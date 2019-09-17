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 Политика Украины
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 Призываем Раду предоставить право переселенцам и трудовым мигрантам проголосовать на местных выборах, - Мониторинговая миссия ООН по правам человека

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает Верховную Раду предоставить временно перемещенным лицам (ВПЛ) возможность голосовать на предстоящих местных выборах.

"Мы призываем парламент принять меры для того, чтобы предоставить ВПЛ и трудовым мигрантам возможность проголосовать на местных выборах, запланированных на 2020 год", - сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции во вторник в Киеве, представляя доклад о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 мая по 15 августа 2019 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она отметила, что Мониторинговая миссия будет следить за развитием событий вокруг Избирательного кодекса, на который президент Украины Владимир Зеленский наложил вето, предоставив парламенту 30 дней на внесение изменений в документ.

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Богнер подчеркнула необходимость решить проблему с выплатой пенсий жителям временно неподконтрольных территорий Донбасса: "Пенсии следует выплачивать всем, кто имеет на них право, независимо от места их проживания. Это настоятельная рекомендация. И мы надеемся, что новое правительство будет считать ее одним из приоритетов".

Кроме того, в Миссии отмечают, что нужно найти механизм погашения задолженности по выплате пенсий.

Вместе с тем Миссия ООН считает положительным знаком решение Кабинета министров о компенсациях семьям, чьи дома разрушены вследствие конфликта на Донбассе. Однако ряд вопросов вызывает у нее обеспокоенность, в частности условие, согласно которому претендующие на компенсации лица должны проживать в том же населенном пункте, где находится и разрушенное жилье, а также то, что средства на эти нужды будут предусмотрены в бюджете после 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3148883
 
 
 Топ комментарии
 
C чего вдруг беженец или временно проживающий в моем районе должен решать, как должен жить район/область и т.п.??? Они уже у себя наголосовали. Пусть идут и голосуют по месту своей постоянной регистрации, а тут дебилов и своих полно.
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вы еще кацапов попросите проголосовать за процветание Украины, результат будет одинаковый.
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А украинцы, работающие легально в Европе, голосуют там на местных выборах?
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Дать ему мешок с пенсиями и хай едет раздаёт.
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Киевляне с удовольствием проголосовали на выборах в Крыму, а Львов отлично проголосовал бы за мера Москвы какого-либо Миколу Шевченко!

Почему Мониторинговая миссия ООН молчить, не призывает *****???

Хочу пиво в москве по 5 гривен!
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вы еще кацапов попросите проголосовать за процветание Украины, результат будет одинаковый.
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Голос Гонтаревой очень важен.
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оккупированные территории должны быть на содержании оккупанта.
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Уже проголосовали, хватит, тем боле, займитесь правами людей, а не прите, куда не надо, там зоологи ими уже занимаются.
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А украинцы, работающие легально в Европе, голосуют там на местных выборах?
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А не хотят дать право голоса тем, кого в 14 лет паспортизируют? Как паспорт в 14 , так да! Как уголовная ответственность с 14? с 16? так да! А как голосовать , так с 18! А кто уже на финише жизни им побоку всё кроме гречки, так голосуют....Несправедливо с молодёжью поступают!
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КАЦАПЧИК, А КОМУ ДАЮТ ПАСПОРТА В 14 ЛЕТ???????? 😂😅😂
И ГДЕ??????? 😂😅😂
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Тобто надати право голосувати тим, хто не має громадянство України?
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C чего вдруг беженец или временно проживающий в моем районе должен решать, как должен жить район/область и т.п.??? Они уже у себя наголосовали. Пусть идут и голосуют по месту своей постоянной регистрации, а тут дебилов и своих полно.
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Закликаємо ООН відновити дію пакту Молотова і Ріббєнтропа!
А чому ні?
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Если переселенцы имеют право голосовать на местных выборах в Украине, то трудовые мигранты имеют право голосовать на местных выборах в толерастической Европе)
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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает Верховную Раду предоставить временно перемещенным лицам (ВПЛ) возможность голосовать на предстоящих местных выборах. Источник: https://censor.net.ua/n3148883
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Після того, як на виборах у ОРДЛО проголосує вся Україна. Нехай спочатку ООН почне закликати про це сепарів і путіна
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проживающие на оккупированной территории или перебежчики уже проголосовали на референдуме. Они вообще уже не должны иметь право голоса , только после деоккупации. Они живут под чужим флагом и законы не украинские.Только вспоминают украинские законы когда им бабки выплачивать нужно.
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Навіщо ?
Місцеві самі оберуть. Як і завжди.
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а що десь трудові мігранти голосують? тут українці маючі паспорт України чогось не голосують, а трдовий мігрант, який не має паспорту, чогось має право голосувать. маразм.
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Чего это лугандонские переселенцы будут голосовать у меня дома? Я ведь у них не голосую.
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А як щодо цього вилупка в ООН не дуже переймаються...
Закликаємо Раду надати право переселенцям і трудовим мігрантам проголосувати на місцевих виборах, - Моніторингова місія ООН з прав людини - Цензор.НЕТ 507
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Відразу пнх. Навіть не обговорювати. ООНівські імпотенти, де Крим?
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Внутренние переселенцы с оккупированных территорий, имеют украинский паспорт и в большинстве своем проукраинскую позицию. Путинофилы бежали на Россию, асоциальные элементы остались в "молодых республиках".
Ничего страшного нет в участии ВПЛ в местных выборах по месту фактического проживания. А вот если на деоккупированных территориях когда-нибудь будут выборы - они разбавили бы немного зомбированую и дизориентированую часть местного электората.
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"Мы призываем парламент принять меры для того, чтобы предоставить ВПЛ и трудовым мигрантам возможность проголосовать на местных выборах, запланированных на 2020 год", - сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции во вторник в Киеве Источник: https://censor.net.ua/n3148883
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Трудові мігранти мають паспорти України?
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Да, думаю это те же украинцы, не имеющие статуса ВПЛ.
Про не граждан тут речи не идет.
Страшно подумать - из какого "пальца" вы тут зраду насосали.
Чудеса демонстрируете эквилибристики.
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Нафіга ще трудовим мігрантам право голосу? зовсім вже тю-тю? Переселені вони свої, і е дико, що вони не голосують.
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чому срана-терроріст сидить в СОВБЕЗЕ?
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