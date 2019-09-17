 На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета, - спикер Нацполиции Киевской области

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель отдела по коммуникациям Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.
На вопрос журналистов о том, соответствует ли правде информация о том, что на территорию домовладения Гонтаревой в ночь на вторник был брошен "коктейль Молотова", что и стало причиной пожара, он сказал: "Не было такого коктейля Молотова - мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую, и еще ряд вещественных доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа".
"Возможно, военная (ракета. - Ред.), а возможно и самодельные устройства были. Именно для этого и работала криминалистическая лаборатория, которая брала образцы на исследование, чтобы выяснить, были ли там легковоспламеняющиеся материалы", - добавил Жукович.
По его словам, на месте пожара был найден еще ряд вещественных доказательств. "К сожалению, не могу их сейчас озвучить", - сказал спикер облуправления полиции.
При этом Жукович отметил, что правоохранители рассматривают все возможные версии пожара. "Мы не исключаем и версию даже и короткого замыкания. Возможно", - сказал он.
Спикер Киевской областной полиции рассказал, что в настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, которые смогут помочь правоохранителям установить личность человека, который может быть причастен к поджогу. "Предварительно мы говорим о том, что было какое-то проникновение сюда на территории незаконное… На камеру пока попал один человек", - сказал Жукович.
Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
Только состав газов отличается, в буратине - синтетический, а у порохни - натуральный H2S.
Правда, мне кажется, что и доллар по 200 (а это реальность) не поправит мозги ЗЕбобикам: они будут плакать, сморкаться в платочек, винить обстоятельства, "голубой экран", "банкиров", но только не себе. Ну и помирать будут, конечно. Кто от болезней, кто от недокормицы, кто на подвале "русского мира". Все, как положено.
для этого надо свинку Пэппу в кресло преза вернуть а Лерку в нацбанк вернуть, тока тогда шанс есть
Достаточно просто внести в бюджет 15 миллиардов баксов заимствований, которые просто будет нечем отдавать.
Впрочем, пока и взять неоткуда - не дают что-то.
А это означает, что деньги бюджетные раздадут наиболее приближенным, а таким сявкам, как вы - дырку от бублика.
Дохнуть будете вы, как в Венесуэле.
Но смерть от недокормицы и болезней лучше смерти на подвале.
А ваще твой вы@ер - это ваша агония.
Только вот какое дело: скотам инвестиций не дают.
СКОТ РЕЖУТ.
Та похрен, а если честно, то даже немного на душе хорошо, шо сгорело наворованное
Зачем свое зарабатывать/наживать, когда можно спались соседа - и на душе тепло.
Сколько же дерьма понаехало в Украину за годы советской власти - и не сосчитать.
Это мой совет - всем профессиональным людям уезжать с Украины.
Нечего им делать в г*вне, вашей привычной среде обитания.
А как вы будете жить (и будете ли жить вообще) - то ваше дело.
На censor я теперь хочу глумиться.
Собственно, что будет происходить, я знаю.
Дохнуть будете вы.
Как население Венесуэлы.
Туда вам и дорога, ваш выбор был потому что.
Вот они, ваши хозяева:
"Олег Бахматюк, владелец компании «Укрлендфарминг».
Сергей Тигипко, владелец группы «ТАС».
Андрей Ставницер, группа «ТИС».
Джок Мендоза-Вилсон, директор по международным связям корпорации СКМ Рината Ахметова.
Представитель компаний «Буризма» Николая Злочевского.
Представитель Smart Holding Вадима Новинского.
Представитель «Эпицентра» Галины и Александра Герег.
Примечательно, что среди подписантов нет Игоря Коломойского и его бизнес-партнеров."
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
Гонтарева получит политическое убежище в Великобритании, будет там преподавать, а вот такие, как Вы - вот вы останетесь. А будет это на лахте, или в "новомалороссии" - то значения не имеет, все равно будете вы жить в г*вне.
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ: ни денег, ни пенсии, ни медицины доступной - ничего.
Хуже Африки, там хоть тепло и бананы.
Что и требовалось оказать. Вот кому в первую очередь выгоден поджог.
Общайтесь с подобными Вам.
Шо-то темнят полициянты, 73% вероятности, шо то дело марадера в трусиках...
Но трудно.
Потому что не только шоколадки, но и торты от "Рошен"(которыми и был по начальной версии вызван пожар), хищно съели криминалисты, а это сокрытие вещдоков!
вот и видно для кого что важнее
нагадить Зеленскому и убрать носителя компромата.
Нужно помочь погорельцам.
https://www.youtube.com/watch?v=DTsmcDDhSd4