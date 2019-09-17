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Все про:задержание (5499) Молдова (1046)

 Глава пропагандистского агентства "Sputnik Молдова" Новосадюк задержан в Кишеневе по делу о хищении $1 млрд

В Кишиневе задержали руководителя информагентства и радио "Sputnik Молдова" Владимира Новосадюка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Задержанный доставлен в НЦБК (Национальный центр по борьбе с коррупцией. - Ред.) и дает показания следователям.

В пресс-службе НЦБК сообщили, что Новосадюк задержан по обвинению в причастности к действиям, которые привели к краже группой лиц $1 млрд из банковской системы Молдовы.

Ранее сообщалось, что Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы задержал двух депутатов государственного парламента. Ими стали Марина Таубер и Регина Апостолова из "Партии Шора". Перед этим с них сняли депутатскую неприкосновенность.

Напомним, в 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148886
 
   
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