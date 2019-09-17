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Все про:Львовщина (1741) Минобороны (5941) США (15347) учения (2169)

 Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения. ФОТОрепортаж

На территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялись совместные учения украинско-американского подразделения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам командира батальона подполковника Вооруженных сил США Майкла Старза, эти учения являются серьезным прорывом в отношениях между НАТО и Украиной.

"Ведь они демонстрируют совместимость военных подразделений наших стран", - добавил подполковник Вооруженных сил США.

Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 01

По замыслу учений страна-агрессор коварно вторглась на территорию Украины. Заняв определенную территорию, организовали участок обороны.

Задачей украинско-американского подразделения было выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт. В учениях с боевой стрельбой участвовали штатный механизированный взвод одного из подразделений МЦМБ и штатный пехотный взвод Вооруженных сил США.

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Корректировка и маневр огнем артиллерии осуществляли совместно воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины и США.

Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 02

Примечательно, что все боевые действия подразделения проводили с применением только штатной техники: украинцы - БМП-1, американцы многоцелевых автомобилей -HMMWV.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2019" стартовали на Львовщине, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Командовал объединенными взводами и операцией американский офицер - командир роты. Согласно определенным задачам командир ставил задачу украинским или американским военнослужащим. Слаженность действий просто поражала.

Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 03

Отмечается также, что два взвода Вооруженных сил разных стран, объединенные общим управлением умело смогли прикрыться огнем артиллерии, использовать свое штатное оружие, организовать огневое прикрытие действий друг друга. Также подразделения показали полную управляемость и совместимость средств связи.

Все это ярко свидетельствует о том высоком уровене на который поднялись украинские военнослужащие. Теперь их обучение нужно сравнивать не по старым стандартам, а по прогрессивным боевым нормативам развитых стран мира.

Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 04
Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 05
Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 06
Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 07
Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 08
Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 09
Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 10
Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 11
Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 12
Фото: пресс-служба Минобороны 

Источник: https://censor.net.ua/n3148887
 
 
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Надо бы макет Кремля с пристройкой Лубянки построить и на нём тренироваться.
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Два взвода - это круто. Зато каких! Львов и США - сила!
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шо, привел свой диван в полную боевую готовность? Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання об'єднаного українсько-американського підрозділу - Цензор.НЕТ 6598
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Нахрена, можно скрепных с особой челюстью к мишеням поприматывать в стиле Мэд Макс дорога ярости 2.Це ж Яворiвщина хлопаки. Анегдот на тему - грузин и гуцул сидят в Карпатах и спорят у кого в горах это дольше, грузин - у нас крикнеш и эхо целый вас отзывается, а гуцул а у нас гукнеш i десь добу або 2. Ныверю.Ну от дивись - МОСКАААЛь и отзыв везде москаль москаль доносится, ось так чуешь день або два, поки десь його тут не знайдуть.
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Не, там месные лазят, медные ободки с стреляных снарядов отдирают, все болванки без них валяются.
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Каждый год Москва отмечает 9 мая, но почему-то никогда не празднует 17 сентября. Именно в этот день 80 лет назад во Вторую мировую и вступил сталинский СССР. На стороне союзной Германии. Перейдя в 5 часов утра польско-советскую границу.
Вот как всё начиналось. Как воевали деды...

Почему не пишешь об этом сегодня цензор ?
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