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 Политика Украины
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Все про:ВР (23673) ВСК (179) расследование (2565) Кива (103) Оппозиционная платформа - За життя (6)

 ОПЗЖ предлагает включить в состав ТСК по нападениям на активистов нардепа Киву, который называл Гандзюк "коррупционеркой" и угрожал смертью Стерненко

Общественная инициатива "Кто заказал убийство Кати Гандзюк" предостерегает от включения в состав новой временной следственной комиссии по расследованию нападений на активистов нардепа от партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" Илью Киву, поскольку он имеет явный конфликт интересов с ними.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу сообщества в фейсбуке.

По словам активистов, сегодня в новоизбранной Верховной Раде обсуждается создание Временной следственной комиссии по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, и очень важно не дать превратить этот островок здравого смысла на очередное фрик-шоу. А именно это и произойдет, если в состав ВСК попадет нардеп Илья Кива, кандидатуру которого в состав ВСК подала фракция ОПЗЖ.

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Подчеркивается, что Кива не может быть включен в состав ВСК, поскольку имеет очевидный конфликт интересов с ключевыми фигурантами расследования.

"Так, в эфире Еспресо.TV Кива заявлял, что Екатерина Гандзюк является "коррупционеркой". Это заявление было сделано еще тогда, когда Екатерина была жива и находилась в больнице после нападения. Отец Екатерины подал в суд на Киву и выиграл его. Суд обязал Киву опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала Еспресо.TV. Чего Илья Кива не сделал до сих пор", - говорится в заявлении сообщества.

Кроме того, по словам активистов, Кива находится в системном конфликте, который перерос в судебное противостояние с еще одним активистом - Сергеем Стерненком, чье дело рассматривается в ВСК. Кива неоднократно делал громкие заявления в его адрес, угрожал ему смертью и обвинял в преступлениях, которых Стерненко не совершал, добавляют они.

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"Это первая ВСК, которая будет создана в новоизбранной Раде. Очень важно сделать это с соблюдением всех норм и правил. Регламент ВРУ не допускает включения в состав ВСК депутатов, имеющих личностный интерес в расследовании, и мы призываем всех народных депутатов не допустить издевательства над законом, регламентом и здравым смыслом и не голосовать за тот состав ВСК, в котором будет замечен Илья Кива", - заключают участники инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк".

6 ноября 2018 года Верховная Рада Украины поддержала постановление о создании Временной следственной комиссии парламента по расследованию нападения на активистку и чиновника Екатерину Гандзюк (умерла 4 ноября 2018 - ред.) и других общественных активистов в Украине.

24 июня народные депутаты, которые входили во Временную следственную комиссию по нападениям на гражданских активистов, обнародовали отчет по результатам своей работы. ВСК в частности пришла к выводу, что местные органы власти привлекают коммунальные "муниципальные стражи" для давления на активистов.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

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15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

ОПЗЖ предлагает включить в состав ТСК по нападениям на активистов нардепа Киву, который называл Гандзюк коррупционеркой и угрожал смертью Стерненко 01
ОПЗЖ предлагает включить в состав ТСК по нападениям на активистов нардепа Киву, который называл Гандзюк коррупционеркой и угрожал смертью Стерненко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3148875
 
 
 Топ комментарии
 
Він довідку від психіатра в канцелярію ВР здав? ОПЗЖ предлагает включить в состав ТСК по нападениям на активистов нардепа Киву, который называл Гандзюк "коррупционеркой" и угрожал смертью Стерненко - Цензор.НЕТ 3283
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зеля позволил всему дерьму вернуться в Украину .
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Это Вы про нашего клоуна-президента?
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Він довідку від психіатра в канцелярію ВР здав? ОПЗЖ предлагает включить в состав ТСК по нападениям на активистов нардепа Киву, который называл Гандзюк "коррупционеркой" и угрожал смертью Стерненко - Цензор.НЕТ 3283
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Твари конченные ,этой паскудной банде не должно быть места в Украине !!!!!! ОПЗЖ предлагает включить в состав ТСК по нападениям на активистов нардепа Киву, который называл Гандзюк "коррупционеркой" и угрожал смертью Стерненко - Цензор.НЕТ 8665
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Увидел в ФБ и взял на вооружение:
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
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Чего мелочиться, давайте уже и Мангера в ту ТСК сразу включим!!!
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Дафай, дафай, этим дегенератом никакую комиссию не испортишь, и весело будет, шоу продолжается...
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зеля позволил всему дерьму вернуться в Украину .
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Порох вам був поганий?
То отримуйте Богатирьову, Рибака, Шуфрича і усякий промосковський мотлох!
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А этот ходячий анекдот вообще кем-то воспринимается всерьёз?
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В старину скоморохи и шуты были низшим неприкасаемым сословием, им запрещалось есть со стола и хозяйской посуды - только с собачьих мисок и свиных корыт, после смерти их хоронили на свалках или скотомогильниках. Глядя на нашего ***********, его поведение, и его окружение я понимаю - вполне справедливо.
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Когда случалась какая-нибудь вспышка чёрной смерти (или, если осовременить, коричневой чумы), то дохли они все там без разбору, и тех же аристократов хоронили точно так же, невзирая на титул и богатства.
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Скрепы неизвестно чего
А этот ходячий анекдот вообще кем-то воспринимается всерьёз?


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Наркопритон сколачивают?
Расследования-гадания на кофейной гуще белой муке?
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ГОВОРЯЩАЯ АБИЗЯНА, РАНЕНАЯ НА СЕПАРСКИХ ФРОНТАХ, В СОСТАВЕ ВСК !! ЭТО КРУТО !!!
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До сих пор не могу понять, для чего Мертведчуку понадобился этот Кива - он ведь реально им стоил как минимум -1% на выборах. Для чего он? Компромат какой-то на Мертведчука имеет?
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Только у нас и в Рашке в политике могут быть такие дибилы..
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