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 Политика Украины
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 Украина может потерять три четверти экспорта железорудного сырья в случае принятия законопроекта №1210, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

Принятие законопроекта №1210 приведет к потере для украинских производителей трех четвертей экспорта железорудного сырья в случае падения мировых цен.

Об этом заявил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков после совещания в ГФС, посвященного вопросу изменения ставок рентных платежей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МинПром.

"Даже работники фискальной службы признают, что принятие законопроекта в нынешнем виде фактически включит режим автопотопления отрасли в условиях снижения цен на мировом рынке. А мы все ожидаем, что рынки пойдут на спад уже в следующем году", – отметил он.

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А.Каленков выразил уверенность, что в случае принятия законопроекта №1210 финансовые потери украинского государства значительно превысят поступления от повышенных ставок рентных платежей."Остановится часть производства, поскольку мы потеряем китайский и большую часть европейского рынка. То есть фактически мы потеряем 75% всего нашего экспорта ЖРС. Под вопросом стоит более 2 млрд долл. валютной выручки", – подчеркнул он.

Как отметил президент "Укрметаллургпрома", поскольку затраты на горнорудных предприятиях носят условно-постоянный характер, то единственным способом справиться с растущими затратами для ГОКов неизбежно станет увольнение сотрудников.

"Естественно, все наши предприятия социально-ответственные, и они будут прибегать к увольнениям в самой последней ситуации. Но мы все должны понимать, что под вопросом стоят работники всей отрасли. Только в Кривом Роге на ГОКах работают 50 тыс. человек и 80 тыс. в смежных отраслях в этом регионе. Таким образом, необдуманное принятие законопроекта поставит под вопрос рабочие места всех этих людей", – отметил А.Каленков.

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Как сообщалось, Citigroup Inc. прогнозирует падение цен на железную руду в долгосрочной перспективе, поскольку влияние ослабления спроса в Китае, который является основным покупателем, будет более чем компенсировать рост потребления, наблюдаемый на других развивающихся рынках, включая Индию.

По прогнозам Citigroup, цены на руду в текущем году застынут на "эталонных" 90 долл./тонну, а затем, к концу 2020 года, упадут до 75 долл./тонну и продолжат снижение до 55 долл./тонну.

Источник: https://censor.net.ua/n3148884
 
 
 Топ комментарии
 
Не Украина потеряет,а Ахметов.Не путайте государственный карман со своим
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Еще один Паша Глобус, предсказатель ... .
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а то что вывозя сырье через оффорные хвирмочки этот паночек залазит в карман нашим детям и внукам - так это ХОРОШО...(((
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Еще один Паша Глобус, предсказатель ... .
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Нефиг только сырье экспортировать, нужно самим что-то производить. Олигархи превратили Украину в грязный сырьевой придаток, перерыли всю землю как свиньи, подняли радиационный фон, уничтожили чернозем, уничтожили леса и все безнаказано За 9 лет 4 млн га леса вывезли контрабандой и деньги себе в карман. Где наказание преступников? Чем занималось СБУ и ГПУ? Может хоть сейчас посадят этих сатанистов и конфискуют наворованное.
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нормальный бизнесмен должен рассчитать риски, что когда-то халява закончится и надо быть готовым Украина может потерять три четверти экспорта железорудного сырья в случае принятия законопроекта №1210, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков - Цензор.НЕТ 4232
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Не Украина потеряет,а Ахметов.Не путайте государственный карман со своим
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а то что вывозя сырье через оффорные хвирмочки этот паночек залазит в карман нашим детям и внукам - так это ХОРОШО...(((
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Не шатай рояль,бездельник, наш Юзик с фотографом все просчитали...
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Пора прекращаать торговать сырьем, как банановые республики и начинать развивать наукоемкие произвдства. Оставте хоть что ни будь детям!
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"Только в Кривом Роге на ГОКах работают 50 тыс. человек и 80 тыс. в смежных отраслях в этом регионе. Таким образом, необдуманное принятие законопроекта поставит под вопрос рабочие места всех этих людей", - отметил А.Каленков. "
Раз проголосовали за Шмарклю - значит они согласны на такую жертву. И не стоит им так переживать - они же все сейчас президенты (с).
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В ЕС, США, Канаде действуют высокие заградительные пошлины на продукты переработки железной руды, которые защищают собственных производителей. Вот и приходится Украине поставлять им только сырье по дешевке, на грани рентабельности. Повысят налог на 2% и все накроется медным тазом.
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А почему бы не продавать в РФ, раз в ЕС, США, и Канаде высокие заградительные пошлины. ТВЭЛы для АЭС у них покупаем за валюту.
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а бене пофиг, всяегожизнь состоит из отжиманий Украина может потерять три четверти экспорта железорудного сырья в случае принятия законопроекта №1210, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков - Цензор.НЕТ 8795
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Из статьи - "Даже работники фискальной службы признают, что принятие законопроекта №1210 в нынешнем виде фактически включит режим автопотопления отрасли...." Украина может потерять три четверти экспорта железорудного сырья в случае принятия законопроекта №1210, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков - Цензор.НЕТ 5553
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Только не путай свою личную шерсть с государственной....

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Экспортируйте прокат, а не руду. Тоже мне отрасль - добыть открытым способом загрузить в вагоны и отправить. Это они называют отраслью? Хотите так - башляйте в бюджет побольше, недра это всеобщее достояние, а не "отрасли" с длинными щупальцами с присосками.
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Ух как оно завизжало. Нехрен породу продавать. Здесь перерабатывай. Когда-то экспортеры подсолнечника так же завывали. А теперь практически первое в мире по производству подсолнечного масла. Так что успокойся, лоббист хренов.
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Украине нужно больше заниматься машиностроением, а не поставками "металлолома" слябов и др металлопродукции под металлолом,металлургию нужно упразднить до 39% и этого будет хватать на...
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Почему не занимается. Занимается. Вот генеральный директор краматорского НКМЗ(одного из крупнейших в мире производителей тяжелого машиностроения(с)) Геннадий ***** сидит в Москве на Металл-Экспо(январь 2019-го) и хвастается что основным потребителем продукции предприятия является Россия(50%).


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Только проститутки торгуют своим телом.
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Всё правильно хватит в шахтах сидеть восстанавливайте металлургию.Покупал двутавр недавно был в шоке в Украине продают Польский двутавр в жизни себе не мог такого представить(((Спасибо нашему кормильцу татарину рыжему как говориться хозяйственник...
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Каленкова уже давно треба судити. І дати років 15.
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Украина худая,а олигархи жирные.Надо платить ,Федя ,надо.Надо снять запретительные пошлины на экспорт лома и всё будет пучком.Тогда экспортный доход не только лукавой кучке тдостанется.Да и цена на приём лома повысится.Я знаю где есть залежи лома,может расконсервирую,а на пенсию толко ноги протянуть.
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это уже финальное выступление ассоциации сборщиков металлолома или дали будэ?
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переживает каленков за олигархов падло ! Ты еще профсоюзы собери . как обычно это делаете.
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ну и ша, подумаеш ахметов будет не много меньше оплачивать игрокам шахтера.
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