 Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам командира батальона подполковника Вооруженных сил США Майкла Старза, эти учения являются серьезным прорывом в отношениях между НАТО и Украиной.

"Ведь они демонстрируют совместимость военных подразделений наших стран", - добавил подполковник Вооруженных сил США.

По замыслу учений страна-агрессор коварно вторглась на территорию Украины. Заняв определенную территорию, организовали участок обороны.

Задачей украинско-американского подразделения было выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт. В учениях с боевой стрельбой участвовали штатный механизированный взвод одного из подразделений МЦМБ и штатный пехотный взвод Вооруженных сил США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 лет количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в 15 раз, превысив 27 тысяч человек, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Корректировка и маневр огнем артиллерии осуществляли совместно воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины и США.

Примечательно, что все боевые действия подразделения проводили с применением только штатной техники: украинцы - БМП-1, американцы многоцелевых автомобилей -HMMWV.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2019" стартовали на Львовщине, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Командовал объединенными взводами и операцией американский офицер - командир роты. Согласно определенным задачам командир ставил задачу украинским или американским военнослужащим. Слаженность действий просто поражала.

Отмечается также, что два взвода Вооруженных сил разных стран, объединенные общим управлением умело смогли прикрыться огнем артиллерии, использовать свое штатное оружие, организовать огневое прикрытие действий друг друга. Также подразделения показали полную управляемость и совместимость средств связи.

Все это ярко свидетельствует о том высоком уровене на который поднялись украинские военнослужащие. Теперь их обучение нужно сравнивать не по старым стандартам, а по прогрессивным боевым нормативам развитых стран мира.



















Фото: пресс-служба Минобороны