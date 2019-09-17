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 Политика Украины
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Все про:Вилкул Александр (368) суд (22545) Колесников Дмитрий (19) поруки (5)

 Суд заочно отпустил на поруки экс-нардепов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова

Экс-нардепы от фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул и Дмитрий Колесников, которым вменяют нанесение ущерба государству, решением суда в Днепре отпущены на поруки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Обоих бывших народных избранников прокуратура просила взять под арест. Но Октябрьский суд Днепра решил отпустить их на поруки. Заседание внезапно назначили накануне вечером. Информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы", - говорится в сообщении.

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5 сентября 2019 года экс-нардепам Вилкулу и Колесникову сообщили о подозрении и объявили в розыск.

25 мая 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о согласии на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и Колесникова.

Следствие установило, что Колесников, находясь в должности председателя Агентства госимущества Украины, совершил "определенные действия", в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м, что нанесло государству убытки в размере более 16 млн грн.

Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, в течение 2011-2012 гг. издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, он издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, находившихся в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.

Источник: https://censor.net.ua/n3148893
 
 
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Думаю, що це недореформований баригою суд, а не якийсь там портнов.
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Ущерб государству нанес - иди сынок на поруки прохлаждайся и наслаждайся наврованным... "Спасибо" нашим "судам"
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не суды, а какое то народное наказание
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святые люди..., эти руки ничего не крали...
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Чего эту тему мусолить, государство из третьего мира.
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суд імені Зялєнского ))
всю мразоту відпустив. і на обмін і так.
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шо ти мелиш. Судова рехворму робив Пепе попередник
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И Порох, конечно же, сохраняет рычаги влияния на них.
Зебобики, неважно, кто привел девушку, важно, кто ее будет кормить, а потом танцевать.
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Спасибо нашему Пепе попереднику за мощно реформированную судебную систему Суд заочно отпустил на поруки экс-нардепов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 1133
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Сергей Енин
Спасибо нашему Зе...
За звільнення Цемаха та помилування кацапських фашистів, які пішли на обмін Суд заочно отпустил на поруки экс-нардепов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 6445

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ни можит такого быть!
то фё порохоскот серит в штаны зебобикам, никак гады не упокоятся....
а может зебобики, в большинстве своем, этого и хотели?...
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ну, так це ахметкины петрушки, великомученики троещинские
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Новая фишка от рехвормированного суда ето теперь можно выйти на поруки даже не приходя в суд? Суд заочно отпустил на поруки экс-нардепов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 2629 Называется, не приду в суд пока не узнаю что выиграл суд, ато вдруг проиграю и повяжут. Я такой другой страны не знаю....
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Что интересно - при потужном рошене никаких судов над Вилкулом и Колесниковым вообще не было, но виноват все равно Зеленский потому что не посадил фсех.
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Если еще и этих пристрелят, будет вообще атас. Суд заочно отпустил на поруки экс-нардепов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 3436
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Ці руки нічого не крали, просто переписували ділянки на котів...
https://www.youtube.com/watch?v=wHWkbFSEz78
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в Днепре нет "Октябрьского" суда... есть Жовтневый и то...как бы вопрос... ибо весь район уже пару лет как переименован в Соборный...и неужели суд этого района не декоммунизирован (хотя бы в названии ?))))
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Заседание внезапно назначили накануне вечером. А че не в сауне за городом с проститутками? Нух*я етот суд и ети мусора вообще нужны Украине? Они только ущерб на десятки миллиардов долларов в год приносят государству.
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