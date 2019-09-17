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Все про:поджог (639) Нацполиция (10078) Гонтарева (762)

 На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета, - спикер Нацполиции Киевской области

В ходе следственных действий на месте пожара дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области найдена зажигательная ракета и ряд других вещественных доказательств, которые в настоящее время изучаются криминалистической лабораторией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель отдела по коммуникациям Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

На вопрос журналистов о том, соответствует ли правде информация о том, что на территорию домовладения Гонтаревой в ночь на вторник был брошен "коктейль Молотова", что и стало причиной пожара, он сказал: "Не было такого коктейля Молотова - мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую, и еще ряд вещественных доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа".

"Возможно, военная (ракета. - Ред.), а возможно и самодельные устройства были. Именно для этого и работала криминалистическая лаборатория, которая брала образцы на исследование, чтобы выяснить, были ли там легковоспламеняющиеся материалы", - добавил Жукович.

По его словам, на месте пожара был найден еще ряд вещественных доказательств. "К сожалению, не могу их сейчас озвучить", - сказал спикер облуправления полиции.

При этом Жукович отметил, что правоохранители рассматривают все возможные версии пожара. "Мы не исключаем и версию даже и короткого замыкания. Возможно", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евросолидарность" о поджоге дома Гонтаревой: Во власти есть представители, которые хотят ей отомстить

Спикер Киевской областной полиции рассказал, что в настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, которые смогут помочь правоохранителям установить личность человека, который может быть причастен к поджогу. "Предварительно мы говорим о том, что было какое-то проникновение сюда на территории незаконное… На камеру пока попал один человек", - сказал Жукович.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поджог дома Гонтаревой не может расцениваться как обычный "криминал": его расследование должно стать приоритетом для правоохранителей, - "Голос"

Источник: https://censor.net.ua/n3148868
 
 
 Топ комментарии
 
Классно! Уже и ракеты в ход пошли! Хана олигам! И соевым тоже.
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Жаль, что Ваши быдло-предки из ВОХРы в Украину понаехали.
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Этих людей надо обязательно найти и отправить в ... командировку на артсклады паРаши. Гы.
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Гонтареву могут прикончить и свои - она очень много знает. А Коломойкину она нужнее живой, так её проще подоить на бабло чем мертвую. Гы.
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От этой ракеты несёт той же пуйлятиной, что и от тех ракет, что запустили по НПЗ в Саудовской Аравии.
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Жаль, что Ваши быдло-предки из ВОХРы в Украину понаехали.
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хорошо, что твои быдло-предки из ВОХРы из Украины выехали
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Качкодзьобе мордовський, перед тим як бухтіти "в Украину панаєхалє", ти взмозі написати хоч одне речення людською мовою, а не своєю цаптною говіркою?
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Слышишь ? ***** ******* . Я тут родился , надеюсь и помру. А ты чьих будешь козломордое ?
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Принцип действия тот же, что и в термобарическом заряде буратины - подрыв газов.
Только состав газов отличается, в буратине - синтетический, а у порохни - натуральный H2S.
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Классно! Уже и ракеты в ход пошли! Хана олигам! И соевым тоже.
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"Хана" будет вам, и довольно скоро.
Правда, мне кажется, что и доллар по 200 (а это реальность) не поправит мозги ЗЕбобикам: они будут плакать, сморкаться в платочек, винить обстоятельства, "голубой экран", "банкиров", но только не себе. Ну и помирать будут, конечно. Кто от болезней, кто от недокормицы, кто на подвале "русского мира". Все, как положено.
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доллар по 200 реальность?
для этого надо свинку Пэппу в кресло преза вернуть а Лерку в нацбанк вернуть, тока тогда шанс есть
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Кстати да. Свыня провела фортели 2008 и 2014 года как под копирку, по одной формуле. Поднятие курса втрое-вчетверо, а потом некое ослабление. В 2008 году ему по ратыцям Йулька дала. А в 2014-м уже некому было
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Нет.
Достаточно просто внести в бюджет 15 миллиардов баксов заимствований, которые просто будет нечем отдавать.
Впрочем, пока и взять неоткуда - не дают что-то.
А это означает, что деньги бюджетные раздадут наиболее приближенным, а таким сявкам, как вы - дырку от бублика.
Дохнуть будете вы, как в Венесуэле.
Но смерть от недокормицы и болезней лучше смерти на подвале.
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аквар! слышал, как моська авкает под ногами у слона? а слону -то пофиг. Точно так же и мы воспринимаем вас, щикалатникоф.
А ваще твой вы@ер - это ваша агония.
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По комментариям на форуме хорошо оценивать уровень оскотинивания населения, что РФ, что Украины.
Только вот какое дело: скотам инвестиций не дают.
СКОТ РЕЖУТ.
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И Пуйла длай поддержания цен на нефть то же. В Украине стреляют пуканы порохоботов, а в Саудовской Аравии - ракетные технологии пуйла, переданные шиитским фанатикам.
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А если бы это был обычный дом гражданина Украины ? Не слишком ли много внимания ?
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Заработай сначала денег на свой унитаз.Может и тобой будут интересоваться.
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Судя по реакции коррупции, разница большая!
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Всё ясно ,это работа тех же шупальцев инопланетян которые сжигали склады !!! На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета, - спикер Нацполиции Киевской области - Цензор.НЕТ 6682
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И шо теперь？
Та похрен, а если честно, то даже немного на душе хорошо, шо сгорело наворованное
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Действительно.
Зачем свое зарабатывать/наживать, когда можно спались соседа - и на душе тепло.
Сколько же дерьма понаехало в Украину за годы советской власти - и не сосчитать.
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Скоро выедет еще больше.
Это мой совет - всем профессиональным людям уезжать с Украины.
Нечего им делать в г*вне, вашей привычной среде обитания.
А как вы будете жить (и будете ли жить вообще) - то ваше дело.
На censor я теперь хочу глумиться.
Собственно, что будет происходить, я знаю.
Дохнуть будете вы.
Как население Венесуэлы.
Туда вам и дорога, ваш выбор был потому что.

Вот они, ваши хозяева:
"Олег Бахматюк, владелец компании «Укрлендфарминг».
Сергей Тигипко, владелец группы «ТАС».
Андрей Ставницер, группа «ТИС».
Джок Мендоза-Вилсон, директор по международным связям корпорации СКМ Рината Ахметова.
Представитель компаний «Буризма» Николая Злочевского.
Представитель Smart Holding Вадима Новинского.
Представитель «Эпицентра» Галины и Александра Герег.

Примечательно, что среди подписантов нет Игоря Коломойского и его бизнес-партнеров."

https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
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закусывать надо, можно кенгурятиной
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Разговаривать вы будете с такими же, как вы.
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Не так от Бога - "не откладывайте на земле богатства материальные, которые тленны (их съест моль, огонь)... Не читал? Так прочитай - полезно и для соевых тоже.
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А, случаем, заявление Гонтаревой о поджоге ее дома не появилось за пару часов до самого факта?
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Нет, не появилось.
Гонтарева получит политическое убежище в Великобритании, будет там преподавать, а вот такие, как Вы - вот вы останетесь. А будет это на лахте, или в "новомалороссии" - то значения не имеет, все равно будете вы жить в г*вне.
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ: ни денег, ни пенсии, ни медицины доступной - ничего.
Хуже Африки, там хоть тепло и бананы.
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Гонтарева получит политическое убежище в Великобритании, будет там преподавать...

Что и требовалось оказать. Вот кому в первую очередь выгоден поджог.
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что-то австралисйкий совко-порохобот впрягся за воровку Гонтареву нипадеццки. Чувствуется шлейф порохо-идИологии и барыжных деньжат.
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Я о такое гавно, как Вы, не мараюсь.
Общайтесь с подобными Вам.
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леркина охрана ужралась и салюты пускали?
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Запахло смаженим,таке кувікання розпочалось ! Яка парашошмонда слідуюча ???😈
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А тут деякі брехали, що будинок не підпалили.
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Можливо, що охраннік , феєрверк не тім боком запустив ! Таких випадків безліч ! А у парашоботів істерика почалась !😆
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"тім"? Давай пиши люксембуржською мовою!
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На що ви натякаєте, що в мене виходить,мова, як в гаспідара азірова ??? Яка ганьба !
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Странно, а где несгораемые обертки от рошенок?
Шо-то темнят полициянты, 73% вероятности, шо то дело марадера в трусиках...
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Ищут.
Но трудно.
Потому что не только шоколадки, но и торты от "Рошен"(которыми и был по начальной версии вызван пожар), хищно съели криминалисты, а это сокрытие вещдоков!
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таким образом хочет разыграть преследование....
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Без сомнения. На воровке шапка горит.
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сгоревший пустой дом, порохоботов беспокоит намного-намного больше, чем несколько артскладов
вот и видно для кого что важнее
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Нужно гарантировать лерке полную безопасность. Под личные гарантии президента, например. Пусть приезжает и даёт показания. А то она так увлеклась поджогами , что скоро закажет и поджег прокуратуры с НАБУ.
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Если Зеленский даст ей гарантии, то ее подбарыжная порохня же и ликвидирует, чтобы
нагадить Зеленскому и убрать носителя компромата.
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Да продавать то она продает, только покупают ли? На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета, - спикер Нацполиции Киевской области - Цензор.НЕТ 3211
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По последним данным, ракета была взята со склада фабрики рошен
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на что только люди не идут, лишь бы не уехать из Лондона.(с)
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В Лондоне жить не каждый сможет. Чашка кофе, когда я там была , стоила 2,5 паунда . Бензин где-то полтора. А уж в больнице месяц посидеть иностранной гражданке- это целое состояние. Ну да Лерке это не страшно- мы ее выпустили из Украины очень небедной женщиной)))
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Ну кофе - это не самое дорогое в Лондоне. Оно везде так стоит или дороже. Зависит от места, а не города...
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Один вопрос: сгорел только застрахованный дом в Гореничах а в Севериновке и Ирпене я так понимаю чудом уцелели? На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета, - спикер Нацполиции Киевской области - Цензор.НЕТ 2229
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Никто не в курсе, на какой расчетный счет бабки можно скинуть? На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета, - спикер Нацполиции Киевской области - Цензор.НЕТ 2450
Нужно помочь погорельцам. На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета, - спикер Нацполиции Киевской области - Цензор.НЕТ 9727
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Сгоревший дом Гонтаревой: ищите страховку #ДУБИНСКИЙ

https://www.youtube.com/watch?v=DTsmcDDhSd4
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