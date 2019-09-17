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 Политика Украины, Общество
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Все про:реформы (3387) Гонтарева (762) Омелян (659)

 Сначала тебе говорят делать реформы, но после первой победы СМИ называют тебя "насильником и коррупционером", - Омелян

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал членам нового правительства о своем опыте проведения реформ и связанных с ними трудностях.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Делай реформы, говорили они. Ты будешь героем, уверяли они. История все расставит на свои места, утешали они... Ты ломаешь первую схему. Аплодисментов нет, зато в прессе ты появляешься впервые как "коррупционер, идиот, убийца, насильник". Потом оказывается, что одинаковые по тексту публикации в интернет-СМИ и даже по ТВ щедро оплатил человек, схему которого ты сломал и из-за тебя этот человек стал беднее. Далее ты ломаешь схемы уже серьезных людей, имеющих доступ в самые высокие кабинеты... Количество негативных публикаций в прессе о тебе зашкаливает", - отмечает экс-министр.

После этого, добавляет Омелян, общество начинает верить, что "с этим реформатором что-то не так, раз все журналисты о нем пишут".

"Дальше - еще веселее. Ты со святой верой, что реформы проходят во всех сферах, обращаешься за поддержкой к реформированным, новосозданным правоохранительным органам... В ответ сначала молчание, а затем возбуждаются уголовные дела. Правда, против тебя самого, - продолжает экс-чиновник. - После твоего увольнения тебя еще долго догоняют: уголовными делами, травлей в прессе, горят твои машины, дома, травят семью, преследуют тебя лично".

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"С таким подходом к реформам, мы скоро будем реформаторов даже не в цирке искать, а сразу в тюрьме: выпил-сделал реформу-обратно в тюрьму!" - резюмирует экс-министр.

Сначала тебе говорят делать реформы, но после первой победы СМИ называют тебя насильником и коррупционером, - Омелян 01
Сначала тебе говорят делать реформы, но после первой победы СМИ называют тебя насильником и коррупционером, - Омелян 02

Источник: https://censor.net.ua/n3148889
 
   
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Вобщем хреновый народишко реформатору попался. Неблагодарный
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Такие крутые реформаторы! Почему падение ВВП в 2 раза и откат на 50 лет назад?
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Да да ты великий украинский рехворматор инфраструктуры. Основатель украинского Гипперлуп Сначала тебе говорят делать реформы, но после первой победы СМИ называют тебя "насильником и коррупционером", - Омелян - Цензор.НЕТ 6461
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Омелян - "борець с корупцією". ))))
Гіперлупа недороблена.
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Короче - Омелян решил запугать новых людей, чтобы и не вздумали чего реформировать.
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Жека Вольн


Помогите разобраться (ретвит приветствуется) Узеленского не нашлось денег на украинскую книгу, украинское кино или украинских детей (Пласт), но нашлись
ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ (+ скидки на **************) для ̶о̶л̶и̶г̶а̶р̶х̶а̶ предпринимателя Коломойского.
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Ксения на культуру запланировано 8,6 млрд. грн. Шо ты мелешь придурошная
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на фільмікі зеленского ?
навіть не сумніваюсь..
але чи культура це ?
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Реформи которие уходшають жизнь простых людей это не реформы... реформы должны быть проведены за счте тех у кого есть деньги, а не за счет нищего 90% населения...
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У нас як гроші рахувати, так всі бідні.
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Правильная реформа - отбрать и поделить, а вотку сразу выпить, бо ее делить трудно...
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Во гонит! Кто когда-то называл его убийцей и насильником? Прожектер и балабол - это да!
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Гиперлупыч затянул мазу за Гонтареву. Век воли не видать!
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Пусть спустятся вниз и посмотрят, какие они реформы провели, подонки.
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имхо из него неплохой премьер получился бы
судя по тому шо нынешний ничего лучше не придумал чем слизать у омеляна идею гиперлупа (чорнобалтийский канал через таёжный союз)
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Самокатчику до Омеляна, как на самокате до Аляски...
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фантомные министры с фантомными болями - Омелян, Супрун. Идите гиперлупы и косатые хиппи дремучим лесом. Идите, идите...
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Ну шо, висновок: і слово, і діло. Одне слово нічого не варте, одне діло ніхто не побачить. Це політика: палки, помиї, завжди невдоволені, тут навіть щоденної фейсбучної комунікації замало. Нічо, дорослішаємо.
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а что там с потужным премонтом дорог когда емельян мыролюбно все реформил? что там с гиперлупом? или он его вместе с баблом на ремоет дорог тоже отреформил?

И не помогли свиносоевые всхрюки о том что в Украине 4000 км дорог мыролюбно отремонтировали.
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Тобто можна і не ремонтувати, бидло все одно не оцінить?
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он этим и занимался. а бабло с акцизов топлива мыролюбно, по свински реформировал. Где бабло?
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Гляньте краще-но у дзеркало, де мозок?
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да бедолага он, гыперлуп не построил. медведи на лисапеде в мацкву не поехали, осталось тока вове на танке по красной площади проехаца и делиться со свадебными фотографами бесценным реформаторским опытом Сначала тебе говорят делать реформы, но после первой победы СМИ называют тебя "насильником и коррупционером", - Омелян - Цензор.НЕТ 281
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Хоть бы этот гипперлупыч за 5 лет навел порядки на Укрзализнице.
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все именно так - после местных выборов в 2010 и 2011 - я лично поехал пожить в Чехию - ну пока не договорился ,шо можно возвращаться ,в начале 2013 - после этого, я в политику, не играю ,хватит - даже бабушка с семечками и то чья та - как то так было - пытаешься шо то изменить - выходишь на поле других игроков,а им не нравиться,а некоторым и активно не нравиться и вот ,не имея с этого не чего ,ну кроме морального удовольствия,шо поступаешь хорошо,начинаешь подтачивать томагавк и не смываешь боевую раскраску с лица - так шо я лично его очень,очень понимаю - вопрос возникает - а зачем? - если можно и дальше стрегти зебилов, без напряжения и спокойно спать)))))
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У тебя Емельян побед пока что не было . разве ,что подворовал пару миллионов долларов .
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Омелян, ты после пяти лет реформ пассажирские вагоны видел? Я сколько себя помню, они все время одинаковые, херовые. А мне уже лет ого-го...
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