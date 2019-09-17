 ОПЗЖ предлагает включить в состав ТСК по нападениям на активистов нардепа Киву, который называл Гандзюк "коррупционеркой" и угрожал смертью Стерненко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу сообщества в фейсбуке.

По словам активистов, сегодня в новоизбранной Верховной Раде обсуждается создание Временной следственной комиссии по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, и очень важно не дать превратить этот островок здравого смысла на очередное фрик-шоу. А именно это и произойдет, если в состав ВСК попадет нардеп Илья Кива, кандидатуру которого в состав ВСК подала фракция ОПЗЖ.

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Подчеркивается, что Кива не может быть включен в состав ВСК, поскольку имеет очевидный конфликт интересов с ключевыми фигурантами расследования.

"Так, в эфире Еспресо.TV Кива заявлял, что Екатерина Гандзюк является "коррупционеркой". Это заявление было сделано еще тогда, когда Екатерина была жива и находилась в больнице после нападения. Отец Екатерины подал в суд на Киву и выиграл его. Суд обязал Киву опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала Еспресо.TV. Чего Илья Кива не сделал до сих пор", - говорится в заявлении сообщества.

Кроме того, по словам активистов, Кива находится в системном конфликте, который перерос в судебное противостояние с еще одним активистом - Сергеем Стерненком, чье дело рассматривается в ВСК. Кива неоднократно делал громкие заявления в его адрес, угрожал ему смертью и обвинял в преступлениях, которых Стерненко не совершал, добавляют они.

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"Это первая ВСК, которая будет создана в новоизбранной Раде. Очень важно сделать это с соблюдением всех норм и правил. Регламент ВРУ не допускает включения в состав ВСК депутатов, имеющих личностный интерес в расследовании, и мы призываем всех народных депутатов не допустить издевательства над законом, регламентом и здравым смыслом и не голосовать за тот состав ВСК, в котором будет замечен Илья Кива", - заключают участники инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк".

6 ноября 2018 года Верховная Рада Украины поддержала постановление о создании Временной следственной комиссии парламента по расследованию нападения на активистку и чиновника Екатерину Гандзюк (умерла 4 ноября 2018 - ред.) и других общественных активистов в Украине.

24 июня народные депутаты, которые входили во Временную следственную комиссию по нападениям на гражданских активистов, обнародовали отчет по результатам своей работы. ВСК в частности пришла к выводу, что местные органы власти привлекают коммунальные "муниципальные стражи" для давления на активистов.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

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15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.



