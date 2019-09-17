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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1237) госбюджет (646) Днепр_город (2813)

 Кабмин не внес в проект Госбюджета 200 млн грн на реконструкцию аэропорта в Днепре

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Государственного бюджета-2020, в котором не предусмотрено финансирование реконструкции взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепр", критичной для нормального воздушного сообщения Днепра с остальным миром.

Об этом сообщают местные СМИ, с сожалением отмечая, что надежды днепрян на прогресс в решении этого вопроса после состоявшегося 14 сентября визита Президента Украины Владимира Зеленского в город, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в проекте бюджета на авиасообщение Днепра выделят 0 грн: три последних столбца – проект на следующий год", — пишут журналисты, которые ознакомились с документом.

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Днепровские СМИ напомнают, как новоназначенный председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко сразу после представления президентом заверил: "Кредит доверия будут возвращать людям качественной работой… …В приоритете – новый аэропорт". "Получается, поговорили и забыли?", — возмущаются журналисты.

Как сообщалось ранее, министр финансов Оксана Маркарова не подписала паспорт бюджетной программы на 200 млн грн.: "Процесс повис в воздухе. Именно по этой причине сейчас заблокированы любые начинания по аэропорту в Днепре", — писал на прошлой неделе "Информатор".

Депутатов Верховной Рады от Днепра возмутило такое отношение к городу и его жителям.

"Я понимаю, что связать Черное море с Аравийской пустыней, или с чем там планировалось, это очень важно. Почти так же важно, как 2 миллиарда гривен, заложенных в бюджет на общественное телевидение, которое никто не смотрит. Но аэропорт в Днепре, это немного важнее", — написал на своей странице в Facebook народный депутат от округа № 25 в Днепре, член партии "Слуга народа" Максим Бужанский. Он, в частности, обратился к Ирине Верещук, представителю Кабинета Министров в Верховной Раде, с просьбой передать рекомендации "не экспериментировать с настроениями граждан, оказавших Президенту и партии "Слуга Народа" огромную поддержку на выборах".

Напомним, что последняя реконструкция аэропорта Днепра, созданного в 1943 году, была проведена 30 лет тому назад, инфраструктура безнадежно устарела и физически изношена до степени, угрожающей безопасности самолетов и пассажиров. Из-за этого воздушные ворота Днепра сократили активность отправки самолетов со ста рейсов в сутки до трех, что отрезало город от туристических потоков, сдерживает экономическую активность и ограничивает международные деловые связи региона. Горожане уже дважды собирали десятки тысяч подписей под петициями (в адрес местных властей и Президента) с просьбами предоставить государственное финансирование на реконструкцию ВПП в аэропорту Днепра.

Источник: https://censor.net.ua/n3148870
 
 
 Топ комментарии
 
У зебобиков в приоритете донецкий аэропорт отстраивать....вот мост в лугандонию закончат...и возьмутся за аэропорт...донецкий...
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Поздравляю жителей Днипра, голосовавших за Кокаиниста!
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Филатов постарается, для чего народ напрягать.
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Если вернуть все стыренные деньги на мост и д.р. стройки Днепра, то наскребется не на взлетную полосу, а на целый аэропорт. Не надо воровать.
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Не говори эти страшные вещи Игрь Валеричу...
Агегт ты Кремля!)))
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Я предлагаю (на всякий случай) покрасить ларьок . Даже два !
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Кирпидонов-пулеметов ,а ты откуда знаешь? Тебе в засранск сигнал пришел?
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За свои построит?
Или слепит вам его из веток и говна?))))
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- Я покупаю самолет! - поспешно сказал великий комбинатор. -- Заверните в бумажку. (с)
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Да как-то пох на Филатова. Сейчас Каламой даст команду Зеленой сопле и та быстро зашевелится😄
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Откуда вы все знаете с Ростиславом, вам не на этом сайте надо околачиваться, надо в предсказатели, ну, на канал ВЕРА, поначалу.
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Вангую. У бюджеті буде закрита частина. І підозрюю там на аеропорт (читай -Коломойському) закладено буде в рази більше.
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Бене аеропорт не нужен - у него и так есть. Это нужно жителям Днепра.
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Не время скулить!
Игрь Валеричь нуждается в ШЕКЕЛЯХ!))))
низкий поклон Днепру от 73% долбо..бов!))))
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У Бени и так есть аеропорт. Новый аеропорт нужен жителям Днепра.
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Собко Юрій : « Коли зєля народжувалось,то дорогу волхвам на чолі з Бєнєю вказував спокусливий запах шаурми. Як тільки Порох,це ісчадіє ада,Сатана во плоті, дізнався ,що на світ появилося дитя чудотворне,то послав КАМАЗ,щоб розчавити месію. Але на охороні став відважний ангел Рюкзаков і не дозволив статися святотатству.
Дитинка виросла та зробила багато чудес небачених - там і гра на роялі святим обухом
і зупинення всіляких війн шляхом вставання на коліна, і промивка очей зубожилим росою од плоті витікаючої і безліч іншого зі світу діджіталізації.
І множилась лава свідків зєлі - і грося ,і юля ,і славік і 73% славних уповатєлєй на ману небесну.
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І скинули вони супостата Пороха і настало благоденствіє , і замовкли бігуси,шабуніни,нацжони,тягнибоки, єгорки з гриценками всілякі - бо про що можна говорити у раю ? Тільки насолода в оточенні ангелоподібних юзиків та стефанчуків…
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Нєнєнє !
Наріт™ чекає останньої потужної фрікції, «посадки Пороха».
От тоді він буде качатися в мультиоргазмі...
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Вчера уже поздно вечером произошел грандиозный скандал между Гнчаруком\Абромавичусом и Зеленским\Богданом. Причина - интервью Гончарука "Financial Times" и статья в этой газете под заголовкам "Kiev moots Privatbank deal with Kolomoisky despite $5.5bn scandal". В интервью Гончарук нежно, но абсолютно недвусмысленно заявил, что инициатива переговоров и готовящегося договора с Коломойским по поводу национализации "Приватбанка" принадлежит именно президенту Зеленскому, а он белый и пушистый будет "...искать решение вместе с МВФ". Истерику Зеленского и Богдана можно понять. Их прямые связи и сотрудничество с Коломойским было озвучено не просто кем то, а вторым должностным лицом государства и главой его же правительства.(с)
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Ничо, пиЗЕдент с офшоров своих насыпет, проиграл пари - плати
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Никто никому ничего не должен. Довольствуйтесь тем сараем, что есть.
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Бужанский на премьера бочку погнал. Как бы бочка не поглотила Бужанского и не отнесла в его к берегам Аравийского полуострова. Это далеко.
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Поздравляю жителей Днипра, голосовавших за Кокаиниста!
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Правильно, пусть с коммунальных денег берут, как в остальных городах
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У зебобиков в приоритете донецкий аэропорт отстраивать....вот мост в лугандонию закончат...и возьмутся за аэропорт...донецкий...
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Он не любит велоспорт . Вас обманули , слабоумные любители сериалов .
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ЗеКлоун ще раз підтвердив, що він звичайний балабол, який за свої слова не відповідає... Чекаємо інших "покращень".
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Спочатку потрібно знайти те, що вкрали при ремонті моста.
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Молчи , если найдут , то ещё три года будут ремонтировать .
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Ты у бени от денег выведенных из привата возьми.
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та он отыграется... как не аэропорту...так еще на какой-то хрени))))
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З цього мона зробити висновок що це не входить в плани ляльковода.
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Предлагаю на сэкономленные средства провести торжественное неоткрытие ветки днепровского метрополитена со звёздами неукраинской эстрады в неприспособленном для концертов месте, например на недостроенной объездной дороге вокруг недоделанного города Днепр.
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Це потужне покращення от Зеленого недоразумения. Спасибо жителям кривбасса з президента ...
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