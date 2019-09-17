 Гонтарева: Мне угрожали последние пять лет. Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Такую чушь даже не могу комментировать. Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев", - сказала Гонтарева.
Она назвала "ахинеей" версию о том, что поджогом автомобиля и дома занимался друг ее сына.
"Какой друг ?! Это полная ахинея! Пусть полиция наконец скажет свое слово, кто и зачем это делает", - отметила бывшая глава НБУ.
Гонтарева подчеркнула, что не знает, кто стоит за поджогом дома. Она рассказала, что ей угрожали в течение последних пяти лет.
"Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости", - сообщила Гонтарева.
Также Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании.
"Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране", - отметила Гонтарева.
Экс-глава НБУ добавила, что находится дома после того, как ее сбила машина в конце августа.
"У меня уже было две операции на ноге, сейчас я дома, меня отпустили из госпиталя на две недели до следующей операции. После этого предстоит еще одна операция", - рассказала Гонтарева.
Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
она сама подожгла, короче.
поменьше Бене трепаться надо было и хуцпатого из себя строить.
а теперь уж все одно к одному:
1 наезд в Лондоне
2 поджог машины невестки с точно такими же ФИО
3 поджог дома
4 вишенка на тортик - обыск в доме сына
говорите совпадение, не думаю
домик 100% был застрахован и Гонтарева получит за него кэшем
економіки після агресії Росії, - Бахматюк
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Гонтарева, я тебя понять не могу, ты работаешь в крупнейшем инвестмент банке в UK, на отличной должности, с отличным доходом. На кой хрен тебе возвращяться в страну, где 73% быдла?
портнов с ракетницей....
Они могут хоть всю пятиэтажку подпалить - не возьмут их никуда.
Один гидроцефал в Луганске даже украинский паспорт сжег, и исхитрился получить паспорт российский пару лет назад. Но вот пенсии российской выбить себе ему не удалось, потому что не было у него российской прописки. И плакал он горестно на могилках предках, и клял Царя российского последними словами, пока не "выпилили" его вместо с его каналом на youtube. Exit гидроцефал.
Так и ЗЕбобики: "подпалить" то они "подпалят" - да не будет ни гражданства, ни пенсии им европейской.
Потому и плачут они очень жалобно, и комментируют отчаянно, зная, что все перемы в жизни их жалкой отныне будут только к худшему.
P.S. Почему к худшему? А потому, что в бюджете только на этот год заложено 15 миллиардов долларов заимствований. Кто же платит/отдавать будет? Неужто же ЗЕбобики? Тут не только квартиры, тут не только сбережения, тут и последние трусы на заднице сгорят.