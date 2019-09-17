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 Общество
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Все про:армия (7524) женщины (559) Минобороны (5941) ВСУ (341)

 За 10 лет количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в 15 раз, превысив 27 тысяч человек, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

В современной Украине Вооруженные Силы довольно длительное время оставались традиционно одними из самых консервативных в вопросе пребывания женщин на военной службе. Война на Востоке внесла свои коррективы. Девушки не смогли оставаться дома, когда в боях за свою землю, независимость государства погибали их мужья, сыновья, друзья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по данным Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сейчас в армии 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 - старшие офицеры. Для сравнения, в прошлом году в армии проходили службу 24897, в 2017-м - более 23 000, а в 2008 году их было всего 1800.

Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлен 9916 женщинам, 166 женщин-военнослужащих в период с 2014 года отмечены государственными наградами Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В украинских танковых войсках впервые появились девушки, - Минобороны

Вместе с тем в ведомстве отмечают, что во время проведения АТО/ООС погибли 7 женщин-военнослужащих.

За 10 лет количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в 15 раз, превысив 27 тысяч человек, - Минобороны 01
Инфографика: сайт Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3148877
 
   
 Топ комментарии
 
100% службу тянут мужчины, бабы только место зря занимают. Сидят в основном на штабных должностях, бумажки перекладывают. Физической работой не занимаются, непосредственно в боевых действиях, как правило, не участвуют. В казармах и блиндажах не живут. Ходят на работу на 9:00, в 18:00 бабораб-начальник даёт команду "девочки могут быть свободны". Права у всех равные, а обязанности... так "онижедевочки")
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не думаю что обороноспособность в целом от этого хоть как то возросла
скорее наоборот
увеличилась армия бюджетных дармоедов в штабах
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Так, це показник проблеми. Фактично маємо 27 тис. військових, які у будь який момент можуть відмовитись виконувати військовий обов'язок в бойових умовах.
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В диванных войсках в основном мужики сидят. По этому служить прийдется женщинам в армии За 10 лет количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в 15 раз, превысив 27 тысяч человек, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2186
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Ты все получила: свободу, права... Далі не пам"ятаю.
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Підлога Маккартні Жінки не служать на призові,а тільки контракт.Деякі кажуть за рівні права,то нехай йдуть на призов.
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Почему ? Ты же не сможешь на спущенном колесе и ручнике доехать домой , а они смогут .
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На ручнике не надо ездить, с него надо вовремя сниматься)
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не думаю что обороноспособность в целом от этого хоть как то возросла
скорее наоборот
увеличилась армия бюджетных дармоедов в штабах
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100% службу тянут мужчины, бабы только место зря занимают. Сидят в основном на штабных должностях, бумажки перекладывают. Физической работой не занимаются, непосредственно в боевых действиях, как правило, не участвуют. В казармах и блиндажах не живут. Ходят на работу на 9:00, в 18:00 бабораб-начальник даёт команду "девочки могут быть свободны". Права у всех равные, а обязанности... так "онижедевочки")
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Так, це показник проблеми. Фактично маємо 27 тис. військових, які у будь який момент можуть відмовитись виконувати військовий обов'язок в бойових умовах.
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Не знаю, где ты таких встречал, служил под командованием "девачки"? Не сравнивай их всех под одну ситуацию, я сталкивался и с девочкой снайпером, и с медиками, которые умудрялись делать вещи, на которые мальчикам яичек не хватало, может ты и встретил такую?, лично я, могу говорить лишь о тех, кого сам встречал, претензий к ним нет никаких. Это как по какому то нарколыге или авотару (хоть и разницы особой нет) сравнивать всех мужчин.
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Ты описываешь единичные случаи, подавляющее большинство баб в армии и других силовых структурах - паразитируют. "Это как по какому то нарколыге или авотару (хоть и разницы особой нет) сравнивать всех мужчин." - точно так же нельзя по одной бабе-снайперу или медику судить о них всех. Сталкивался он... Если ты с пингвином в воздухе сталкивался, это не значит, что пингвины летают)
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Офігенне досягнення. У нас завжди армія була забита жінками з однієї причини, бо військовим, яких батьківщина посилає служити не по місцю народження, без зв'язків просто не має куди влаштувати власну дружину, а з часом і доньку. До того ж військова служба для жінки і для чоловіка, це як небо і земля! Це вам не армія Ізраїлю, де є військовослужбовець... У нас це різні категорії, навіть на законодавчому рівні.
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SergTranscarpathian В Ізраїлі теж не все так добре,як ******* показувати.Жінці всеодно в більшості випадкі,важче все виконувати.
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служив і бачив як жінки службу несуть За 10 років кількість жінок у лавах ЗСУ збільшилася в 15 разів, перевищивши 27 тисяч осіб, - Міноборони - Цензор.НЕТ 799 За 10 років кількість жінок у лавах ЗСУ збільшилася в 15 разів, перевищивши 27 тисяч осіб, - Міноборони - Цензор.НЕТ 799. її треба обслужити готове на блюдці піднести тоді вона шось та зробить. мож в Ізраїлі по іншому. в нас би я їх не брав на службу
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Дійсно корисних військовослужбовців жінок надзвичайно мало. В основній масі це баласт чиїхось жонушок, доцічок і т.п., роботу яких допрацьовують чоловіки. І чим більше в частині баласту (особливо на ключових посадах), тим важче працювати.
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