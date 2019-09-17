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 Политика Украины
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 Прозрачная приватизация и конкуренция: представители крупного бизнеса подписали меморандум о принципах предпринимательства

Представители 9 украинских финансово-промышленных групп подписали меморандум взаимодействия власти и бизнеса, который закрепляет принципы ведения бизнеса.

В меморандуме перечислены 15 принципов ведения бизнеса, которым должны следовать подписанты: независимость Нацбанка, выполнение условий соглашения ассоциации с ЕС, прозрачность и простота налоговой системы, судебная и антикоррупционная реформы, рынок земли, прозрачная приватизация, борьба с рейдерством, доступ к данным о конечных владельцах предприятий, поддержка конкуренции и лишение СБУ функции расследования экономических преступлений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"В Украине уникальный экономический консенсус. Мы получили шанс уменьшить коррупцию, защитить право собственности и упростить ведение бизнеса", - сказал экономист Андреас Аслунд, который подготовил меморандум.

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Документ подписали Олег Бахматюк, владелец компании "Укрлендфарминг", Сергей Тигипко, владелец группы "ТАС", Андрей Ставницер (группа "ТИС"), Джок Мендоза-Вилсон директор по международным связям корпорации СКМ Рината Ахметова, а также представители компаний "Буризма" Николая Злочевского, Smart Holding Вадима Новинского, "Эпицентр" Галины и Александра Герег.

Среди подписантов форума нет совладельца "1+1" Игоря Коломойского и его бизнес-партнеров.

"Было два бизнесмена, которых мы не приглашали подписать эти принципы, но их фамилии я называть не буду", – сказал Аслунд.

Источник: https://censor.net.ua/n3148890
 
 
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будет иметь такую же силу как и Будапештский?
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Бєня, я так понял, положил на этот рояль. Прозрачная приватизация и конкуренция: представители крупного бизнеса подписали меморандум о принципах предпринимательства - Цензор.НЕТ 3342
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