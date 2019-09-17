 Украина и Польша должны перевернуть страницы совместной истории, которые написаны кровью, - Потураев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил нардеп от "СН" Никита Потураев, который принял участие в симпозиуме "Три революции. Пять лет после Майдана: постреволюционная эволюция ", которая проходит в Варшаве.

"В нашей совместной истории есть страницы, написанные кровью. У нас нет никакого другого рецепта кроме изучения этих страниц, не пропуская ни одной строки, помня что это написано кровью, но все же перелистывать их", - отметил Потураев.

Он подчеркнул, что Президент Украины Владимир Зеленский во время своего недавнего визита в Варшаву четко сформулировал позицию Киева: "Какими бы болезненными ни были воспоминания, мы не должны закрывать глаза на эти драматические эпизоды, мы должны изучать их, доходить до объективных оценок, что и будет залогом нормальных и дружественных взаимоотношений".

По аспектам современных отношений Потураев подчеркнул, что Киеву сейчас на всех международных площадках, в том числе и в Варшаве, нужно рассказывать, что реформы в Украине начали двигаться быстро.

"Конечно, именно из-за скорости мы где-то делаем ошибки, но нет ничего такого, что нельзя исправить", - отметил политик.

Обращая внимание на отношения с Россией, Потураев подчеркнул, что Украина не начинала эту войну, не хочет ее продолжать, но "не может согласиться на такие варианты решений, которые поставят под угрозу территориальную целостность страны".

По его убеждению, кроме использования существующих международных площадок для донесения международной аудитории информации об изменениях в Украине, Киеву нужно также самому создавать такие возможности, в том числе и благодаря усилению украинского вещания на международном уровне.

Напомним, ранее замглавы МИД Пшидач заявил, что в Польше ждут от Украины нового подхода в исторической проблематике.

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