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 8 мирных жителей погибли, 60 - получили ранения на Донбассе с мая по август, - Мониторинговая миссия ООН по правам человека

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатирует, что 8 мирных жителей погибли и 60 были ранены на Донбассе в период с 16 мая по 15 августа.

Об этом сегодня на брифинге заявила председатель миссии Матильда Богнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

По данным миссии, 56 мирных жителей получили ранения в результате артиллерийских обстрелов, обстрелов стрелковым оружием и лёгким вооружением.

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9 жертв были зафиксированы на территории, контролируемой правительством, 1 - на нейтральной территории.

Трое гражданских погибли и 9 получили ранения из-за мин и взрывоопасных веществ по обе стороны от линии соприкосновения.

"Три месяца, охваченные докладом, были отмечены наименьшим количеством жертв среди гражданского населения по сравнению с аналогичными периодами всех предыдущих лет конфликта. Между тем, люди, которые получили ранения, похоронили близких или лишились дома, до сих пор не получили компенсацию за эти невосполнимые утраты", - отметила Богнер.

Всего за весь период войны по состоянию на 15 августа погибли, по меньшей мере, 3339 человек.

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Напомним, по информации Управления Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций, с 1 января по 5 июня 12 мирных жителей погибли и 58 были ранены на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3148873
 
 
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Нічогеньке собі "хлібне перемиря"?
Тов Гарант, ну коли ж вони "перестанут стрелять"?
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