 ЕС отреагировал на серию атак против Гонтаревой: "Ожидаем незамедлительного расследования"

Об этом говорится в твиттере дипломатической миссии, передает Цензор.НЕТ.
"Серия недавних атак на личность и имущество бывшего главы НБУ недопустимы, как заявил сегодня утром президент Украины. Мы ожидаем, что правоохранительные органы проведут расследование и привлекут к ответственности виновных без промедления", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
Только Коломойский объявил зебилам, что в США и ВБ его больше в вымогательстве, шантаже и убийствах не подозревают, как вот опять.
Для него это будет не накладно и репутацию свою защитит.
облегчи работу.
Зачем же его такого назначили?
Но все подозрения у них обоснованы надписями на заборах и эфиром Г+Г. Так что сомнений быть не может.
Сергей Лещенко, доверенное лицо Зеленского, выложил видео, где Коломойский угрожает сдать Украину "русским" и атаковать ТЭЦ и офис "Укртрансгаза" - кадры
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свою агентурузлочинців.
Неужели Коломой проигнорирует и подставит своего самого независимого президента в Мире?
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Последний сантехник в мощной финансовой стране Украине все знает про деньги и оффшоры, а финансовые разведки Запада нифига не в курсе.
Где-то это уже было... Ах да - на Роисе ж.
Это будет актуально пока вас не загонят обратно в стойло.
А бандита с фейерверками нужно найти.
Всем народом осуждаем!
Ах да, нельзя, а то посадят или дубинками отфигачат.
А найдут 100%...не нужно быть Энштейном чтоб всех петюшек вывести на чистую воду, было бы желание!