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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (2212) поджог (639) пожар (3701) Гонтарева (762)

 Гонтарева: Мне угрожали последние пять лет. Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости

Экс-глава НБУ назвала "ерундой" слова своих оппонентов, которые предполагают, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Такую чушь даже не могу комментировать. Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев", - сказала Гонтарева.

Она назвала "ахинеей" версию о том, что поджогом автомобиля и дома занимался друг ее сына.

"Какой друг ?! Это полная ахинея! Пусть полиция наконец скажет свое слово, кто и зачем это делает", - отметила бывшая глава НБУ.

Гонтарева подчеркнула, что не знает, кто стоит за поджогом дома. Она рассказала, что ей угрожали в течение последних пяти лет.

"Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости", - сообщила Гонтарева.

Также Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании.

"Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране", - отметила Гонтарева.

Экс-глава НБУ добавила, что находится дома после того, как ее сбила машина в конце августа.

"У меня уже было две операции на ноге, сейчас я дома, меня отпустили из госпиталя на две недели до следующей операции. После этого предстоит еще одна операция", - рассказала Гонтарева.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3148872
 
 
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Редактор топит за эту воровку - о её доме с наворованных денег половина статей сегодня.
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от дура сама і спалилася !! в тюрагу суку!
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Не виноватые МЫ!

она сама подожгла, короче.

поменьше Бене трепаться надо было и хуцпатого из себя строить.

а теперь уж все одно к одному:
1 наезд в Лондоне
2 поджог машины невестки с точно такими же ФИО
3 поджог дома
4 вишенка на тортик - обыск в доме сына



говорите совпадение, не думаю Гонтарева: Мне угрожали последние пять лет. Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости - Цензор.НЕТ 1158
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ну так Богдан же говорил про журналистскую коррупцию.Все прекрасно понимают что она цветет и пахнем. Но упоминание об этом вызывает вой у всей этой братии, мол утыскуют свободу слова. А на самом деле очень многие просто зарабатывают ложась под тех кто больше деньжат отсыпит.
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что падла , страшно на родину возвращаться?
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Как ? У неё нога болит . Ты бессердечный . Гонтарева: Мне угрожали последние пять лет. Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости - Цензор.НЕТ 6613
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ЭТО ТАКАЯ ,,АХИНЕЯ" ШО О ПОДЖОГЕ ДОМА И О ТОМ КАК ЕГО ПОДОЖГЛИ ОНА УЗНАЛА РАНЬШЕ ПОЖАРНЫХ. 😂😅😂
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Политический беженец ? Смешное словосочетание . Версия о том, что я подожгла свой дом, чтобы получить политическое убежище в Великобритании - полная чушь, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 514
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Не уж то думала вернуться? Ну какая с тебя актриса.
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Ти і непідпалювала, баригам вигідно щоб тебе не допросили. Перший це ПАРАШєнко.
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А я верю в эту "ахинею". И вообще сама ты ахинея.
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когда мутки мутила в НБУ, нужно было понимать о последствиях, взрослая уже девочка
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Та задовбали зі своєю гонтарихою!! Нарада стільки що на ще 100 таких будинків вистачить!! Краще напишіть те, що кажуть мусора, коли їх викликати на підпал або пограбування звичайної людини!!!
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Приятно видеть в жизни воплощение фразы "Богатые тоже плачут"
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дурак ты!

домик 100% был застрахован и Гонтарева получит за него кэшем
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Гонтарева була другою загрозою для української
економіки після агресії Росії, - Бахматюк
https://24tv.ua/*******************************************************************************************************
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"третьою загрозою був Бабломойский" - князь Мышкин Гонтарева: Мне угрожали последние пять лет. Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости - Цензор.НЕТ 2751
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Ваша горячность, сэр рыцарь, свидельствует против вас!©
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Да да. Но еще до того как пожарные потушили ее хавыру, она уже знала, что это поджог, а не короткое замыкание, молния или курение в постели шести охранников
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Медведчука створив Порошенко, почекай трохи
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Неправда! Гонтарева: Мне угрожали последние пять лет. Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости - Цензор.НЕТ 9044 Это Медведчук сотворил Порошенко, приведя его за руку в поли Гонтарева: Мне угрожали последние пять лет. Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости - Цензор.НЕТ 1110 тику через свою партию. Так бы и некому было армию с нуля создать
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Почему. И до этого партнера кондитера очередь дойдет
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Можно было бы поверить... невзирая на обвал гривны и мошенничества. Но почему она не подает в потужно реформированный суд?
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Что ей дом, что ей машина, если их все равно конфискуют по суду
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Ну Портнов и Беня это патриоты и Ылита для 73%.
Гонтарева, я тебя понять не могу, ты работаешь в крупнейшем инвестмент банке в UK, на отличной должности, с отличным доходом. На кой хрен тебе возвращяться в страну, где 73% быдла?
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де заява в поліцію бритів про загрози життю????????????
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Как быстро редактируются заголовки... Гонтарева: Мне угрожали последние пять лет. Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости - Цензор.НЕТ 5332
портнов с ракетницей.... Гонтарева: Мне угрожали последние пять лет. Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости - Цензор.НЕТ 5332
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Кошмар, в коментах одни пролы и люмпены. Всё отобрать и раздать бедным, совок.
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Да завидно ЗЕбобикам просто.
Они могут хоть всю пятиэтажку подпалить - не возьмут их никуда.
Один гидроцефал в Луганске даже украинский паспорт сжег, и исхитрился получить паспорт российский пару лет назад. Но вот пенсии российской выбить себе ему не удалось, потому что не было у него российской прописки. И плакал он горестно на могилках предках, и клял Царя российского последними словами, пока не "выпилили" его вместо с его каналом на youtube. Exit гидроцефал.
Так и ЗЕбобики: "подпалить" то они "подпалят" - да не будет ни гражданства, ни пенсии им европейской.
Потому и плачут они очень жалобно, и комментируют отчаянно, зная, что все перемы в жизни их жалкой отныне будут только к худшему.

P.S. Почему к худшему? А потому, что в бюджете только на этот год заложено 15 миллиардов долларов заимствований. Кто же платит/отдавать будет? Неужто же ЗЕбобики? Тут не только квартиры, тут не только сбережения, тут и последние трусы на заднице сгорят.
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Жлоби зараз правлять країною... Схоже що жлобистіше за овочеву владу...
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