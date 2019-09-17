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 Политика Украины
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Все про:история (1629) Польша (4912) Потураев (16)

 Украина и Польша должны перевернуть страницы совместной истории, которые написаны кровью, - Потураев

Киев и Варшава должны изучить все драматические эпизоды в истории обоих народов, сделать соответствующие выводы и перевернуть эти страницы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил нардеп от "СН" Никита Потураев, который принял участие в симпозиуме "Три революции. Пять лет после Майдана: постреволюционная эволюция ", которая проходит в Варшаве.

"В нашей совместной истории есть страницы, написанные кровью. У нас нет никакого другого рецепта кроме изучения этих страниц, не пропуская ни одной строки, помня что это написано кровью, но все же перелистывать их", - отметил Потураев.

Он подчеркнул, что Президент Украины Владимир Зеленский во время своего недавнего визита в Варшаву четко сформулировал позицию Киева: "Какими бы болезненными ни были воспоминания, мы не должны закрывать глаза на эти драматические эпизоды, мы должны изучать их, доходить до объективных оценок, что и будет залогом нормальных и дружественных взаимоотношений".

По аспектам современных отношений Потураев подчеркнул, что Киеву сейчас на всех международных площадках, в том числе и в Варшаве, нужно рассказывать, что реформы в Украине начали двигаться быстро.

"Конечно, именно из-за скорости мы где-то делаем ошибки, но нет ничего такого, что нельзя исправить", - отметил политик.

Обращая внимание на отношения с Россией, Потураев подчеркнул, что Украина не начинала эту войну, не хочет ее продолжать, но "не может согласиться на такие варианты решений, которые поставят под угрозу территориальную целостность страны".

По его убеждению, кроме использования существующих международных площадок для донесения международной аудитории информации об изменениях в Украине, Киеву нужно также самому создавать такие возможности, в том числе и благодаря усилению украинского вещания на международном уровне.

Напомним, ранее замглавы МИД Пшидач заявил, что в Польше ждут от Украины нового подхода в исторической проблематике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша и Словакия будут поддерживать реформы, проводимые украинской властью, - главы МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3148878
 
 
 Топ комментарии
 
ну якщо през не здатний на публічні виступи державною мовою, то про що можна говорити..
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цікаві заяви..
а чи не те саме робилось і говорилось до них ?
особливо Вятровичем ?
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Теперь историю Украины пишут малоросы зеленой мочой.
Такша переворачивайте, как хотите - обосцаным малоросам пофиг.
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ну якщо през не здатний на публічні виступи державною мовою, то про що можна говорити..
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цікаві заяви..
а чи не те саме робилось і говорилось до них ?
особливо Вятровичем ?
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Поляки самі не хочуть нічого забувати і робити висновків.

Пшеки намагаються нав`язати українцям свій брехливий
світогляд, а потім роблять безневинний вигляд наче їх образили... Що це за
формулювання "геноцид поляків на Волині"?
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ну Вы как будто только родились. Польша всегда так воспринимала. Равно как и Украина всегда была против такого восприятия. это называется ангажированность той или иной стороны, ибо каждая страна продвигает ту историю которая ей необходима. посему правильно говорят, что нужно устранить терки и прийти к общему знаменателю, устраивающему всех.
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каждая страна продвигает ту историю которая ей необходима.

От тільки не тре про інші країни. Почитайте книжки В`ятровича і побачите, що України це не стосується . Польща, росія, угорщина - так !
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Тому що геноцид поляків на Волині був. В 1943 році. По сьогодні є живі свідки, є закатовані трупи в землі, є родичі загиблих, є архіви. Цього вже ніколи неможливо буде замаскувати, забути, замовчати. Це навічно.
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Потураєв у ЗЕ лише для того, щоб відволікати народ від капітуляції.
Все те, що він говорить, немає жодного відношення до того, що робить (і робитиме) ЗЕ.
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очередной миротворческий умственный шедевр от пана подтираева
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