 
грамотей, смените пластинку, эта уже устарела
 показать весь комментарий
 
Насчет того, что вы неграмотные жлобы и от 86% кацапов ничем не отличаетесь?

Это будет актуально пока вас не загонят обратно в стойло.
 показать весь комментарий
 
 
А как выгодно украинцам? Вернуться к вам "братишкам" ******** на мокшанские болота?
 показать весь комментарий
 
дамочка, по спокойней, не нервируйтесь, я живу в Украине и не вашего барыги поклонница а у вас сразу ярлыки, приучайтесь к западной культуре
 показать весь комментарий
 
вот и весь разговор, так и прет петиной "западной" культурой, если нет аргументов, тогда только оскорбления
 показать весь комментарий
 
А народ грабить было приемлемо? ЕС отреагировал на серию атак против Гонтаревой: "Ожидаем незамедлительного расследования" - Цензор.НЕТ 960
А бандита с фейерверками нужно найти.
 показать весь комментарий
 
и осудить, зачем сжигал дом, он не виноват, нужно было лерку
 показать весь комментарий
 
А как там путин , медведев, шойгу с миллером и прочие ваши "бедняки" поживают. Не осуждаете?
Ах да, нельзя, а то посадят или дубинками отфигачат.
 показать весь комментарий
 
Гонтарева для Европейской элиты своя...что бы вы тут быдло на ветке не писали!
 показать весь комментарий
 
 
Ну а когда найдут заказчика и заказчицу, европа выдаст их Украине или блть будет дурака включать как с Фирташкой?

А найдут 100%...не нужно быть Энштейном чтоб всех петюшек вывести на чистую воду, было бы желание!
 показать весь комментарий
 
Ты шо??? Самому честному и непримиримому борцу с олигархами? За что???!!!
 показать весь комментарий
 
 
нужно было не дом сжигать, построенный на награбленные у народа деньги,а саму гонтареву
 показать весь комментарий
 
а чому по діамантовим прокурорам, Мосійчуку, Розенблату, товаришу вкритим картатою кковдрою нема заяв. Де заяви?, дволикі покидьки
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх