EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  835  29
Все про:ЦИК (3326) Голос партия (76)

 "Голос" предложил кандидатуру Гевко на должность члена ЦИК

В партии "Голос" предложили кандидатуру Андрея Гевко на должность члена Центральной избирательной комиссии.

Об этом говорится в сообщении на сайте политической силы, передает Цензор.НЕТ.

"Со стороны партии "Голос" на должность члена Центральной избирательной комиссии предложен Андрей Гевко, эксперт в вопросах избирательного процесса, который имеет опыт работы в партийном строительстве и опыт в сфере государственного управления", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предложения по новому составу ЦИК поступят от Зеленского в Раду на этой неделе, - Разумков

Отмечается, что Гевко - один из авторов учебных материалов для членов избирательных комиссий в системе онлайн-обучения "Избирком", а также один из авторов учебных материалов для работников органов ведения Государственного реестра избирателей (2009 год), которые были созданы при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

В то же время в партии "Голос" призывают президента Украины обнародовать кандидатуры на должности членов ЦИК, которые были предложены депутатскими фракциями.

"На прошлой неделе инициаторы отставки Центризбиркома заявляли о "политической предвзятости" и "недостаточной взвешенности" ЦИК. Партия "Голос" не соглашается с такой формулировкой, и поэтому голосовала против отставки Комиссии", - отметили в "Голосе".

Однако, добавили в политсиле, после решения парламента Центризбирком необходимо сформировать снова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Фракции уже предлагают кандидатуры в ЦИК, - Разумков. ВИДЕО

"Поэтому призываем президента подать в ВРУ, в срок, предусмотренный законом, перечень кандидатур, который будет отвечать критериям профессионализма и непредвзятости. Мы настаиваем на максимальной прозрачности при формировании персонального состава ЦИК и требуем заблаговременного объявления кандидатов, что позволит провести анализ их предыдущих действий и заявлений", - отметили в партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3148879
 
 
 Топ комментарии
 
ну да, усьо плахоє то пєця "Голос" запропонував кандидатуру Гевка на посаду члена ЦВК - Цензор.НЕТ 1677 Зе білус вулгаріс, зубажілус- пару звивин(квартал, свати, ми так усталі ат вайни, парашенка всєх абакрал, вова красівчік) і ті функціонують паскудно
 показать весь комментарий
 
В той час поки горить будинок Гонтарєвої, починає диміти репутація ЗЄкоманди ...Коли Бєня вискакує з допущеннями , що Гонтарева палить свій будинок сама , то хтось умнівається , що це САМЕ ВІН покладається на тупість 73 відстотків , які повірять ЙОМУ ... чим нагліш діє Бєня, тим більше вівці йому вірять ...
 показать весь комментарий
 
Варіантів два. Або Зеля повірив у те що він хтось, і його поставили на місце окресливши реальні Бєніни завдання, або Зеля відчув дупою, що виконання цих завдань поставить хрест на рейтингу і тоді ніякий серіал не допоможе...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так как главный по свободе слова Днестор Шуфрич, то Главой ЦИК должен быть Мертвечук. "Голос" предложил кандидатуру Гевко на должность члена ЦИК - Цензор.НЕТ 9328
 показать весь комментарий
 
 
Четыре года ЦИК очолював кавалер ордена Ярослава Мудрого Охындовськый, а тут такой рыгореванш
 показать весь комментарий
 
Вопорсы были к ЦИКу? Или просто нужно поставить людей януковича?
 показать весь комментарий
 
 
Я ж и пишу снять патриотичного Охындовського! Доколе?
 показать весь комментарий
 
А тим часом ... "Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивен в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса", - сказал Гончарук в интервью FT.
 показать весь комментарий
 
Премьер-министр Украины допустил, что Украина может заключить мировое соглашение по Приватбанку с олигархом Игорем Коломойским, но пока неизвестно во сколько это обойдется бюджету. - про це повідомив Гончарук в інтервю для FT

 показать весь комментарий
 
 
да здгаствует наш чесний Вовін суд:
Відпустили на поруки - такий запобіжний захід у Дніпрі обрали двом екснардепам з "Опозиційного блоку" Олександру Вілкулу та Дмитру Колєснікову, йдеться у ТСН.12:00.
Обох колишніх народних обранців прокуратура просила узяти під арешт. Але Жовтневий суд Дніпра вирішив відпустити їх на поруки. Засідання раптово призначили напередодні ввечері. Інформація щодо дати і часу старанно приховувалася від преси. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/eksnardepiv-vilkula-ta-kolyesnikova-vidpustili-na-poruki-1412337.html
і да Вова тут савсєм ні прі чьом, спільні гуляння, бізнес та голосування то всь правакація парашенка
 показать весь комментарий
 
ну да, усьо плахоє то пєця "Голос" запропонував кандидатуру Гевка на посаду члена ЦВК - Цензор.НЕТ 1677 Зе білус вулгаріс, зубажілус- пару звивин(квартал, свати, ми так усталі ат вайни, парашенка всєх абакрал, вова красівчік) і ті функціонують паскудно
 показать весь комментарий
 
 
не можно наш Зелений друг, бути таким тупим...
Суд у цій країні завжди був - влади. Не Віктора, Пеці чи Вови, а влади. Це безхребетна інституція готова прогнутись під будь якого господаря. Так що це суд влади, а хто сьогодні влада?
 показать весь комментарий
 
 
Поздно, невильмишановний. Нефиг ему было горланить при каждом удобном случае "мы отреформировали, мы отреформировали". Теперь-прилипло намертво.
 показать весь комментарий
 
Не для того тут всех Зеленскій разгоняет, чтобы чужіх ставіть. А эті "профессіоналы" потом не послушаются і 73% не намолюют.
 показать весь комментарий
 
 
"Голос" предложил кандидатуру Гевко на должность члена...................."
Ну значить так тому і бути........ "Голос" запропонував кандидатуру Гевка на посаду члена ЦВК - Цензор.НЕТ 3613
 показать весь комментарий
 
Дарма Голос хоче бути у цьому ЦВКу, бо прийдеться відповідати за фальсифікації "Голос" запропонував кандидатуру Гевка на посаду члена ЦВК - Цензор.НЕТ 9068
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский срочно прибыл в КабМин. Гончарук с ним не разговаривает Зеленский злой....... Шо там в КабМине произошло, шо хто знает?
 показать весь комментарий
 
 
"Злые языки" говорят, что Абромавичус вроде написал заяву об отставке и ещё Денис Малюська (министр юстиции). Также Зе дал взбучку Гончаренко за его статью в Financial Times. Гончаренко отказывается брать на себя ответственность за последствия по переделу собственности ПриватБанка........
 показать весь комментарий
 
Варіантів два. Або Зеля повірив у те що він хтось, і його поставили на місце окресливши реальні Бєніни завдання, або Зеля відчув дупою, що виконання цих завдань поставить хрест на рейтингу і тоді ніякий серіал не допоможе...
 показать весь комментарий
 
 
В той час поки горить будинок Гонтарєвої, починає диміти репутація ЗЄкоманди ...Коли Бєня вискакує з допущеннями , що Гонтарева палить свій будинок сама , то хтось умнівається , що це САМЕ ВІН покладається на тупість 73 відстотків , які повірять ЙОМУ ... чим нагліш діє Бєня, тим більше вівці йому вірять ...
 показать весь комментарий
 
 
Бєня зі сміху не помер? Він для чого ЦВК розпускав, щоби його представник Голосу очолив? А зміст? Як потім на наступних виборах мутити?
 показать весь комментарий
 
 
померли мы, когда вы заявили, что много налогов заплатили
 показать весь комментарий
 
Так, але коли ти пенсію в банкоматі зняв, ти ж мене не згадав? А чому? Це я тебе годую, а не твій хитрожопий син, який зарплату у конверті отримує! Наступного разу дякуй годувальнику!
 показать весь комментарий
 
Нічо не зрозумів!? Так партія Славка-Кастрата голосувала проти заміни ЦВК.Тут потрібно бути послідовним, як ПЕС
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх